वक़्फ क़ानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, लिखित फैसले की पूरी जानकारी

Supreme Court: वक़्फ कानून पर अंतरिम राहत के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का लिखित फैसला आ गया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर सरकार वक़्फ बाय यूजर के प्रावधान को खत्म कर रही है या फिर वक़्फ प्रोपर्टी का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी कर रही है तो इसमें कुछ भी मनमाना या ग़लत नहीं है.
Trending Photos
SC on Waqf Act: वक़्फ कानून पर अंतरिम राहत के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का लिखित फैसला आ गया है. कोर्ट को आज यह तय करना था कि कानून की वैधता पर उसका अंतिम फैसला आने तक इस कानून के अमल पर रोक लगाई जाए या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अमल पर तो रोक नहीं लगाई लेकिन इसके कुछ प्रावधानों पर ज़रूर रोक लगाई है. दिलचस्प यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दोनों ही पक्ष-सरकार और याचिकाकर्ता अपनी अपनी जीत के तौर पर दर्शा रहे हैं. लेकिन इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के 128 पेज के लिखित फैसले में आखिरकार किस पक्ष के हिस्से क्या राहत आई.
इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओ की ओर से जो सबसे अहम मुद्दा उठाया गया , वो था वक़्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने और वक़्फ बाय यूजर का प्रावधान खत्म करने का. सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिखित फैसले में इस पर विस्तार से अपनी बात रखी है.
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर सरकार वक़्फ बाय यूजर के प्रावधान को खत्म कर रही है या फिर वक़्फ प्रोपर्टी का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी कर रही है तो इसमें कुछ भी मनमाना या ग़लत नहीं है.
वक़्फ़ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नई नहीं है. 1923 से आए सभी पुराने क़ानून में वक़्फ सम्पतियों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था.अगर 102 साल तक मुतवल्लियों ने वक़्फ प्रॉपटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो अब वो यह दावा नहीं कर सकते कि बिना रजिस्ट्रेशन की उनकी प्रॉपटी का स्टेटस वक़्फ का रहे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुराने कानून में भी बिना वक़्फ डीड के भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी. वक़्फ प्रॉपटी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी भी देकर वक़्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता था, लेकिन फिर भी जिन मुतवल्लियों ने 30 साल में भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो अब ये नहीं कह सकते कि नए कानून में वक़्फ डीड के रजिस्ट्रेशन की मांग करना मनमाना है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर विधायिका को लगता है कि वक़्फ़ संपत्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, और नए कानून के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए Waqf Deed अनिवार्य है तो इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आंध्र प्रदेश का उदाहरण दिया. कोर्ट ने कहा कि यह कहना ग़लत नहीं होगा कि आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा सरकार की हजारों एकड़ भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित किए जाने के बाद आंध्र प्रदेश राज्य को हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था. जिसे आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने पलटा. सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार तय किया कि वो संपत्ति वक़्फ की न होकर सरकार की है. कोर्ट ने कहा कि इन हालातो में अगर भविष्य में वक़्फ बाई यूजर को लिए खत्म किया जाता है तो इसे मनमाना नहीं कह सकते.
कोर्ट ने नए कानून के तहत वक्फ करने वाले को कम से कम 5 साल से मुस्लिम की प्रैक्टिस होने की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है. यानि अब कोई ग़ैर मुस्लिम भी वक़्फ कर सकता है. हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस शर्त को सरकार ने जो क़ानून में लागू किया था, वो अपने आप के मनमानी नहीं कही जा सकती है. अपने दूसरे विवाह को क़ानूनन सही ठहराने के लिए इस्लाम अपनाने के उदाहरण भी हमने देखे हैं. लेकिन अभी कोई व्यवस्था ही नहीं है जिससे तय किया जा सके कि कोई शख्स पांच साल से इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं, ऐसे में इस पर अमल नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार ये तय करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं देती कि कोई व्यक्ति कम से कम 5 साल से मुस्लिम है या नहीं, तब तक इस प्रावधान पर रोक रहेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कानून की धारा 3C(1) के अमल पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि अगर वक़्फ़ के नियंत्रण वाली किसी संपत्ति के सरकारी होने का आरोप लगता है तो कलेक्टर द्वारा जांच रिपोर्ट आने तक उसे वक़्फ़ की संपत्ति नहीं माना जाएगा. कोर्ट के आदेश के मुताबिक कलेक्टर जांच तो कर सकता है पर उसकी जांच शुरू होने के वक़्त से किसी प्रॉपर्टी का वक़्फ का स्टेटस नहीं छीन जाएगा. सरकार ने नए क़ानून में व्यवस्था कर दी थी कि कमिश्नर की जांच शुरू होते ही ,पेंडेसी के दौरान भी प्रॉपटी का वक़्फ स्टेटस नहीं रहेगा, अब आज के फैसले के बाद यह नहीं होगा. कमिश्नर अगर उसे सरकारी प्रॉपर्टी करार देता है तो भी उनकी जांच के निकर्ष के आधार पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में तब्दीली नहीं जाएगी. प्रॉपर्टी का मालिकाना हक कोर्ट तय करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक़्फ बोर्ड में ग़ैर मुस्लिमों की नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई है. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 4 और राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए. कोर्ट ने कहा कि जहां तक संभव हो बोर्ड का CEO मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.