ऐसा लगा... मुंबई-पुणे हाईवे पर सुप्रिया सूले की कार को साइड से लगी टक्कर, हादसे में सुरक्षित सांसद ने सुनाई आपबीती

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Supriya Sule car accident: एनसीपी (शरद चंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले की कार शनिवार रात महाराष्ट्र के मुंबई-पुणे हाइवे पर एक्सीडेंट का शिकार हो गई. भगवान की कृपा से सुप्रिया सुरक्षित हैं. उन्होंने खुद एक्स पर एक पोस्ट लिखकर हादसे की जानकारी दी है. सुप्रिया ने लिखा, 'आज पुणे से मुंबई जाते समय, हाईवे पर मेरा बहुत बुरा अनुभव हुआ. जब गाड़ी GJ13CF5257 ने लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से मेरी कार को साइड से टक्कर मार दी. शुक्र है कि हम सभी सुरक्षित हैं. इस तरह की घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारी सड़कों पर ओवरस्पीडिंग और लापरवाही अनगिनत जानें खतरे में डाल सकती है.
सुप्रिया की अपील
सुप्रिया सूले ने ये भी लिखा, 'मैं सभी से सीट बेल्ट पहनने, अलर्ट रहने और ज़िम्मेदारी से गाड़ी चलाने की रिक्वेस्ट करती हूं ताकि हमारे हाईवे सभी के लिए सुरक्षित रहें.'
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