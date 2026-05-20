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Hindi NewsदेशTetra Pack Liquor: आम-सेब की आड़ में क्या बच्चों को पिलाई जा रही शराब? टेट्रा पैक की पैकिंग पर क्यों नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट

Tetra Pack Liquor: आम-सेब की आड़ में क्या बच्चों को पिलाई जा रही शराब? टेट्रा पैक की पैकिंग पर क्यों नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट

टेट्रा पैक में इस समय जूस का झांसा देकर शराब बेचने का मामला बढ़ रहा है. पिछले साल नवंबर में हुई सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने टेट्रा पैक में शराब बेचने पर चिंता जताई थी. तब मामला दो कंपनियों के बीच ट्रेडमार्क विवाद से जुड़ा था. 

Written By  Arvind Singh|Last Updated: May 20, 2026, 09:14 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने टेट्रा पैक और छोटे पाउच में शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि शराब कंपनियां सोची-समझी मार्केटिंग रणनीति के तहत टेट्रा पैक में शराब बेच रही हैं, ताकि शराब को फ्रूट जूस जैसा दिखाया जा सके और कम उम्र के ग्राहकों, खासतौर पर स्कूली बच्चों, को लुभाया जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि शराब की इस तरह की पैकेजिंग भ्रामक और धोखा देने वाली है. कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों से जवाब मांगा है.

स्कूली बच्चों को आसानी से मिल रही शराब

सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका 'कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग' नाम के संगठन ने दायर की है. आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील विपिन नायर पेश हुए. उन्होंने दलील दी कि कुछ शराब कंपनियां शराब को ऐसे पैकेट में बेच रही हैं, जिससे वह शराब नहीं बल्कि फलों का जूस लगे.
उन्होंने कहा कि ऐसे पैकेटों पर बाहर सेब या आम की तस्वीर होती है, लेकिन अंदर वोदका होती है. जूस जैसी दिखने वाली यह पैकेजिंग शराब को छिपाकर ले जाने और आसानी से इस्तेमाल करने में मदद करती है. इससे कम उम्र के बच्चों तक शराब आसानी से पहुंच सकती है. ऐसे पैकेट में शराब होने का अधिकारियों को भी आसानी से पता नहीं चलता. ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने और शराब पीकर गाड़ी चलाने की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं.

आबकारी क़ानून में स्पष्टता नहीं

याचिका में कहा गया है कि आबकारी कानून के तहत “बोतल” की परिभाषा स्पष्ट नहीं है. ऐसे में 'बॉटलिंग” की एक समान परिभाषा तय होनी चाहिए, जिसमें केवल कांच की बोतलों या साफ तौर पर अलग दिखने वाले कंटेनरों की अनुमति हो. याचिकाकर्ता की मांग है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक समान नीति बनाए और टेट्रा पैक में शराब बेचने पर रोक लगाए.

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SC ने पहले भी जताई है चिंता

इससे पहले पिछले साल नवंबर में हुई सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने टेट्रा पैक में शराब बेचने पर चिंता जताई थी. तब मामला दो कंपनियों के बीच ट्रेडमार्क विवाद से जुड़ा था. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दोनों कंपनियों की बोतलें और टेट्रा पैक कोर्ट में दिखाए थे, जिन्हें देखकर जज भी हैरान रह गए थे. तब कोर्ट ने कहा था कि ऐसे टेट्रा पैक में शराब बेचने से स्कूली बच्चों तक शराब आसानी से पहुंच सकती है. पैकेजिंग देखने में शराब जैसी नहीं लगती, जिससे माता-पिता को भी शक नहीं होता. कोर्ट ने यह भी कहा था कि ऐसा लगता है कि सरकार की चिंता लोगों के स्वास्थ्य से ज्यादा राजस्व कमाने को लेकर है.

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Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी ...और पढ़ें

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