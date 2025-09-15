गैर-मुस्लिम CEO, कलेक्टर की पावर पर कंट्रोल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?

SC on Waqf Act: वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश भर में विपक्षी पार्टियों समेत मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया था और इस कानून के मुखालफत में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसपर कई राउंड की सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज इसपर अहम फैसला सुनाया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर पूरी तरह से रोक लगाने से इंकार कर दिया है. चलिए जानते हैं कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर समेत बाकी मामलों पर क्या कहा.

कोर्ट ने नए कानून के तहत वक्फ करने वाले को कम से कम 5 साल से मुस्लिम की प्रैक्टिस होने की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है. यानि अब कोई गैर-मुस्लिम भी वक़्फ कर सकता है. कोर्ट ने कहा कि इस शर्त को सरकार ने जो कानून में लागू किया था, वो अपने आप के मनमानी नहीं कही जा सकती है. कोर्ट ने कहा कि अपने दूसरे विवाह को कानूनन सही ठहराने के लिए इस्लाम अपनाने के उदाहरण भी हमने देखे हैं. लेकिन अभी कोई व्यवस्था ही नहीं है जिससे तय किया जा सके कोई शख्स पांच साल से इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा है है या नहीं, ऐसे में इस पर अमल नहीं किया जा सकता.

क्या है धारा 3C(1), जिसके अमल पर कोर्ट ने रोक लगाई?

कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार ये तय करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं देती कि कोई शख्स कम से कम 5 साल से मुस्लिम है या नहीं, तब तक इस प्रावधान पर रोक रहेगी. साथ ही, कोर्ट ने ने कानून की धारा 3C(1) के अमल पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि अगर वक़्फ़ के नियंत्रण वाली किसी संपत्ति के सरकारी होने का आरोप लगता है तो कलेक्टर द्वारा जांच रिपोर्ट आने तक उसे वक़्फ़ की संपत्ति नहीं माना जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

'प्रॉपर्टी का मालिकाना हक कोर्ट तय करेगा'

कोर्ट के आदेश के मुताबिक कलेक्टर जांच तो कर सकता है पर उसकी जांच शुरू होने के वक़्त से किसी प्रॉपर्टी का वक़्फ का स्टेटस नहीं छीन जाएगा. सरकार ने नए क़ानून में व्यवस्था कर दी थी कि कमिश्नर की जांच शुरू होते ही ,पेंडेसी के दौरान भी उसका वक़्फ स्टेटस नहीं रहेगा, अब आज के फैसले के बाद यह नहीं होगा. कमिश्नर अगर उसे सरकारी प्रॉपर्टी करार देता है तो भी उनकी जांच के निकर्ष के आधार पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में तब्दीली नहीं जाएगी. प्रॉपर्टी का मालिकाना हक कोर्ट तय करेगा.

'राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए'

इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 4 और राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए. कोर्ट ने कहा कि जहां तक मुमकिन हो बोर्ड का CEO मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए. SC ने यहां आंध्र प्रदेश का बेहद महत्वपूर्ण उदाहरण दिया है.

वक्फ बाय यूजर पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहना ग़लत नहीं होगा कि आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा सरकार की हजारों एकड़ भूमि को वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में अधिसूचित किए जाने के बाद आंध्र प्रदेश राज्य को हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था. जिसे आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया. सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार तय किया कि वो संपत्ति वक़्फ की न होकर सरकार की है. कोर्ट ने कहा कि इन हालातो में अगर भविष्य में Waqf by user को लिए खत्म किया जाता है तो इसे मनमाना नहीं कह सकते. SC ने साफ कहा है कि अगर सरकार वक़्फ बाय यूजर के प्रावधान को खत्म कर रही है या फिर वक़्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी कर रही है तो इसमें कुछ भी मनमाना या ग़लत नहीं है.

वक़्फ़ संपत्ति: रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था

वक़्फ़ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नई नहीं है. 1923 से आए सभी पुराने क़ानून में वक़्फ सम्पतियों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था. अगर 102 साल तक मुतवल्लियों ने वक़्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो अब वो यह दावा नहीं कर सकते कि बिना रजिस्ट्रेशन की उनकी प्रॉपर्टी का स्टेटस वक़्फ का रहे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुराने कानून में भी बिना WAQF DEED के भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी. वक़्फ प्रॉपटी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी भी देकर वक़्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता था, लेकिन फिर भी जिन मुतवल्लियों ने 30 साल में भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो अब ये नहीं कह सकते कि नए कानून में रजिस्ट्रेशन के लिए Waqf Deed की मांग करना मनमाना है.

SC ने कहा कि अगर विधायिका को लगता है कि वक़्फ़ संपत्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, और नए कानून के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए Waqf Deed अनिवार्य है तो इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता है.