एयर इंडिया पर भड़कीं सांसद सुप्रिया सुले, फ्लाइट की देरी पर बोलीं- बहुत खराब सर्विस; सरकार से की ये मांग

Air India: अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बाद से एयर इंडिया के विमानों में लगातार तकनीकी खराबी सामने आ रही है. इस बीच, एनसीपी (SP) सांसद सुप्रिया सुले ने एयर इंडिया की दिल्ली से पुणे की फ्लाइट में देरी को लेकर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने एयर इंडिया से सवाल किया है कि फ्लाइट में देरी, लेकिन कोई अपडेट नहीं.

लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा, 'दिल्ली से पुणे के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 2971 में सफर कर रही हूं. फ्लाइट 3 घंटे से ज्यादा लेट है, लेकिन कोई स्पष्ट सूचना नहीं, कोई अपडेट नहीं और कोई सहायता नहीं. बहुत ही खराब सर्विस.'

Travelling from Delhi to Pune on @airindia flight AI 2971. The flight is delayed by over 3 hours — no clear communication, no updates, no assistance and very bad service. Such delays and mismanagement are becoming a norm with @airindia. Passengers are left stranded and helpless.…

— Supriya Sule (@supriya_sule) June 17, 2025