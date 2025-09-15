Supreme Court Verdict on Waqf Law: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है. अब कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा. हालांकि, यह रोक तब तक के लिए है, जब तक कि संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सोमवार को इस मामले में अंतरिम राहत पर फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को फैसला सुरक्षित रखा था. सोमवार को कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, लेकिन कुछ धाराओं पर अंतरिम संरक्षण जरूरी है.

सीजेआई बीआर गवई ने कहा, 'हमने प्रत्येक धारा को दी गई प्रथम दृष्टया चुनौती पर विचार किया है. हमने पाया कि कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता. हालांकि, कुछ धाराओं को संरक्षण दिए जाने की जरूरत है.' कोर्ट ने यह भी कहा कि पूर्वधारणा हमेशा कानून की संवैधानिकता के पक्ष में होती है और हस्तक्षेप सिर्फ दुर्लभतम मामलों में किया जाता है. फैसला देते हुए सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि नए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा रहे हैं.

वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य शामिल न हों

कोर्ट ने आदेश में कहा कि कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. कलेक्टर को ऐसी शक्तियों से संबंधित प्रावधान पर रोक रहेगी. इसके अलावा, कोर्ट ने फैसला दिया कि वक्फ करने के लिए 5 साल की इस्लाम की प्रैक्टिस करने की अनिवार्यता पर रोक लगाई जाती है. सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ निकायों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के प्रावधान पर भी विचार किया. कोर्ट ने आदेश दिया कि वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं किए जाने चाहिए. फिलहाल वक्फ परिषदों में कुल 4 से अधिक गैर-मुस्लिम शामिल नहीं किए जाएंगे.

सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर की स्थिति में कानून पर रोक लगाने का आदेश

वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के तहत कहा कि सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर की स्थिति में ही कानून पर रोक लगाने का आदेश दिया जा सकता है. चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि हमने कानून के सभी प्रावधानों को देखा. वक़्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था साल 1923 से थी. हम नए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा रहे है. सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की एक प्रमुख धारा पर अंतरिम रोक लगा दी है. इस प्रावधान के तहत वक्फ बनाने के लिए यह शर्त रखी गई थी कि संबंधित व्यक्ति कम से कम पांच वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी रहा हो. अदालत ने फिलहाल इस प्रावधान को स्थगित कर दिया है और स्पष्ट किया कि यह तब तक लागू नहीं होगा, जब तक राज्य सरकारें यह तय करने के लिए नियम नहीं बना लेतीं कि किसी व्यक्ति के इस्लाम का अनुयायी होने की पहचान कैसे और किन मानकों पर तय की जाएगी.

अंतिम निपटारे तक किसी तीसरे पक्ष के अधिकार स्थापित नहीं किए जाएंगे

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की धारा 3(74) से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड संबंधी प्रावधान पर भी रोक लगा दी है. कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति के अधिकार तय नहीं कर सकती है. चीफ जस्टिस ने कहा ने कहा कि जब तक नामित अधिकारी की जांच पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता और वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक का निपटारा वक्फ ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट द्वारा नहीं किया जाता, तब तक वक्फ को उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े मामलों का अंतिम निपटारा होने तक किसी तीसरे पक्ष के अधिकार स्थापित नहीं किए जाएंगे.

वक्फ बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैंः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर पर कमेंट करते हुए कहा कि बोर्ड में अधिकतम तीन गैर-मुस्लिम सदस्य ही हो सकते हैं. इसका मतलब है कि कुल 11 सदस्यों में बहुमत मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए. कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि जहां तक संभव हो सके वक्फ बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) मुस्लिम शख्स ही होना चाहिए.

सरकारी अधिकारी तय करेगा कि वक्फ ने अतिक्रमण किया या नहीं

वक्फ संशोधन कानून का वह प्रावधान फिलहाल सुरक्षित रहेगा, जिसके तहत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वह तय करे कि कहीं वक्फ बोर्ड ने सरकारी जमीन या संपत्ति पर अतिक्रमण तो नहीं किया है. सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करने से संबंधित संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका यह आदेश वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर अंतिम राय नहीं है. साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि संपत्ति के पंजीकरण संबंधी प्रावधानों में किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं पाई गई है.

