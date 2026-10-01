/सूरत के भेस्तान में दर्दनाक हादसा: बच्चे के टीवी तोड़ने पर बेकाबू हुआ तनाव, पिता ने की खुदकुशी

सूरत शहर से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. सूरत के भेस्तान इलाके में रहने वाले 37 वर्षीय अरविंद प्रजापति ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पता चला है कि पिता ने यह कठोर कदम अपने छोटे बेटे की जिद और टीवी तोड़ने की वजह से हुए पारिवारिक झगड़े से पैदा हुई निराशा में उठाया.
मृतक अरविंद प्रजापति का 7 साल का बेटा घर पर लगातार टीवी देखता रहता था.
बच्चा टीवी के सामने बहुत ज्यादा समय बिता रहा था, इसलिए उसकी मां ने उसे डांटा और ज्यादा टीवी न देखने को कहा. मां की डांट से सात साल का लड़का इतना नाराज हो गया कि गुस्से में आकर उसने घर में चल रहे टीवी को तोड़ दिया.
बेटे के टीवी तोड़ने के बाद, उसकी पत्नी ने पति अरविंद से नया टीवी खरीदने की जिद की. इस आर्थिक बोझ और बेटे की हरकत को लेकर पति-पत्नी के बीच तीखी बहस हुई. अरविंद प्रजापति बहुत परेशान हो गए. एक तरफ बेटे के कारण हुए नुकसान का बोझ और दूसरी तरफ नया टीवी खरीदने को लेकर पत्नी के साथ झगड़ा.
निराशा में डूबे अरविंद ने घर पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. घटना की जानकारी मिलते ही भेस्तान पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने अरविंद के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है, आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. इस घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है. .