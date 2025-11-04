मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुका डाला Loan, 300 परिवारों को बनाया 'कर्जमुक्त'; बहुत इमोशनल है कहानी

Surat industrialist clears loans: गुजरात के सूरत में रहने वाले एक उद्योगपति ने इंसानियत की ऐसी मिसाल कायम की है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है. बाबूभाई जिरावाला ने अपनी मां की पुण्यतिथि पर 90 लाख रुपये दान कर अमरेली जिले के जीरा गांव के 290 किसानों के कई साल पुराने फर्जी कर्ज चुकवा दिए हैं. जानें पूरी कहानी.
Surat News: सोचिए, एक बेटा अपनी मां की पुण्यतिथि पर क्या कर सकता है? फूल चढ़ाना, दान-पुण्य करना... लेकिन गुजरात के सूरत के उद्योगपति बाबूभाई जीरावाला ने कुछ ऐसा किया जो ना जाने कितने लोगों का दिल छू लिया. उन्होंने 90 लाख रुपये एक झटके में दान कर दिए और अमरेली के जीरा गांव के 290 किसान परिवारों को कई साल पुराने फर्जी कर्ज से मुक्त कर दिया. यह कहानी पैसों की नहीं है, मां के प्यार और इंसानियत की है. गुजरात में सावरकुंडला के जीरा गांव
100 साल पुराना फर्जी कर्ज, 30 साल की बेचैनी
जीरा गांव में 1995 से एक काला साया मंडरा रहा था. गांव की सेवा सहकारी मंडली के पुराने पदाधिकारियों ने किसानों के नाम पर फर्जी लोन ले लिए. जिसके बाद 290 परिवारों की जमीन पर कर्ज का बोझ बन गया. जिसके बाद न कोई सरकारी योजना का फायदा, न बैंक से नया लोन. भाई-भाई में बंटवारा हो या 7/12 उतारा निकालना. हर जगह अड़चन. किसान रात-दिन परेशान हो गए. एक किसान ने बताया, “हमारी नींद उड़ गई थी. बच्चे पढ़ाई छोड़ने को तैयार थे.”
मां की आखिरी इच्छा बनी प्रेरणा
गांव के ही मूल निवासी और सूरत के सफल हीरा कारोबारी बाबूभाई चोडवाडिया उर्फ जीरावाला किसानों की मदद के लिए आगे आए. बाबूभाई ने अपनी मां की पुण्यतिथि के अवसर पर यह बेहरतीन काम करने का प्लान बनाया. जीरावाला बताते हैं कि उनकी मां की इच्छा थी कि उनकी संपत्ति का उपयोग ऐसी जगह किया जाए, जिससे उन्हें खुशी मिले. जिसके बाद उन्होंने गांव के 290 किसानों का पिछले कई सालों का कर्ज चुकाने के लिए ₹89 लाख की भारी-भरकम राशि दान कर दी. यह राशि 1995 में किसानों के नाम पर फर्जी ऋण लेने के कारण लगी थी.
लोगों ने की जमकर तारीफ
जीरा गांव में अमरेली सांसद भरत सुतारिया और सावरकुंडला-लिलिया विधायक महेश कसवाला सहित बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में किसानों को 'अदेयता प्रमाण पत्र' (Due Certificate) प्रदान किए गए. किसानों को उनके 'अदेयता प्रमाण पत्र' मिलने पर माहौल भावुक हो गया. वर्षों के बोझ से मुक्त होकर किसानों की आंखों में खुशी के आंसू थे. उन्होंने झुककर उद्योगपति को आशीर्वाद दिया. किसान नाथाभाई शिरोया और महेशभाई दुधात ने कहा कि इन सालों में वर्षों में उनके 'काले बाल सफेद हो गए', लेकिन उन्हें ऋण नहीं मिल रहा था. उन्होंने बाबूभाई को भगवान के रूप में आया हुआ बताया और उनके परिवार को 10 गुना लाभ होने की कामना की.
