क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?.... राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल

Suprme Court: सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त यह राज्यपाल और राष्ट्रपति को विधानसभा से पास हुए बिलों को मंजूरी देने या वापस करने के लिए 90 दिन की समयसीमा तय करने पर बहस जारी है. इस मुद्दे पर राष्ट्रपति की तरफ से एक रेफरेंस दाखिल किया गया है, जिसका पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रख रहे हैं. गुरुवार को सरकार की तरफ से पेश हुए एसजी तुषार मेहता ने आर्टिकल 200 का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक गवर्नर को बिल पर फैसला लेने की पूरी ताकत है. वह अपनी समझ से किसी बिल पर फैसला लें, और अब तक संवैधानिक व राजनीतिक शिष्टता का पालन करते हुए राज्यपाल फैसला लेते हैं. इसलिए उन पर कोई टाइमलाईन तय करना गलत है.

सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने दलील दी कि गवर्नर और राष्ट्रपति संवैधानिक संस्थाएं हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोर्ट भी एक संवैधानिक संस्था है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक संवैधानिक संस्था दूसरी बराबर की संस्था के लिए समयसीमा तय कर सकती है? इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि मामला अब ऐसा हो गया है कि दोनों पक्ष अपनी-अपनी जगह से अड़े हुए हैं. एक तरफ से फैसला ले लिया गया है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ वही सही है. इस दौरान चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने भी इस मुद्दे पर खुलकर बात की.

'हम शक्तिहीन हैं और हमारे हाथ बंधे हैं'

चीफ जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि अगर कोई संवैधानिक संस्था गलती करती है तो उसका समाधान होना चाहिए. यह कोर्ट भी संविधान का हिस्सा है. अगर कोई संस्था बिना किसी वैध कारण के अपना काम नहीं कर रही है तो क्या कोर्ट को यह कहना चाहिए कि 'हम शक्तिहीन हैं और हमारे हाथ बंधे हैं'?. ऐसा नहीं हो सकता, हमें कोई न कोई फैसला लेना ही होगा. वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सवाल उठाया कि क्या इस तरह के मामलों पर कोर्ट को दखल देना और फैसला करना सही नहीं है.

'पॉलिटिकल मैच्योरिटी से ही ऐसे मसले हल हुए हैं'

एसजी तुषार मेहता ने कहा कि मान लीजिए कि गवर्नर किसी बिल पर फैसला नहीं ले रहे हैं तो उसके सियासी हल हैं. ऐसे में, एक डेलिगेशन ऐसे मामलों में पीएम या राष्ट्रपति के पास जा सकता है और इस तरह का मसला हल हो सकता है. लेकिन, इसका यह मतलब नहीं है कि कोर्ट की तरफ से समयसीमा तय की जाए. जबकि इस तरह के मामले कई राज्यों में सामने आए हैं. पॉलिटिकल मैच्योरिटी से ही ऐसे मसले हल हुए हैं. तो इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि ठीक है. हम समयसीमा तय नहीं करेंगे, लेकिन एक प्रक्रिया तो होनी चाहिए.