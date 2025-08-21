 क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?.... राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Advertisement
trendingNow12890833
Hindi Newsदेश

क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?.... राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल

Suprme Court: सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त यह राज्यपाल और राष्ट्रपति को विधानसभा से पास हुए बिलों को मंजूरी देने या वापस करने के लिए 90 दिन की समयसीमा तय करने पर बहस जारी है. इस मुद्दे पर राष्ट्रपति की तरफ से एक रेफरेंस दाखिल किया गया है, जिसका पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रख रहे हैं. 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 21, 2025, 03:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?.... राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल

Suprme Court: सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त यह राज्यपाल और राष्ट्रपति को विधानसभा से पास हुए बिलों को मंजूरी देने या वापस करने के लिए 90 दिन की समयसीमा तय करने पर बहस जारी है. इस मुद्दे पर राष्ट्रपति की तरफ से एक रेफरेंस दाखिल किया गया है, जिसका पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रख रहे हैं.  गुरुवार को सरकार की तरफ से पेश हुए एसजी तुषार मेहता ने आर्टिकल 200 का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक गवर्नर को बिल पर फैसला लेने की पूरी ताकत है. वह अपनी समझ से किसी बिल पर फैसला लें, और अब तक संवैधानिक व राजनीतिक शिष्टता का पालन करते हुए राज्यपाल फैसला लेते हैं. इसलिए उन पर कोई टाइमलाईन तय करना गलत है.

सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने दलील दी कि गवर्नर और राष्ट्रपति संवैधानिक संस्थाएं हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोर्ट भी एक संवैधानिक संस्था है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक संवैधानिक संस्था दूसरी बराबर की संस्था के लिए समयसीमा तय कर सकती है? इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि मामला अब ऐसा हो गया है कि दोनों पक्ष अपनी-अपनी जगह से अड़े हुए हैं. एक तरफ से फैसला ले लिया गया है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ वही सही है. इस दौरान चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने भी इस मुद्दे पर खुलकर बात की.

'हम शक्तिहीन हैं और हमारे हाथ बंधे हैं'

चीफ जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि अगर कोई संवैधानिक संस्था गलती करती है तो उसका समाधान होना चाहिए. यह कोर्ट भी संविधान का हिस्सा है. अगर कोई संस्था बिना किसी वैध कारण के अपना काम नहीं कर रही है तो क्या कोर्ट को यह कहना चाहिए कि 'हम शक्तिहीन हैं और हमारे हाथ बंधे हैं'?. ऐसा नहीं हो सकता, हमें कोई न कोई फैसला लेना ही होगा. वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सवाल उठाया कि क्या इस तरह के मामलों पर कोर्ट को दखल देना और फैसला करना सही नहीं है.

'पॉलिटिकल मैच्योरिटी से ही ऐसे मसले हल हुए हैं'

एसजी तुषार मेहता ने कहा कि मान लीजिए कि गवर्नर किसी बिल पर फैसला नहीं ले रहे हैं तो उसके सियासी हल हैं.  ऐसे में, एक डेलिगेशन ऐसे मामलों में पीएम या राष्ट्रपति के पास जा सकता है और इस तरह का मसला हल हो सकता है. लेकिन,  इसका यह मतलब नहीं है कि कोर्ट की तरफ से समयसीमा तय की जाए. जबकि इस तरह के मामले कई राज्यों में सामने आए हैं. पॉलिटिकल मैच्योरिटी से ही ऐसे मसले हल हुए हैं.  तो इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि ठीक है. हम समयसीमा तय नहीं करेंगे, लेकिन एक प्रक्रिया तो होनी चाहिए.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Supreme Court

Trending news

क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Supreme Court
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
News Brief: क्या SC हाथ बांधे खड़ी रहे और कहे हम कमजोर हैं? सरकार के अधिवक्ता से CJI गवई का सवाल
breaking news
News Brief: क्या SC हाथ बांधे खड़ी रहे और कहे हम कमजोर हैं? सरकार के अधिवक्ता से CJI गवई का सवाल
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
Vice President
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
Stra Dogs
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
karnataka
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
Constitution Amendment Bill
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
Nagpur
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
Maharashtra
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Ahmedabad
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
BSP
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
;