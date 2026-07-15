/परिसीमन की चर्चाओं के बीच सुप्रिया सुले ने साफ किया शरद पवार गुट का रुख, फडणवीस-जयंत की मीटिंग पर दिया ये जवाब

मंगलवार (14 जुलाई) की रात को महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई. इस रात एक ओर शरद पवार एनसीपी खेमे के कुछ नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की तो वहीं दूसरी ओर सीएम फडणवीस ने अजित पवार गुट की एनसीपी नेताओं से भी अलग मुलाकात की. इन मुलाकातों के बाद राजनीतिक गलियारों में नए समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. अब एनसीपी शरद पवार गुट की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने सामने आकर इस बैठक पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया है. साथ ही उन्होंने डिलिमिटेशन परिसीमन को लेकर हो रही चर्चा पर भी जवाब दिया.
मंगलवार की रात को जयंत पाटिल की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात को लेकर उठ रहे सवालों पर सुप्रिया सुले ने कहा कि यह मुलाकात डिलिमिटेशन या किसी राजनीतिक समझौते के लिए नहीं थी. उनके अनुसार, पार्टी के एक नगराध्यक्ष के खिलाफ हुई कार्रवाई के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जयंत पाटिल ने मुख्यमंत्री से समय लिया था. उन्होंने कहा कि यदि इस मुलाकात को लेकर कोई सवाल हैं तो उनका जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पूछा जाना चाहिए.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले ने डिलिमिटेशन को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं पर पार्टी का आधिकारिक रुख स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि मीडिया में कई तरह की खबरें और अटकलें चल रही हैं, लेकिन अब तक पार्टी ने इस मुद्दे पर कोई अधिकृत बयान जारी नहीं किया है. उन्होंने कहा कि जो भी खबरें सामने आ रही हैं, वे मीडिया सूत्रों के आधार पर हैं, पार्टी की आधिकारिक राय नहीं हैं.
सुप्रिया सुले ने कहा कि अभी तक संबंधित बिल उनके पास नहीं पहुंचा है, इसलिए उन्होंने इस पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है. उनका कहना था कि किसी भी विधेयक पर राय बनाने से पहले उसका पूरा अध्ययन करना जरूरी होता है. उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी नेताओं से चर्चा के बाद ही वह मीडिया के सामने अपनी बात रखने आई हैं. उन्होंने आगे कहा कि जो खबरें इसको लेकर चल रहीं हैं वो मीडिया सूत्रों के हवाले से कर रहे
उन्होंने याद दिलाया कि महिला आरक्षण विधेयक के समय उनकी पार्टी ने सर्वसम्मति से उसका समर्थन किया था. सुले ने बताया कि उस दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सांसद अरविंद सावंत की मौजूदगी में विपक्षी नेताओं को विधेयक की जानकारी दी थी. उनका कहना था कि किसी भी बिल पर समर्थन या विरोध का फैसला तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर होना चाहिए.
डिलिमिटेशन के मुद्दे पर बोलते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि कई राजनीतिक दलों और राज्यों की अपनी-अपनी चिंताएं हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि होती है तो यह संख्या 72 तक पहुंच जाएगी. इसी तरह उत्तर प्रदेश की सीटों में भी बड़ी बढ़ोतरी की चर्चा हो रही है. उन्होंने कहा कि इन संभावित बदलावों पर सभी दलों के साथ खुली चर्चा होनी चाहिए.
सुले ने कहा कि उनकी पार्टी का स्पष्ट मत है कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए और किसी भी राज्य के साथ भेदभाव या अन्याय नहीं होना चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को सभी राजनीतिक दलों और गठबंधन सहयोगियों को साथ बैठाकर इस विषय पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि डिलिमिटेशन किस आधार पर होगा और इसका पूरा फॉर्मूला क्या रहेगा. जब तक प्रक्रिया और मानदंड सामने नहीं आते, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा. उन्होंने यह भी कहा कि बिल में 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था और इसे लागू करने की प्रक्रिया अभी भी सवालों के घेरे में है.
सुप्रिया सुले ने साफ किया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनकी पार्टी को कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है और न ही एनसीपी (शरद पवार) ने सरकार के सामने कोई प्रस्ताव रखा है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार औपचारिक रूप से चर्चा का प्रस्ताव देती है तो पार्टी बिल का अध्ययन कर अपनी राय रखेगी.