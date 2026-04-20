दो दिन बाद पहले चरण की वोटिंग, वोटर लिस्ट से बाहर लाखों नाम, कलकत्ता हाईकार्ट से जवाब मांगेगा सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court seeks answer from Calcutta High Court: पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग में बस दो दिन का वक्त रह गया है. लाखों मतदाता अब तक वोटर लिस्ट से बाहर हैं. हालांकि मतदाता सूची से हटाए गए बहुत सारे लोगों ने अपीलीय प्राधिकरणों में अपील दायर की हुई है कि उन्हें पात्र मतदाता माना जाए. इन लोगों का आरोप है ट्रिब्यूनल में सुनवाई नहीं हो रही है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए, कलकत्ता हाईकोर्ट से जवाब मांगने की बात कही है. इस तरह से राज्य के चुनावी पुनर्मूल्यांकन ने एक बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया है.

मतदाताओं की सुनवाई क्यों नहीं हो रही: SC

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लिस्ट से बाहर मतदाताओं की मनोदशा को समझते हुए कहा कि वो कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से अपीलीय ट्रिब्यूनलों के कामकाज पर रिपोर्ट मांगेगा. गौरतलब है कि ये ट्रिब्यूनल पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मतदाता सूची में नाम शामिल/बहिष्कृत किए जाने के खिलाफ दायर अपीलों की सुनवाई के लिए गठित किए गए थे. अब पीड़ित मतदाताओं का कहना है कि ट्रिब्यूनल वकीलों को पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और भौतिक (ऑफलाइन) आवेदन भी स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया था रास्ता

ऐसे मतदाता जो योग्य हैं यानी पात्र हैं, लेकिन वोटर लिस्ट से बाहर हैं, उनके मताधिकार का इस्तेमाल प्रभावित न हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिखाया था. पिछली सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए अहम आदेश दिया था कि पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल जिन लोगों की अपील पर 21 अप्रैल तक फैसला दे देंगे, वे अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. वहीं, ट्रिब्यूनल की ओर से जिन लोगों की अपील पर 27 अप्रैल तक फैसला कर दिया जाएगा, वे 29 अप्रैल को दूसरे चरण में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बावजूद जब अपीलीय ट्रिब्यूनल में लोगों को मुश्किलें आ रही हैं, उसके चलते सवाल उठ रहा है कि अगर किसी भी वजह से बाद में पात्र साबित हुए मतदाता वोट देने से वंचित रह गए, तो इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा.

ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी इसको मुद्दा बना रही है. सुप्रीम कोर्ट बंगाल में एसआईआर के कामकाज पर लगातार नजर रख रहा है.