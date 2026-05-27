क्या चुनाव आयोग को है SIR का अधिकार? सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा बड़ा फैसला

क्या चुनाव आयोग को SIR कराने का संवैधानिक अधिकार है, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज बुधवार को अहम फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट कल उन याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा जिनमें विभिन्न राज्यों में चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट की SIR की वैधता को चुनौती दी गई है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी एम पंचोली की तीन सदस्यों वाली बेंच फैसला सुनाएगी. कोर्ट को यह तय करना है कि क्या चुनाव आयोग को संविधान के आर्टिकल 326, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उससे जुड़े नियमों के तहत वर्तमान स्वरूप में SIR कराने का अधिकार है या नहीं?

विपक्षी नेताओं की याचिकाएं

याचिकाकर्ताओं में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, PUCL जैसे संगठनों के अलावा विपक्षी पार्टियों के नेता मनोज झा, योगेंद्र यादव, महुआ मोइत्रा, के सी वेणुगोपाल, पप्पू यादव, आरजेडी MP सुधाकर सिंह शामिल हैं. याचिकाकर्ताओं ने पहले बिहार में SIR की वैधता को चुनौती दी थी. कोर्ट ने तब SIR पर रोक नहीं लगाई थी लेकिन यह कहा था कि वो आगे चलकर तय करेगा कि क्या चुनाव आयोग को SIR करवाने का अधिकार है या नहीं. आज इसी पहलू पर फैसला आना है. कोर्ट के फैसला सुरक्षित रखने के बाद बिहार, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. वहीं कई राज्यों में यह अभी जारी है.

याचिकाकर्ताओं का पक्ष

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि यह प्रक्रिया जिस समय, तरीके और बड़े पैमाने पर कई राज्यों के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले की गई, उससे बहुत बड़ी संख्या में लोगों के वोटर लिस्ट से नाम हट गए. SIR के नाम पर बिना किसी कानूनी अधिकार के चुनाव आयोग ने नागरिकता जांच करने वाली संस्था की तरह काम करना शुरू कर दिया. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि SIR के जरिए चुनाव आयोग ने पहले से रजिस्टर्ड मतदाताओं पर यह जिम्मेदारी डाल दी कि वो खुद को देश का नागरिक साबित करें. नागरिकता तय करने का अधिकार सरकार के पास है, ना कि चुनाव आयोग का.

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चुनाव आयोग का पक्ष

हालांकि चुनाव आयोग ने SIR का बचाव करते हुए कहा था कि चुनाव की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना उसका संवैधानिक दायित्व है. मतदाता सूची के सुधार के लिए SIR जरूरी है ताकि सिर्फ वही लोग वोट डाल सकें जो देश के नागरिक हैं. आयोग की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि आयोग सिर्फ चुनावी उद्देश्यों के लिए नागरिकता का सत्यापन कर रहा था. इस कवायद का मकसद कानूनी रूप में किसी की नागरिकता तय करना नहीं है.