Advertisement
trendingNow12953283
Hindi Newsदेश

मां की हत्या के दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने बरी क्यों कर दिया? यह मामला नजीर बनेगा

Supreme Court News: मां की हत्या के आरोपी बेटे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पुलिस को पता चला था कि जल्दबाजी में अंतिम संस्कार किया जा रहा है. इसके बाद पुलिस पहुंचती है फिर शक गहराता जाता है. पहले गला घोंटने की बात पता चली लेकिन आखिर में संदेह से धूल हटने लगी. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 08, 2025, 06:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मां की हत्या के दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने बरी क्यों कर दिया? यह मामला नजीर बनेगा

आमतौर पर परिवार में हत्या के आरोपी के खिलाफ पूरा समाज हो जाता है. लोग सच्चाई अपने से ही समझ लेते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आज (8 अक्तूबर) एक ऐसा फैसला सुनाया जो भविष्य में एक नजीर बन सकता है. हां, अपनी मां की हत्या के आरोप में दोषी ठहराए गए एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया. कोर्ट ने पाया कि पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और अभियोजन पक्ष संदेह से अलग हटकर अपराध साबित करने में विफल रहा. 

जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने पाया कि अपीलकर्ता (आरोपी) को झूठा फंसाया गया था क्योंकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि मृतक की मृत्यु किसी भी तरह से हत्या की प्रकृति की थी. चिकित्सा साक्ष्य से पता चला कि मृतक सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थी और उनकी मृत्यु की वजह आत्महत्या हो सकती है. इस एक तथ्य को अभियोजन पक्ष ने भी गलत साबित नहीं किया या नहीं कर सका. 

साल 2010 का यह मामला महाराष्ट्र के तलोनी गांव का है. पुलिस को एक संदेहास्पद मौत के बारे में एक गुमनाम सूचना मिली थी. पुलिस पहुंची तो देखा कि भीड़ मृतक के शव का आनन-फानन में अंतिम संस्कार करने की कोशिश कर रही थी. जब पुलिस ने घोषणा की कि यह एक हत्या है तो भीड़ तितर-बितर हो गई. इसके बाद जांच में सुनंदा के बेटे नीलेश (अपीलकर्ता) को दोषी ठहराया गया. अब सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के जुलाई 2013 के आदेश को रद्द कर दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

गले पर निशान, अंतिम संस्कार जल्दी में...

इससे पहले अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि मृतक महिला का अंतिम संस्कार बहुत जल्दबाजी में किया जा रहा था. गर्दन पर गला घोंटने के निशान मिले थे और सिर के पिछले हिस्से पर चोट के निशान भी दिखे. इसके बाद शव को चिता से हटा दिया गया. 

पीठ ने कहा कि यह मामला पूरी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष की बातों में एक रहस्य है. पीठ ने अभियोजन पक्ष के चार गवाहों की गवाही का हवाला भी दिया जिसमें कुछ पुलिसवाले भी थे. 

सुप्रीम कोर्ट का सवाल, आगे सुराग क्यों नहीं जुटाए?

पीठ ने उनकी गवाही को पूरी तरह से पढ़ने के बाद कहा, 'हमारे मन में अब भी यह संदेह बना हुआ है कि उस समय, स्थान और कथित घटना से आगे कोई सुराग क्यों नहीं जुटाया गया और दाह संस्कार कौन करवा रहा था, इस बारे में आगे कोई जांच क्यों नहीं की गई?'

पहले डॉक्टर ने मौत का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना बताया था. हालांकि बाद की पड़ताल में डॉक्टर ने भी स्वीकार किया कि गर्दन के पिछले हिस्से पर लिगेचर मार्क यानी दबाव या घर्षण का न होना फांसी की तरफ भी इशारा करता है. उन्होंने कहा कि गला घोंटने की सामान्य घटना में निशान गर्दन के चारों ओर मौजूद होना चाहिए. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

Supreme Court News

Trending news

मां की हत्या के दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने बरी क्यों कर दिया? यह मामला नजीर बनेगा
Supreme Court News
मां की हत्या के दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने बरी क्यों कर दिया? यह मामला नजीर बनेगा
'ये डिप्लोमैसी फेलियर है...', US-पाक की मिलिट्री डील पर बरसे कांग्रेस नेता
Jairam ramesh
'ये डिप्लोमैसी फेलियर है...', US-पाक की मिलिट्री डील पर बरसे कांग्रेस नेता
US अब भारत का दुश्मन बनने की कगार पर... पाक को AIM-120C मिसाइल देने पर बोले GD बख्शी
US-Pakistan Defense Ties
US अब भारत का दुश्मन बनने की कगार पर... पाक को AIM-120C मिसाइल देने पर बोले GD बख्शी
बेमौसमी बरसात से बिगड़ी घरों की सफाई की प्लानिंग, कब मिलेगी राहत? आ गया मौसम अपडेट
weather update
बेमौसमी बरसात से बिगड़ी घरों की सफाई की प्लानिंग, कब मिलेगी राहत? आ गया मौसम अपडेट
'कब दुनिया को हिंदू करने...' जब पूर्व पीएम ने सर्जरी की जानकारी कविता लिखकर दी थी
Atal Bihari Vajapayee
'कब दुनिया को हिंदू करने...' जब पूर्व पीएम ने सर्जरी की जानकारी कविता लिखकर दी थी
सिंदूर पार्ट-2 करके फिर से न पीट दे भारत! बचने के लिए PAK कर रहा ये प्लानिंग
India Pakistan News in Hindi
सिंदूर पार्ट-2 करके फिर से न पीट दे भारत! बचने के लिए PAK कर रहा ये प्लानिंग
हुर्रियत और जमात के ठिकानों पर जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक्शन, की ताबड़तोड़ छापेमारी
handwara police raids
हुर्रियत और जमात के ठिकानों पर जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक्शन, की ताबड़तोड़ छापेमारी
शाह ने बदला अपना ईमेल एड्रेस, अब यहां किया स्विच; ट्वीट की आखिरी लाइन में छिपा मैसेज
Amit Shah New Email Address
शाह ने बदला अपना ईमेल एड्रेस, अब यहां किया स्विच; ट्वीट की आखिरी लाइन में छिपा मैसेज
कांग्रेस की कमजोरी ने आतंकियों को किया मजबूत, मुंबई एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले PM
PM Modi
कांग्रेस की कमजोरी ने आतंकियों को किया मजबूत, मुंबई एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले PM
राकेश गिरफ्तार नहीं, असद होता तो क्या? ओवैसी ने CJI पर हमले को लेकर BJP पर बोला हमला
asaddudin owaisi
राकेश गिरफ्तार नहीं, असद होता तो क्या? ओवैसी ने CJI पर हमले को लेकर BJP पर बोला हमला