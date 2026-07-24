/जंतर-मंतर में छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 27 जुलाई को CJI करेंगे सुनवाई

Delhi Protest Updates: दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है. इस बीच गत 20 जुलाई को संसद तक मार्च के दौरान छात्रों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से बल का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई छात्रों के घायल हुए, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है. अब छात्रों पर हुए इस कथित लाठीचार्ज के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसपर सोमवार (27 जुलाई) को सुनवाई होगी.
रिपोर्ट्स के अनुसार, शुक्रवार (24 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की गईं. इसमें एक याचिका में नीट पेपर के खिलाफ चल रहे आंदोलन में छात्रों पर हुई जरूरत से ज्यादा सख्त कार्रवाई का आरोप लगाया गया. अब इन दोनों याचिकाओं पर 27 जुलाई को सुनवाई होनी है. बताया जा रहा है कि यह मामला सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच के सामने मेंशन किया गया है.
जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ वकील श्याम दीवान और गोपाल शंकर नारायणन ने मामले को मेंशन किया है. बेंच ने मामले की सुनवाई के लिए लिस्ट करते हुए वरिष्ठ वकील नारायणन की ओर से कहा गया कि याचिंकाएं फाइल कर दी गई हैं और उन्हें सुप्रीम कोर्ट की ओर से रजिस्ट्री नंबर भी दे दिया गया है. वर्तमान में केवल दिल्ली नहीं, बल्कि देश के कई राज्यों में पेपर लीक के खिलाफ बच्चों का प्रदर्शन जारी है.
Supreme Court agrees to hear on July 27 petitions alleging excessive police action against students who participated in protests at Jantar Mantar and other places across the country over examination paper leaks. pic.twitter.com/WMZ9BJavt1
— ANI (@ANI) July 24, 2026
गौरतलब है कि 20 जुलाई को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई थी. आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने आवश्यकता से अधिक सख्त एक्शन लिया, जिसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
ये झड़प उस वक्त हुई, जब छात्र संसद की ओर मार्च कर रहे थे. इस भीड़ को तीतर-बितर करने के लिए पुलिस लाठियां भांजी और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया. छात्रों की मांग है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए.