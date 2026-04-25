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नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप पर सूरत में हंगामा, पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अजीज इलियास को दबोचा; POCSO में केस दर्ज

Surat Crime: सूरत में 10वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आने के बाद तनाव की स्थिति बन गई. घटना की जानकारी फैलते ही बड़ी संख्या में लोग पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे. पुलिस ने मोहम्मद अजीज इलियास को इस अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 25, 2026, 11:34 AM IST
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Surat Molestation Case: गुजरात के सूरत के अल्थान इलाके में 10वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर तनाव की स्थिति बन गई. घटना की जानकारी फैलते ही बड़ी संख्या में लोग अल्थान पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे. पुलिस के अनुसार, बारडोली निवासी 39 वर्षीय मोहम्मद अजीज इलियास पर आरोप है कि उसने सड़क से गुजर रही नाबालिग छात्रा का हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ की. घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

इस बीच, घटना की खबर तेजी से फैलने पर इलाके में लोगों की भीड़ जुटने लगी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया.

पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया. साथ ही, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया. कुछ समय के लिए हालात बिगड़ते देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, जिसके बाद स्थिति को काबू में किया गया.

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POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज

मामले पर जानकारी देते हुए सूरत शहर पुलिस की डीसीपी निधि ठाकुर ने बताया कि नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के प्रयास के संबंध में शिकायत दर्ज की जा रही है. उन्होंने कहा कि पीड़िता के माता-पिता और स्कूल की शिक्षिका की मौजूदगी में POCSO (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) अधिनियम के तहत केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, लोगों को समझाकर शांतिपूर्वक तितर-बितर कर दिया गया है और इलाके में अब स्थिति नियंत्रण में है. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था भी की गई है. पुलिस ने बताया कि मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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