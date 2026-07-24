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जंतर-मंतर में छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 27 जुलाई को CJI करेंगे सुनवाई

दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में पिछले दिनों हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी बवाल देखने को मिला. आरोप है कि दिल्ली में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा सख्त एक्शन लिया. यह मामला अब शीर्ष न्यायालय पहुंच गया है. 27 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 24, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:49 PM IST
जंतर-मंतर में छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 27 जुलाई को CJI करेंगे सुनवाई

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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