24 घंटे से सूरत में धधक रही कपड़े की 800 दुकानें, फायर ब्रिगेड भी अंदर क्यों नहीं जा रही?

Gujarat Surat Fire Market: गुजरात के सूरत शहर में एक कपड़ा बाजार 24 घंटे से आग की लपटों में धधक रहा है. चार मंजिला इस मार्केट में बुधवार सुबह 24 घंटे से भी कम समय में दूसरी बार आग लगी थी. अब यह पूरी इमारत आग की भट्ठी में तब्दील हो चुकी है. इस बिल्डिंग में 800 से ज्यादा दुकानें हैं लेकिन हालत ऐसी है कि फायर ब्रिगेड की टीम भी भीतर नहीं जा रही है. आपके मन में सवाल होगा कि दमकल कर्मी तो आग बुझाने के लिए प्रशिक्षित होते हैं तो वे बिल्डिंग के बाहर क्यों हैं?

Surat, Gujarat: A fire at Shivshakti Textile Market in Surat remains uncontrolled after 13 hours. Fire brigades from Surat, Navsari, and Bardoli, along with industrial fire teams from ONGC, Kribhco, AMNS, NTPC, Reliance, and Color Tex, have been deployed pic.twitter.com/h0d4Mw8uJK

चीफ फायर ऑफिसर बसंत कुमार पारिख ने बताया है कि लगातार आग धधकते रहने से बिल्डिंग के अंदर का तापमान काफी ज्यादा हो चुका है. अंदर काफी ज्यादा मटैरियल है इसलिए आग बुझाने में दिक्कत आ रही है. हमें कल सुबह 8 बजे पहली कॉल मिली थी. फिलहाल हम बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की मजबूती को लेकर निश्चिंत नहीं है. यही वजह है कि हम हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और बाहर से ही आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने बताया है कि स्टोर का करीब 50 प्रतिशत हिस्सा आग में जल रहा है.

#WATCH | Gujarat: Chief Fire Officer Basant Kumar Parikh says "The temperature is extremely high inside because there was a lot of material kept there. We got the first call yesterday at around 8 AM. We are not sure about the stability of the structure of the building. We are… https://t.co/eHSJBvWqRL pic.twitter.com/XgupfSWKPT

