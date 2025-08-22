आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने, नसबंदी, वैक्सीनेशन और फीडिंग पर आया फैसला... सुप्रीम कोर्ट के आदेश की 7 बड़ी बातें

Supreme Court Verdict on Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर चल रहे विवाद पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में सुधार करते हुए एक नया अंतरिम फैसला सुनाया है, जो अब दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ पूरे देश में लागू किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल इलाकों में ही छोड़ा जाएगा, लेकिन रेबीज पीड़ित या आक्रामक कुत्तों को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी. बता दें कि इससे पहले 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने दिल्ली-एनसीआर के सभी कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था, जिस पर पशुओं के अधिकार को लेकर काम करने वाले कई संगठनों ने चुनौती देते हुए इस पर रोक की मांग की थी.

1. वैक्सीनेशन के बाद छोड़े जाएंगे कुत्ते

सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लॉवर्स को बड़ी राहत दी है और नए आदेश में कहा है कि अंतरिम आदेश पास कर रहे है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल इलाकों में ही छोड़ा जाएगा. कोर्ट ने कहा कि जो कुत्ते पहले पकड़े गए हैं, उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ा जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

2. आक्रामक कुत्ते भेजे जाएंगे शेल्टर होम

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने रेबीज से पीड़ित या आक्रामक यानी खतरनाक कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि खतरनाक और रेबीज से पीड़ित कुत्तों को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी.

3. अब पूरे देश में लागू होगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का आदेश केवल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर तक सीमित था, लेकिन अब नए आदेश को पूरे भारत में लागू करने का निर्णय लिया गया है. अदालत ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण यह समस्या बढ़ी है, इसलिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है.

ये भी पढ़ें- आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार; अब पूरे देश में लागू होगा नियम

4. सड़क पर खाने खिलाने पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने (फीडिंग) पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ निर्धारित जगहों पर ही कुत्तों की फीडिंग की जाएगी और सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को फीडिंग करने की अनुमति नहीं है. इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई इन नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया गया, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

5. फीडिंग स्थल बनाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक प्लेस पर कुत्तों को फीड कराने पर रोक लगाने के साथ ही विशेष फीडिंग स्थल बनाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने नगर निगमों (Municipal Corporation) को कुत्तों के लिए विशेष फीडिंग स्थल बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि व्यवस्थित तरीके से उनकी देखभाल हो सके.

6. काम में बाधा डालने पर लगेगा जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट कोर्ट (Supreme Court) ने ऐसे कुत्ते जो रेबीज से संक्रमित हैं या आक्रामक व्यवहार करते हैं, उन्हें नहीं छोड़ने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के काम में बाधा डालने वाले को जुर्माना भरना होगा. इसको लेकर कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति विशेष को 25 हजार रुपये और NGO को दो लाख का जुर्माना भरना होगा.

7. सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होंगे देशभर के सभी मामले

आवारा कुत्तों वाले केस की सुनवाई तीन जजों जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने की और दो जजों की बेंच के फैसले में बदलाव किया.इसके साथ ही देशभर की सभी अदालतों में लंबित संबंधित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का भी आदेश दिया गया है. देशभर की अदालतों में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने से एकरूपता सुनिश्चित होगी और नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा.

(इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)