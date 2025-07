'तुम्हें देश के लिए 10 दिन देना है...', विपक्षी सांसद ने सदन में पीएम मोदी की ऐसी तारीफ की लोग बजाने लगे ताली, देखें वीडियो

एनसीपी (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान बोलते हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद गठित सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में विपक्ष के नेताओं को जगह देने के लिए पीएम मोदी की सरहाना की. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एनसीपी (एससीपी) सांसद सुप्रिया सुले के संबोधन का वीडियो शेयर करते हुए इसे लोकतंत्र की खूबसूरती बताया.

उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा, "यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है. राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री पीएम मोदी और उनकी सरकार की मंशा की सराहना करनी चाहिए."

बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में चर्चा के दौरान कहा, "जब राष्ट्रीय कर्तव्य की बात आती है तो सबसे पहले देश, फिर राज्य, फिर पार्टी और फिर परिवार आता है.

This is the beauty of our democracy. Shri Rahul Gandhi also should appreciate the intention of PM @narendramodi Ji and his Government. pic.twitter.com/KR9UPPg2Nn

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 28, 2025