मां की हत्या के दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने बरी क्यों कर दिया? यह मामला नजीर बनेगा

Supreme Court News: मां की हत्या के आरोपी बेटे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पुलिस को पता चला था कि जल्दबाजी में अंतिम संस्कार किया जा रहा है. इसके बाद पुलिस पहुंचती है फिर शक गहराता जाता है. पहले गला घोंटने की बात पता चली लेकिन आखिर में संदेह से धूल हटने लगी.
आमतौर पर परिवार में हत्या के आरोपी के खिलाफ पूरा समाज हो जाता है. लोग सच्चाई अपने से ही समझ लेते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आज (8 अक्तूबर) एक ऐसा फैसला सुनाया जो भविष्य में एक नजीर बन सकता है. हां, अपनी मां की हत्या के आरोप में दोषी ठहराए गए एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया. कोर्ट ने पाया कि पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और अभियोजन पक्ष संदेह से अलग हटकर अपराध साबित करने में विफल रहा.
जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने पाया कि अपीलकर्ता (आरोपी) को झूठा फंसाया गया था क्योंकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि मृतक की मृत्यु किसी भी तरह से हत्या की प्रकृति की थी. चिकित्सा साक्ष्य से पता चला कि मृतक सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थी और उनकी मृत्यु की वजह आत्महत्या हो सकती है. इस एक तथ्य को अभियोजन पक्ष ने भी गलत साबित नहीं किया या नहीं कर सका.
साल 2010 का यह मामला महाराष्ट्र के तलोनी गांव का है. पुलिस को एक संदेहास्पद मौत के बारे में एक गुमनाम सूचना मिली थी. पुलिस पहुंची तो देखा कि भीड़ मृतक के शव का आनन-फानन में अंतिम संस्कार करने की कोशिश कर रही थी. जब पुलिस ने घोषणा की कि यह एक हत्या है तो भीड़ तितर-बितर हो गई. इसके बाद जांच में सुनंदा के बेटे नीलेश (अपीलकर्ता) को दोषी ठहराया गया. अब सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के जुलाई 2013 के आदेश को रद्द कर दिया है.
गले पर निशान, अंतिम संस्कार जल्दी में...
इससे पहले अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि मृतक महिला का अंतिम संस्कार बहुत जल्दबाजी में किया जा रहा था. गर्दन पर गला घोंटने के निशान मिले थे और सिर के पिछले हिस्से पर चोट के निशान भी दिखे. इसके बाद शव को चिता से हटा दिया गया.
पीठ ने कहा कि यह मामला पूरी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष की बातों में एक रहस्य है. पीठ ने अभियोजन पक्ष के चार गवाहों की गवाही का हवाला भी दिया जिसमें कुछ पुलिसवाले भी थे.
सुप्रीम कोर्ट का सवाल, आगे सुराग क्यों नहीं जुटाए?
पीठ ने उनकी गवाही को पूरी तरह से पढ़ने के बाद कहा, 'हमारे मन में अब भी यह संदेह बना हुआ है कि उस समय, स्थान और कथित घटना से आगे कोई सुराग क्यों नहीं जुटाया गया और दाह संस्कार कौन करवा रहा था, इस बारे में आगे कोई जांच क्यों नहीं की गई?'
पहले डॉक्टर ने मौत का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना बताया था. हालांकि बाद की पड़ताल में डॉक्टर ने भी स्वीकार किया कि गर्दन के पिछले हिस्से पर लिगेचर मार्क यानी दबाव या घर्षण का न होना फांसी की तरफ भी इशारा करता है. उन्होंने कहा कि गला घोंटने की सामान्य घटना में निशान गर्दन के चारों ओर मौजूद होना चाहिए.
