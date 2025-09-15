Supreme Court on Waqf Law: वक्‍फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला- 'कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर फैसला लेने का अधिकार नहीं'
Advertisement
trendingNow12922741
Hindi Newsदेश

Supreme Court on Waqf Law: वक्‍फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला- 'कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर फैसला लेने का अधिकार नहीं'

Supreme Court on Waqf Law: इस फैसले के तहत चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर की स्थिति में ही कानून पर रोक लगाने का आदेश दिया जा सकता है. चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि हमने कानून के सभी प्रावधानों को देखा. वक़्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था साल 1923 से थी. 

Written By  Arvind Singh|Edited By: Ravindra Singh|Last Updated: Sep 15, 2025, 11:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Supreme Court on Waqf Law: वक्‍फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला- 'कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर फैसला लेने का अधिकार नहीं'

Supreme Court Verdict on Waqf Law:  सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है. अब कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा. हालांकि, यह रोक तब तक के लिए है, जब तक कि संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सोमवार को इस मामले में अंतरिम राहत पर फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को फैसला सुरक्षित रखा था. सोमवार को कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, लेकिन कुछ धाराओं पर अंतरिम संरक्षण जरूरी है.

सीजेआई बीआर गवई ने कहा, 'हमने प्रत्येक धारा को दी गई प्रथम दृष्टया चुनौती पर विचार किया है. हमने पाया कि कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता. हालांकि, कुछ धाराओं को संरक्षण दिए जाने की जरूरत है.' कोर्ट ने यह भी कहा कि पूर्वधारणा हमेशा कानून की संवैधानिकता के पक्ष में होती है और हस्तक्षेप सिर्फ दुर्लभतम मामलों में किया जाता है. फैसला देते हुए सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि नए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा रहे हैं.

वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य शामिल न हों
कोर्ट ने आदेश में कहा कि कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. कलेक्टर को ऐसी शक्तियों से संबंधित प्रावधान पर रोक रहेगी. इसके अलावा, कोर्ट ने फैसला दिया कि वक्फ करने के लिए 5 साल की इस्लाम की प्रैक्टिस करने की अनिवार्यता पर रोक लगाई जाती है. सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ निकायों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के प्रावधान पर भी विचार किया. कोर्ट ने आदेश दिया कि वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं किए जाने चाहिए. फिलहाल वक्फ परिषदों में कुल 4 से अधिक गैर-मुस्लिम शामिल नहीं किए जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर की स्थिति में कानून पर रोक लगाने का आदेश
वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के तहत कहा कि सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर की स्थिति में ही कानून पर रोक लगाने का आदेश दिया जा सकता है. चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि हमने कानून के सभी प्रावधानों को देखा. वक़्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था साल 1923 से थी. हम नए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा रहे है. सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की एक प्रमुख धारा पर अंतरिम रोक लगा दी है. इस प्रावधान के तहत वक्फ बनाने के लिए यह शर्त रखी गई थी कि संबंधित व्यक्ति कम से कम पांच वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी रहा हो. अदालत ने फिलहाल इस प्रावधान को स्थगित कर दिया है और स्पष्ट किया कि यह तब तक लागू नहीं होगा, जब तक राज्य सरकारें यह तय करने के लिए नियम नहीं बना लेतीं कि किसी व्यक्ति के इस्लाम का अनुयायी होने की पहचान कैसे और किन मानकों पर तय की जाएगी.

अंतिम निपटारे तक किसी तीसरे पक्ष के अधिकार स्थापित नहीं किए जाएंगे
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की धारा 3(74) से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड संबंधी प्रावधान पर भी रोक लगा दी है. कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति के अधिकार तय नहीं कर सकती है. चीफ जस्टिस ने कहा ने कहा कि जब तक नामित अधिकारी की जांच पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता और वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक का निपटारा वक्फ ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट द्वारा नहीं किया जाता, तब तक वक्फ को उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े मामलों का अंतिम निपटारा होने तक किसी तीसरे पक्ष के अधिकार स्थापित नहीं किए जाएंगे.

वक्फ बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैंः सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर पर कमेंट करते हुए कहा कि बोर्ड में अधिकतम तीन गैर-मुस्लिम सदस्य ही हो सकते हैं. इसका मतलब है कि कुल 11 सदस्यों में बहुमत मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए. कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि जहां तक संभव हो सके वक्फ बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) मुस्लिम शख्स ही होना चाहिए.

सरकारी अधिकारी तय करेगा कि वक्फ ने अतिक्रमण किया या नहीं
वक्फ संशोधन कानून का वह प्रावधान फिलहाल सुरक्षित रहेगा, जिसके तहत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वह तय करे कि कहीं वक्फ बोर्ड ने सरकारी जमीन या संपत्ति पर अतिक्रमण तो नहीं किया है. सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करने से संबंधित संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका यह आदेश वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर अंतिम राय नहीं है. साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि संपत्ति के पंजीकरण संबंधी प्रावधानों में किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं पाई गई है. 

यह भी पढ़ेंः  'सिर्फ दिल्ली के 'एलीट' ही नहीं, पूरे देश को साफ हवा का हक', SC ने सवाल किया, पटाखों पर बैन देश भर में क्यों नहीं

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी ...और पढ़ें

TAGS

Supreme Court

Trending news

AIADMK में अंदरूनी कलह के बीच पलानीस्वामी दिल्ली रवाना, अमित शाह से करेंगे मुलाकात
Tamil Nadu Assembly elections
AIADMK में अंदरूनी कलह के बीच पलानीस्वामी दिल्ली रवाना, अमित शाह से करेंगे मुलाकात
वक्‍फ कानूनः SC का फैसला- कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर फैसला लेने का अधिकार नहीं
Supreme Court
वक्‍फ कानूनः SC का फैसला- कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर फैसला लेने का अधिकार नहीं
जम्मू-कश्मीर में सेना कैंप के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, चपेट में आया 17 साल का किशोर
J&K Landmine Blast
जम्मू-कश्मीर में सेना कैंप के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, चपेट में आया 17 साल का किशोर
मुंबई में बारिश का मचा तांडव, रात से नॉनस्टॉप बरस रहा पानी, तालाब बनीं सड़कें
Mumbai rain
मुंबई में बारिश का मचा तांडव, रात से नॉनस्टॉप बरस रहा पानी, तालाब बनीं सड़कें
'भारत आज भी एकजुट, ब्रिटेन विभाजन की ओर', मोहन भागवत ने दिखाया UK को आईना
rss
'भारत आज भी एकजुट, ब्रिटेन विभाजन की ओर', मोहन भागवत ने दिखाया UK को आईना
बीजेपी में टॉप ऑर्डर के नेता क्यों कर रहे हैं संघ की प्रशंसा?
BJP
बीजेपी में टॉप ऑर्डर के नेता क्यों कर रहे हैं संघ की प्रशंसा?
स्टडी कर बनाओ SOP, विरोध प्रदर्शन में कहां से हुई फंडिंग; BPR&D को अमित शाह का आदेश
amit shah
स्टडी कर बनाओ SOP, विरोध प्रदर्शन में कहां से हुई फंडिंग; BPR&D को अमित शाह का आदेश
फिर विवादों में आईं बर्खास्त IAS पूजा खेडकर और उनकी मां, जानिए क्या है मामला
puja khedkar
फिर विवादों में आईं बर्खास्त IAS पूजा खेडकर और उनकी मां, जानिए क्या है मामला
PM Modi in Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
PM Modi
PM Modi in Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों पर अलर्ट
Weather
जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों पर अलर्ट
;