आवारा कुत्ते हटेंगे या पलट जाएगा SC का फैसला? आज 3 जजों की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई

Stray Dogs News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हंगामे के बीच आज (14 अगस्त) सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ सुनवाई करेगी. 2 जजों की बेंच ने 11 अगस्त को सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया था.
Trending Photos
Supreme Court Verdict on Stray Dogs: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर से आवारा कुत्ते हटाए जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट का फैसला पटल जाएगा? कुत्तों के पुनर्वास को लेकर चल रही बहस के बीच आज (14 अगस्त) सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ सुनवाई करेगी. बता दें कि इससे पहले 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने डॉग बाइट्स और रेबीज के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया था. इसके साथ ही कोर्ट ने इस काम में बाधा डालने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी. हालांकि, कई पशु संगठन और डॉग लवर्स के विरोध के बाद बुधवार (13 अगस्त) को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई ने फिर से विचार करने का आश्वासन दिया था.
कोर्ट ने जताई थी जन सुरक्षा और रेबीज के बढ़ते मामलों पर चिंता
अब इस मामले की सुनवाई सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच करेगी. इससे पहले इस मामले में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर के सभी नगर निकायों को आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर शेल्टर होम में पहुंचाने का निर्देश दिया था.
जन सुरक्षा और रेबीज के बढ़ते मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्थिति को 'गंभीर' बताया और जोर देकर कहा कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए तत्काल उपाय आवश्यक हैं. एनडीएमसी, एमसीडी और नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद की नागरिक एजेंसियों को सड़कों को पूरी तरह से आवारा कुत्तों से मुक्त करने का निर्देश देते हुए अदालत ने कड़ी चेतावनी दी कि इन जानवरों को हटाने में बाधा डालने वाले किसी भी समूह या संगठन को कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लोगों ने जताई आपत्ति
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर तीखी प्रतिक्रिया हुई और देश भर के पशु प्रेमियों ने सोशल मीडिया पर इस फैसले की आलोचना की और आवारा कुत्तों के कल्याण के लिए चिंता व्यक्त की. पशु अधिकार कार्यकर्ताओं, मशहूर हस्तियों और कुछ राजनीतिक हस्तियों ने इस आदेश पर अपनी आपत्ति जताई है, और इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली और एनसीआर के शहरों में इतने कम समय में बड़े पैमाने पर कुत्तों के पुनर्वास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव है. इसके अलावा, कई लोगों ने तर्क दिया कि कुत्तों को उनके इलाकों से हटाने से नए कुत्तों के लिए जगह बनेगी और इस बात पर जोर दिया कि इसका समाधान एबीसी नियमों के उचित कार्यान्वयन में निहित है.
जब एक वकील ने दिल्ली में आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण की मांग वाली एक याचिका का जिक्र किया. तब बुधवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर 'विचार' करेगा. वकील ने जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा 2024 में दिए गए एक आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें आवारा पशुओं की हत्या पर रोक लगाई गई थी और सभी जीवों के प्रति करुणा को एक संवैधानिक मूल्य बताया गया था.
(इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.