एक छत के नीचे 'द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल शो', शरद पवार के साथ दिखे पीएम मोदी-अमित शाह, पास ही खड़ी थी गांधी फैमिली

Supriya Sule Daughter Reception: ऐसा विरले ही होता है, जब भारत के तमाम बड़े राजनेता एक ही छत के नीचे नजर आएं. बात संसद की नहीं हो रही है. मौका कुछ अलग था. दरअसल, लुटियंस जोन में एनसीपी (एसपी) की सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले और सारंग लखानी का वेडिंग रिसेप्शन था. दिल्ली में शरद पवार के घर यानी 6 जनपथ पर सियासी हस्तियों का जमावड़ा नजर आया. पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी, बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव समेत कई सियासी दिग्गज एक छत के नीचे जुटे.
ऐसे कई मौके आए, जब सियासी तनातनी भूल ये तमाम दिग्गज एक-दूसरे के सामने आए. आसपास खड़े दिखे. नजरें भी मिलीं. समारोह के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में पीएम मोदी शरद पवार से बातचीत करते नजर आए. उनके आसपास कई लोग बैठे थे. एक अन्य वीडियो में अमित शाह शरद पवार के साथ बैठे दिखे. जबकि उनके सामने सोनिया गांधी और राहुल गांधी अन्य लोगों के साथ बातचीत में मसरूफ थे.
Today, when Amit Shah met Sharad Pawar, Sonia Gandhi and Rahul Gandhi were right in front of them. pic.twitter.com/KpFZBPhGqf
— News Algebra (@NewsAlgebraIND) August 10, 2026
Rohit Pawar daily criticizes PM Modi.
Yet at Supriya Sule’s daughter’s wedding reception, he was among the first to rush over and greet Modi.
Unbelievable pic.twitter.com/eq3AnGU02t
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यानी संसद में और उसके बाहर एक-दूसरे पर जमकर सियासी तीर चलाने वाले दिग्गज एक ही छत के नीचे आए तो माहौल देखने लायक बन गया. रिसेप्शन में पीएम मोदी और अन्य हस्तियों ने नए-नवेले जोड़े और परिवार के लोगों से मुलाकात की. समारोह में काफी तादाद में लोग नजर आए. पीएम मोदी ने कार्यक्रम में लोगों से मुलाकात की. गौरतलब है कि रेवती सुले शरद पवार की नातिन हैं. इस समारोह से पहले पीएम मोदी और शरद पवार और सुप्रिया सुले की मुलाकात काफी चर्चा में रही थी. अब घर के समारोह में पीएम मोदी का आना और उनकी शरद पवार से मुलाकात ने सियासी हलकों में सुगबुगाहट और बढ़ा दी है. खुद शरद पवार ने हस्तियों का स्वागत और अभिवादन किया.
Jackfruit King of India, Mithilesh Desai, who has cultivated 88+ varieties of jackfruit, rushes over to PM Modi with his phone at Supriya Sule's daughter wedding reception pic.twitter.com/xLXVP4EST2
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तमाम सियासी दिग्गज ऐसे वक्त पर इस खास मौके पर एक छत के नीचे नजर आए, जब संसद में नीट पेपर लीक, परिसीमन बिल को लेकर हंगामा मचा हुआ है.
सोमवार को पीएम मोदी से एनसीपी (एसपी) के 8 सांसदों ने मुलाकात की थी, जिसमें सुप्रिया सुले भी शामिल थीं. यह मुलाकात करीब 20 मिनट चक चली थी. इस मुलाकात के बाद से ही परिसीमन बिल को लेकर शरद पवार की पार्टी के रुख पर बहस शुरू हो गई है. हालांकि उनकी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि परिसीमन बिल का तभी समर्थन किया जाएगा, जब उनकी पार्टी की अहम मांगों को बिल के मसौदे में जोड़ा जाएगा.
दूसरी ओर, एनसीपी (एसपी) सांसदों की पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर हलचल इंडिया ब्लॉक में भी है. हालांकि एनसीपी एसपी पहले ही कह चुकी थी कि पीएम मोदी से मुलाकात में महाराष्ट्र के मुद्दों पर चर्चा होनी है, ना कि किसी और मुद्दे पर.