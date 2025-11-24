उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, दिल्ली पुलिस पेश करेगी दलील

Delhi Riot 2020: सुप्रीम कोर्ट सोमवार 24 नवंबर 2025 को स्टूडेंट लीडर शरजील इमाम (Sharjeel Imam), उमर खालिद (Umar Khalid), मीरान हैदर (Meeran Haider), गुलफिशा फातिमा (Gulfisha Fatima) और शिफा-उर-रहमान (Shifa-ur-Rehman) की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखेगा. ये सभी लोग 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों के पीछे कथित "बड़ी साज़िश" में यूएपीए (UAPA) के तहत आरोपी हैं.

दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनी जाएंगी

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिश कॉजलिस्ट के मुताबिक, जस्टिस अरविंद कुमार (Justice Aravind Kumar) और जस्टिस एनवी अंजारिया (Justice NV Anjaria) की बेंच जमानत का विरोध करने वाली दिल्ली पुलिस की दलीलों पर सुनवाई जारी रखेगी. इससे पहले की सुनवाई में, दिल्ली पुलिस की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) ने कहा था कि 2020 की हिंसा कोई अचानक हुई सांप्रदायिक झड़प नहीं थी, बल्कि देश की संप्रभुता पर एक "सोचा-समझा और अच्छी तरह से तैयार किया गया" हमला था.

"आपकी जानकारी में बताया गया था, एक प्रोटेस्ट हुआ था, और उसका नतीजा कम्युनल दंगे हुए. सबसे पहले, मैं चाहता हूं कि ये गलतफहमी दूर हो. ये कोई अचानक हुआ दंगा नहीं था, बल्कि अच्छी तरह से डिजाइन किया गया, अच्छी तरह से तैयार किया गया, पहले से प्लान किया गया, कोरियोग्राफ किया गया दंगा था, और ये इकट्ठा किए गए सबूतों से सामने आएगा," एस-जी मेहता ने कहा, ये दावा करते हुए कि भाषणों और व्हाट्सएप चैट सहित सबूतों से "समाज को कम्युनल आधार पर बांटने की एक साफ और साफ कोशिश" का पता चला.

अब तक क्या हुआ?

शरजील इमाम के कथित बयानों का खास तौर पर ज़िक्र करते हुए, केंद्र के लॉ ऑफिसर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 'वो (इमाम) कहते हैं कि उनकी दिली इच्छा है कि हर उस शहर में चक्का जाम हो जहां मुसलमान रहते हैं.' तुषार मेहता ने दिल्ली पुलिस को मिले व्हाट्सएपचैट पर भी भरोसा करने की कोशिश की, जिसमें कथित तौर पर दिखाया गया है कि "प्रॉपर्टी को कैसे नुकसान पहुंचाया जाना है, पैसे कैसे इकट्ठा किए जाने हैं", और कहा कि ये "समाज और देश को बांटने की एक सिस्टमैटिक और सिंक्रोनाइज्ड कोशिश थी".

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की दलीलें

बीते गुरुवार 20 नवंबर 2025 को, दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू (SV Raju) ने सुप्रीम कोर्ट के सामने शरजील इमाम के भाषणों के वीडियो क्लिप और 2020 के दंगों के विज़ुअल चलाए.

एएसजी राजू ने कहा कि जांच के दौरान सामने आई सामग्री अशांति भड़काने की एक "साफ, जानबूझकर और कोऑर्डिनेटेड" कोशिश दिखाती है. दिल्ली पुलिस ने अपने काउंटर-एफिडेविट में उमर खालिद को "मुख्य साजिशकर्ता" और दूसरों का "मेंटर" बताया है, जिसमें शामिल हैं इमाम ने आरोप लगाया कि ये साजिश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल टूर के साथ पहले से प्लान की गई थी.

एफिडेविट में कहा गया, "ये 'इंटरनेशनल मीडिया' का ध्यान खींचने और CAA के मुद्दे को भारत में मुस्लिम समुदाय के नरसंहार के तौर पर दिखाकर इसे ग्लोबल मुद्दा बनाने के लिए किया गया था. सीएए के मुद्दे को 'शांतिपूर्ण विरोध' के नाम पर 'रेडिकलाइजिंग कैटलिस्ट' के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए सावधानी से चुना गया था." इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

(इनपुट-आईएएनएस)