Advertisement
trendingNow13089181
Hindi NewsदेशDevastated... अजित दादा की मौत की खबर सुन टूट गईं सुप्रिया सुले; बयां किया अपना दर्द

'Devastated...' अजित दादा की मौत की खबर सुन टूट गईं सुप्रिया सुले; बयां किया अपना दर्द

Supriya sule reacts ajit pawar death: सुप्रिया सुले ने अजित पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि उनके बीच कभी व्यक्तिगत मतभेद नहीं थे. बारामती में हुए विमान हादसे ने पवार परिवार और उनके समर्थकों के लिए बड़ा सदमा पैदा किया है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 28, 2026, 01:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'Devastated...' अजित दादा की मौत की खबर सुन टूट गईं सुप्रिया सुले; बयां किया अपना दर्द

Supriya sule reacts ajit pawar death: एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस पर Devastated लिखा है. अजित पवार बुधवार सुबह पुणे के बारामती इलाके में हुए विमान हादसे में मारे गए हैं. उनके साथ विमान में सवार सभी छह लोगों की मौत हुई. सुप्रिया सुले, एनसीपी नेता प्रफुल पटेल, उनकी पत्नी सूनत्रा और बेटा पार्थ, बारामती की ओर रवाना हो गए हैं.

समर्थकों के लिए सदमा
अजित पवार 66 वर्ष के थे और बारामती की यात्रा पर मुंबई से जा रहे थे. उन्हें 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनाव के लिए रैलियों को संबोधित करना था. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, विमान सुबह 8.50 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुआ है. यह हादसा राज्य की राजनीति और उनके समर्थकों के लिए एक बड़ा सदमा लेकर आया है.

पवार परिवार महाराष्ट्र की सहकारी संस्था, ग्रामीण राजनीति और मुंबई व दिल्ली में सत्ता संतुलन में दशकों से सक्रिय रहा है. परिवार की राजनीतिक एकता लंबे समय तक मजबूत रही है. लेकिन 2023 में सार्वजनिक तौर पर एक विवाद हुआ, जब अजित पवार ने एनसीपी के भीतर बड़ा विभाजन किया और अपने चाचा शरद पवार की फेक्शन से अलग होकर बीजेपी-शिवसेना गठबंधन से जुड़ गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं  सुप्रिया सुळे?
उस समय आलोचकों का कहना था कि सुप्रिया सुले की पार्टी में बढ़ती भूमिका इस विभाजन का कारण बनी है. सुप्रिया सुले, जो बारामती से सांसद हैं और एनसीपी की राष्ट्रीय पहचान हैं, को मृदुभाषी और व्यवस्थित नेता माना जाता है. वहीं, अजित पवार की राजनीतिक पहचान साहसिक और विवादास्पद कदमों से बनी है. बावजूद इसके, सुळे ने साफ किया कि उनके और अजित पवार के बीच व्यक्तिगत मतभेद कभी नहीं थे.

हाल ही में पुणे नगर निगम चुनाव से पहले भी सुप्रिया सुले ने कहा कि परिवार में किसी भी तरह की समस्याएं नहीं हैं. पवार के एनसीपी ने हाल ही में पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनावों में अपने चाचा शरद पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन में हिस्सा लिया था. राजनीति में मतभेद रहे, लेकिन परिवारिक संबंध मजबूत बने रहे.
ये भी पढ़ें: यह हैवी क्रैश था... अजित पवार का प्लेन कैसे गिरा? कौन-कौन था, क्या पता चला

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

supriya Suleajit pawar death

Trending news

Gen-Z प्रोटेस्ट में टूटी थी जेल, नेपाल से भागा स्मगलर गुजरात से हुआ गिरफ्तार
Gujarat news
Gen-Z प्रोटेस्ट में टूटी थी जेल, नेपाल से भागा स्मगलर गुजरात से हुआ गिरफ्तार
BJP का साथ छोड़ने वाले थे अजित पवार... ममता ने कहा- हम सिर्फ SC की जांच को मानेंगे
Ajit Pawar
BJP का साथ छोड़ने वाले थे अजित पवार... ममता ने कहा- हम सिर्फ SC की जांच को मानेंगे
बंगाल में निपाह वायरस का साया! थाईलैंड और नेपाल ने बढ़ाई स्क्रीनिंग
Nipah Virus
बंगाल में निपाह वायरस का साया! थाईलैंड और नेपाल ने बढ़ाई स्क्रीनिंग
'Devastated...' अजित दादा की मौत की खबर सुन टूट गईं सुप्रिया सुले; बयां किया अपना...
supriya Sule
'Devastated...' अजित दादा की मौत की खबर सुन टूट गईं सुप्रिया सुले; बयां किया अपना...
10 सालों में मजबूत हुई देश की बुनियाद...राष्ट्रपति मुर्मू ने क्या-क्या कहा?
President Droupadi Murmu
10 सालों में मजबूत हुई देश की बुनियाद...राष्ट्रपति मुर्मू ने क्या-क्या कहा?
जानिए कौन थे पायलट सुमित और शांभवी? जिन्होंने अजित पवार के साथ बारामती में गंवाई जान
ajit pawar death
जानिए कौन थे पायलट सुमित और शांभवी? जिन्होंने अजित पवार के साथ बारामती में गंवाई जान
अजित पवार 'दादा' कभी नहीं हुए सत्ता से बाहर, चाचा की छाया से निकलकर बनाई खास पहचान
ajit pawar death
अजित पवार 'दादा' कभी नहीं हुए सत्ता से बाहर, चाचा की छाया से निकलकर बनाई खास पहचान
Ajit Pawar Family: अजित पवार की फैमिली में कौन-कौन? क्या करते हैं पत्नी और बच्चे?
ajit pawar death
Ajit Pawar Family: अजित पवार की फैमिली में कौन-कौन? क्या करते हैं पत्नी और बच्चे?
पहली बार लैंडिंग कैंसिल, बड़ा घुमाव लिया...अजित पवार के प्लेन क्रैश की पता चली वजह !
ajit pawar death
पहली बार लैंडिंग कैंसिल, बड़ा घुमाव लिया...अजित पवार के प्लेन क्रैश की पता चली वजह !
'गठबंधन टूटे, सरकारें बदलीं, पर नहीं हिला अजित दादा का सिंहासन!' जानिए चीनी मिल से..
ajit pawar death
'गठबंधन टूटे, सरकारें बदलीं, पर नहीं हिला अजित दादा का सिंहासन!' जानिए चीनी मिल से..