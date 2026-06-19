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उच्चतम न्यायालय का कथनः 'आरटीआई एक्टिविज्म नया धंधा बन गया है' - बेहद दुर्भाग्यपूर्ण?

कुछ समय पूर्व जस्टिस सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की थी, ‘‘कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच (तिलचट्टा) की तरह होते है, जो नौकरी न मिलने के कारण प्रोफेशन में जगह नहीं बना पाते हैं. ऐसे लोग ‘‘आरटीआई एक्टिविस्ट’’ बनकर हर किसी पर हमला शुरू कर देते है’’

Written ByRajeev Khandelwal Edited By:Haresh Kumar
Published: Jun 19, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:57 PM IST
उच्चतम न्यायालय का कथनः 'आरटीआई एक्टिविज्म नया धंधा बन गया है' - बेहद दुर्भाग्यपूर्ण?

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Rajeev Khandelwal

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लेखक, कर सलाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष, बैतूल सुधार न्यास

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