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परिसीमन की चर्चाओं के बीच सुप्रिया सुले ने साफ किया शरद पवार गुट का रुख, फडणवीस-जयंत की मीटिंग पर दिया ये जवाब

Maharashtra Politics: परिसीमन को लेकर जारी राजनीतिक चर्चाओं के बीच सुप्रिया सुले ने शरद पवार गुट का रुख स्पष्ट किया है. उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और जयंत पाटिल की मुलाकात को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. जानिए परिसीमन के मुद्दे और इस बैठक पर सुप्रिया सुले ने क्या कहा.

Written ByAshwini Kumar PandeyEdited By:Ravindra Singh
Published: Jul 15, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:47 PM IST
परिसीमन की चर्चाओं के बीच सुप्रिया सुले ने साफ किया शरद पवार गुट का रुख, फडणवीस-जयंत की मीटिंग पर दिया ये जवाब
Image Credit: File Photo (सुप्रिया सुले)

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Ashwini Kumar Pandey

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अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खबर ब्रेक की थी, इस टूट के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी. महाराष्ट्र के नाशिक में बांस की लकड़ी पर चलकर नदी पार करने वाले गांव वालो की स्टोरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गांव वालों के लिए नदी पर तत्काल पुल बनवाया, जिसके चलते गांव वालों की परेशानी  खत्म हुई. इस कवरेज के लिए उनको बेस्ट रूरल रिपोर्टिंग कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड मिला था. अश्विनी कुमार पांडेय ने BMM, MBA और एलएलबी भी किया है.

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