AI से बनाया फर्जी दस्तावेज, छात्रा से छिपाई पहचान...पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्म का आरोपी, कैसे दिया था वारदात को अंजाम?

Surat News: सूरत में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने पहचान छिपाकर छात्रा से दुष्कर्म करने वाले मुख्य आरोपी मोहम्मद साजिद और उसके 4 साथी गिरफ्तार किया है.
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Surat News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं, जिसे सुनकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं. सूरत के इच्छापोर इलाके से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है. यहां पर 12वीं में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ, दुष्कर्म की घटना के बाद अब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने पहचान छिपाकर छात्रा से दुष्कर्म करने वाले मुख्य आरोपी मोहम्मद साजिद और उसके 4 साथी गिरफ्तार किया है.
AI की मदद से बनाए थे दस्तावेज
इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने आधुनिक तकनीक यानी AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का उपयोग करके फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे. मुख्य आरोपी मोहम्मद साजिद ने अपनी पहचान छिपाकर नाबालिग छात्रा को विश्वास में लिया था. इस साजिश में उसके साथी अभय कुमार शर्मा ने AI की मदद से एक हिंदू नाम का फर्जी आधार कार्ड बनाकर दिया था.
परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत
इसी फर्जी आधार कार्ड के आधार पर होटल में कमरा बुक किया गया, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया. जब पूरे मामले की जानकारी परिवार को हुई तो उनके होश उड़ गए. इसके बाद वारदात को अंजाम वालों के खिलाफ फिर उन्होंने इच्छापोर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.
बिहार भागने के फिराक में था आरोपी
इसके बाद पुलिस हरकत में आई और फिर जांच शुरू की, जांच के दौरान यह भी सामने आया कि मोहम्मद खुर्शीद नाम के व्यक्ति ने होटल खोजने और मैसेजिंग में बिचौलिए के रूप में मदद की थी. अपराध करने के बाद मुख्य आरोपी बिहार भागने की फिराक में था, जिसमें उसके भाई और अन्य साथियों ने उसे भगाने में मदद की. हालांकि, सूरत पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर पीछा करते हुए रविवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस ने सभी 5 आरोपियों के खिलाफ BNS (भारतीय न्याय संहिता), POCSO एक्ट और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है.
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