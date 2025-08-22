आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार; अब पूरे देश में लागू होगा नियम
देश

आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार; अब पूरे देश में लागू होगा नियम

आवारा कुत्तों को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और डॉग लवर्स को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा है कि अब तक शेल्टर होम भेजे गए कुत्ते छोड़े जाएं, जबकि खतरनाक और सिर्फ बीमार कुत्तों को ही शेल्टर होम में भेजा जाएगा.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 22, 2025, 10:58 AM IST
आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार; अब पूरे देश में लागू होगा नियम

Supreme Court Verdict on Stray Dogs: आवारा कुत्तों को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और डॉग लवर्स को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा है कि अब तक शेल्टर होम भेजे गए कुत्ते छोड़े जाएं, जबकि खतरनाक और सिर्फ बीमार कुत्तों को ही शेल्टर होम में भेजा जाएगा. इससे पहले 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने दिल्ली-एनसीआर के सभी कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था, जिस पर पशुओं के अधिकार को लेकर काम करने वाले कई संगठनों ने चुनौती देते हुए इस पर रोक की मांग की थी.

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश पूरे देश में लागू

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदेश पास कर रहे है. कोर्ट ने कहा कि हमारा आदेश दिल्ली एनसीआर तक सीमीत नहीं होगा, बल्कि देशभर के लिए है. सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के पुराने आदेश में कुछ बदलाव करते हुए कहा कि स्ट्रीट डॉग्स को स्टेरलाइज कर और वैक्सीन दे कर उन्हें वापस उनके इलाके में छोड़ा जाए. हालांकि, कोर्ट ने ऐसे कुत्ते जो रेबीज से संक्रमित हैं या आक्रामक व्यवहार करते हैं, उन्हें नहीं छोड़ने का आदेश दिया है.

सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाने की नहीं होगी इजाजत

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने डॉग लवर्स को राहत दी है और शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को छोड़ने का आदेश दिया है. लेकिन, इसको साथ ही कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के काम में बाधा डालने वाले को जुर्माना भरना होगा. इसको लेकर कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति विशेष को 25 हजार रुपये और NGO को दो लाख का जुर्माना भरना होगा.

About the Author
author img
Sumit Rai

देश, दुनिया और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखने और पढ़ने के अलावा समय निकालकर घूमने का शौक है. खाना बनाने और खाने में मजा आता है. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जर्न...और पढ़ें

TAGS

Supreme CourtStray dogs

