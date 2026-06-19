निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय की उक्त टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होकर कई प्रश्न उत्पन्न कर गई. जब तंत्र असफल होता है, तभी एक नागरिक उसकी असफलता को सुधारने के लिए न्यायालय के पास सुधार के लिए जाता है, तब उसे प्रशंसा मिलने की बजाए न्यायालय से फटकार सुनने को मिले, जिससे न्याय व्यवस्था की न्याय का ‘‘परसेप्शन’’ भी खंडित होता है. मिंटू समान ‘जागरूकता’ (निर्मल भाव की) यदि समस्त नागरिकों में आ जाए, अपने आस-पास चल रहे निर्माण कार्यो की जांच और देखरेख स्वयं करने लग जाये, तब निर्माण की गुणवत्ता में कमी नहीं आयेगी व भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी. कुछ एक लोगों के कानून के दुरुपयोग से न तो कानून गलत हो जाता है और न ही कानून का ‘‘दुरुपयोग’’ करने वाला संपूर्ण वर्ग गलत हो जाता है. एक नागरिक के ‘‘नागरिक’’ होने का ‘‘जीवंत’’ उदाहरण ‘‘नागरिक कर्तव्य’’ निभाना है, जो संवैधानिक कर्तव्य (दायित्व) भी है.