सूरत में रेस्टोरेंट का खाना बना 'जहर', काजू-पनीर खाने से 5 साल की मासूम की मौत; परिवार के 4 सदस्य अस्पताल में भर्ती, स्वास्थ्य मंत्री के आदेश पर रेस्टोरेंट सील

Surat Sheetal Restaurant Kaju Paneer Food Poisoning: सूरत में बाहर से खाना मंगाना एक हंसते-खेलते परिवार के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दर्दनाक हादसा बन गया. शहर के एक रेस्टोरेंट से ऑर्डर की गई काजू-पनीर की सब्जी खाने के बाद एक ही परिवार के पांच लोगों की तबीयत इस कदर बिगड़ी कि महज 5 साल की मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया, जबकि माता-पिता और दो बहनें अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं.
इस दिल दहला देने वाली घटना के सामने आते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात के स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल पंशेरिया ने फौरन एक्शन लेते हुए रेस्टोरेंट को सील करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
सूरत शहर की रणुजाधाम सोसाइटी में रहने वाले अशोकभाई कलसारिया के परिवार ने रात के खाने के लिए पास के ही 'शीतल रेस्टोरेंट' से काजू-पनीर की करी मंगवाई थी. परिवार ने बड़े चाव से खाना खाया और सोने चले गए, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह डिनर जानलेवा साबित होने वाला है.
16 अगस्त के तड़के करीब 4 बजे अचानक अशोकभाई और उनकी एक बेटी के पेट में असहनीय दर्द और उल्टियां शुरू हो गईं. सुबह करीब 9 बजे उन्हें स्थानीय क्लिनिक ले जाया गया. हालांकि, दवाइयों के बावजूद हालत सुधरने के बजाय तेजी से बिगड़ने लगी. देखते ही देखते घर के बाकी सदस्यों की हालत भी गंभीर हो गई.
हालत नाजुक होते देख आनन-फानन में परिवार के सभी पांचों प्रभावित सदस्यों को सूरत के सदविचार अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचने के महज 15 से 20 मिनट के भीतर 5 वर्षीय मासूम आर्या ने दम तोड़ दिया. बच्ची की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. डॉक्टरों के मुताबिक, यह गंभीर 'फूड पॉइजनिंग' का मामला है. फिलहाल अशोकभाई, उनकी पत्नी और उनकी दो अन्य बेटियों का अस्पताल के आईसीयू वार्ड में सघन इलाज जारी है.
इस दर्दनाक हादसे की जानकारी मिलते ही गुजरात के स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल पंशेरिया एक्शन मोड में आ गए. उन्होंने जिला स्वास्थ्य अधिकारी (DHO) डॉ. अनिल पटेल और सूरत नगर निगम (SMC) के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. उमरीगर के साथ आपातकालीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की.
1. पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों को अस्पताल में बेहतरीन और विशेषज्ञ मेडिकल सुविधा मुहैया कराई जाए.
2. दोषी 'शीतल रेस्टोरेंट' को तुरंत प्रभाव से सील किया जाए और वहां से खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे जाएं.
3. लापरवाही बरतने वाले रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या और संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए.
Surat, Gujarat: Health Minister Praful Pansheriya says, "Today, a food poisoning case was reported in Surat, and some people have been admitted to a hospital in the Puna area. As soon as we received the information, I held a meeting with the Health Department, District Health… pic.twitter.com/OEyJ33e6VC
— IANS (@ians_india) August 18, 2026
इस दिल दहलाने वाली घटना ने एक बार फिर रेस्टोरेंट्स और होटलों में तैयार होने वाले खाने की हाइजीन और सेफ्टी मानकों की पोल खोलकर रख दी है. स्थानीय लोगों में घटना को लेकर गहरा आक्रोश है और वे मांग कर रहे हैं कि फूड सेफ्टी विभाग शहर के सभी भोजनालयों की औचक जांच करे ताकि फिर किसी मासूम की जान लापरवाही की भेंट न चढ़े.