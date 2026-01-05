Advertisement
trendingNow13064058
Hindi NewsदेशLive: उमर खालिद और शरजील इमाम को मिलेगी राहत या फिर खाते रहेंगे जेल की हवा, थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट जमानत पर सुनाएगा फैसला

Live: उमर खालिद और शरजील इमाम को मिलेगी राहत या फिर खाते रहेंगे जेल की हवा, थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट जमानत पर सुनाएगा फैसला

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में शरजील इमाम, उमर खालिद समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा. न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और एन वी अंजारी की पीठ ने 10 दिसंबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला सुरक्षित रखा था.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 05, 2026, 09:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ANI
ANI

Umar Khalid: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़े षड्यंत्र मामले में आरोपी शरजील इमाम, उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा. इन सभी आरोपियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था. न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारी की पीठ गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर भी फैसला सुनाएगी. अदालत ने सभी पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद 10 दिसंबर को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था.

याचिकाकर्ताओं ने दी ये दलीलें

जमानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने मुख्य रूप से मुकदमे में हो रही अत्यधिक देरी को आधार बनाया. अदालत को बताया गया कि आरोपी पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि अब तक मुकदमे की शुरुआत होने की कोई ठोस संभावना नजर नहीं आ रही है. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि इतने लंबे समय बाद भी अभियोजन पक्ष इस बात का कोई प्रत्यक्ष सबूत पेश नहीं कर पाया है, जिससे यह साबित हो सके कि आरोपियों ने हिंसा भड़काई थी. वकीलों ने दलील दी कि लंबे समय तक बिना ट्रायल के हिरासत में रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है.

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली पुलिस का पक्ष

वहीं, दिल्ली पुलिस ने सभी जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध किया. पुलिस ने अदालत में कहा कि यह मामला केवल हिंसा का नहीं, बल्कि राज्य को अस्थिर करने की एक सुनियोजित साजिश से जुड़ा हुआ है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, ये विरोध प्रदर्शन खुद पैदा नहीं हुए थे, बल्कि सत्ता परिवर्तन और आर्थिक गतिविधियों को बाधित करने के उद्देश्य से रची गई एक साजिश का हिस्सा थे.

ये भी पढ़ें: 'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' RSS चीफ मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला

दिल्ली पुलिस ने यह भी दावा किया कि कथित साजिश को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के साथ जानबूझकर जोड़ा गया था, ताकि अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया जा सके और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उठाया जा सके. पुलिस का कहना था कि CAA को शांतिपूर्ण विरोध के नाम पर एक कट्टरपंथी उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया गया. अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों द्वारा रची गई गहरी जड़ें जमा चुकी, पूर्व नियोजित और सोची-समझी साजिश के परिणामस्वरूप 53 लोगों की मौत हुई और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा. दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि अकेले दिल्ली में इस हिंसा के बाद 753 एफआईआर दर्ज की गई थीं. साथ ही यह भी कहा गया कि रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि इस साजिश को देश के अन्य हिस्सों में भी दोहराने की कोशिश की जा रही थी.

अभियोजन पक्ष ने विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स, दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप (DPSG) और जामिया जागरूकता अभियान टीम का उल्लेख करते हुए दावा किया कि ये प्लेटफॉर्म कथित साजिश के समन्वय और प्रचार के लिए इस्तेमाल किए गए थे. दिल्ली पुलिस ने यह भी तर्क दिया कि मुकदमे में हुई देरी के लिए खुद आरोपी जिम्मेदार हैं और यदि वे सहयोग करें, तो ट्रायल 2 वर्षों के भीतर पूरा किया जा सकता है.

जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा था?  

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 सितंबर को शरजील इमाम, उमर खालिद और सात अन्य आरोपियों मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, शादाब अहमद, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं. उसी दिन एक अलग पीठ ने आरोपी तसलीम अहमद की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया पूरी साजिश में इमाम और खालिद की भूमिका गंभीर प्रतीत होती है. अदालत ने टिप्पणी की थी कि उन्होंने कथित तौर पर सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण देकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को बड़े पैमाने पर लामबंद करने की कोशिश की थी.

ये भी पढ़ें: क्या सच में कांग्रेस में शुरू हुई बगावत? प्रियंका को असम का प्रमुख बनाएं जाने पर BJP ने विपक्ष को घेरा

जानें क्या है पूरा मामला?

बता दें, फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भयंकर हिंसा भड़क उठी थी. इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे. दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम को 2020 में UAPA के तहत गिरफ्तार किया था और उन्हें इस दंगा मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक बताया गया था. उमर खालिद और अन्य आरोपियों पर भी दंगों के पीछे बड़ी साजिश का हिस्सा होने का आरोप है. अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि लंबे समय से जेल में बंद इन आरोपियों को जमानत मिलेगी या नहीं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Umar Khalid

Trending news

शिंदे Vs उद्धव-राज की जंग में मुंबई की सियासी सल्तनत पर कौन जमाएगा कब्जा? देखें डेटा
BMC polls
शिंदे Vs उद्धव-राज की जंग में मुंबई की सियासी सल्तनत पर कौन जमाएगा कब्जा? देखें डेटा
Live: क्या उमर और शरजील को मिलेगी राहत? थोड़ी देर में SC सुनाएगा सुप्रीम फैसला
Umar Khalid
Live: क्या उमर और शरजील को मिलेगी राहत? थोड़ी देर में SC सुनाएगा सुप्रीम फैसला
अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया, नेहरू ने तब नेपाल में क्या किया था?
Nicolas Maduro captured
अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया, नेहरू ने तब नेपाल में क्या किया था?
तीन सीमाएं, 3 संकट... जिस नीति पर भारत को है भरोसा, 2026 में कैसे होगी उसकी परीक्षा?
india
तीन सीमाएं, 3 संकट... जिस नीति पर भारत को है भरोसा, 2026 में कैसे होगी उसकी परीक्षा?
पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
aaj ka mausam today weather update
पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC साफ
West Bengal Politics
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC साफ
'DMK पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार', तमिलनाडु में अमित शाह का स्टालिन पर तीखा हमला
amit shah
'DMK पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार', तमिलनाडु में अमित शाह का स्टालिन पर तीखा हमला
कांग्रेस आखिर क्यों कर रही VB-जी राम जी योजना का विरोध? मोदी के मंत्री ने बता दी वजह
VBGRG
कांग्रेस आखिर क्यों कर रही VB-जी राम जी योजना का विरोध? मोदी के मंत्री ने बता दी वजह
पश्चिम बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
West Bengal SIR
पश्चिम बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
ड्रोन से सैटेलाइट तक भारतीय चिप्स की तैयारी, केंद्र ने 24 नए प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
Chip Design
ड्रोन से सैटेलाइट तक भारतीय चिप्स की तैयारी, केंद्र ने 24 नए प्रोजेक्ट को दी मंजूरी