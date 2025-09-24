Asaram News: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल

Asaram News: रेप केस में दोषी आसाराम की तस्वीर की पूजा किए जाने की विवादास्पद घटना ने अस्पताल प्रशासन और सरकारी मशीनरी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. क्योंकि एक ओर अदालत ने आसाराम को कठोर अपराधों में दोषी माना है. वहीं दूसरी ओर सरकारी अस्पताल के परिसर में उसकी पूजा का आयोजन गंभीर लापरवाही माना जा रहा है.
गुजरात के सूरत स्थित न्यू सिविल अस्पताल (NCH) में सोमवार (22 सितंबर) एक चौंकाने वाला मामला सामने आया. यहां पर रेप के मामले में दोषी करार दिए जा चुके और उम्रकैद की सजा काट रहे स्वघोषित संत आसाराम बापू की तस्वीर की पूजा की गई और आरती उतारी गई. ये घटना अस्पताल के मेन गेट पर हुई. अस्पताल के मेडिकल स्टाफ, नर्स और सिक्योरिटी कथित रूप से आसाराम के समर्थकों के साथ मिलकर उसकी तस्वीर के सामने आरती करते नजर आए. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने फोटो और वीडियो भी बनाई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
रेप केस में दोषी आसाराम की तस्वीर की पूजा किए जाने की विवादास्पद घटना ने अस्पताल प्रशासन और सरकारी मशीनरी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. क्योंकि एक ओर अदालत ने आसाराम को कठोर अपराधों में दोषी माना है. वहीं दूसरी ओर सरकारी अस्पताल के परिसर में उसकी पूजा का आयोजन होना गंभीर लापरवाही और नियमों की अनदेखी माना जा रहा है. जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ अस्पताल प्रबंधन तुरंत हरकत में आ गया और कार्रवाई करते हुए एक सुरक्षा गार्ड और एक अधिकारी को तुरंत उसके पद से हटा दिया गया.
अस्पताल के RMO ने की घटना की पुष्टि
अस्पताल के RMO डॉ. केतन नायक ने इस घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि वीडियो वास्तव में एक दिन पुराना है और उस समय वे शहर से बाहर थे. उनके अनुसार, एक सुरक्षा गार्ड ने उन्हें पूजा समारोह की जानकारी दी थी. जानकारी मिलते ही उन्होंने तुरंत सभी को परिसर से बाहर जाने का निर्देश दिया था. इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप लग रहे हैं. अब देखना होगा कि वायरल हुए वीडियो के बाद इस विवादित घटना पर राज्य स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक स्तर पर क्या कदम उठाए जाते हैं?
घटना की जांच जारी है, रिपोर्ट पर टिकी निगाहें
डॉ. नायक ने स्पष्ट किया कि अस्पताल प्रबंधन की इस घटना में कोई मिलीभगत नहीं है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि घटनास्थल पर मौजूद सुरक्षा गार्ड और अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है. साथ ही मामले की जांच भी जारी है. उनके अनुसार अस्पताल प्रबंधन मामले में आगे की जांच कर रहा है और किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस घटना ने सरकारी अस्पतालों में अनुशासन और प्रशासनिक नियंत्रण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब राज्य स्वास्थ्य विभाग और उच्चस्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों की निगाहें इस मामले की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं.
आसाराम पर कई मामले दर्ज
आसाराम पर अगस्त 2013 से 16 साल की एक स्कूली छात्रा से कथित रेप के आरोप में उन्हें दोषी ठहराया गया है और वो जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. इस नाबालिग के माता-पिता दोनों आसाराम के अनन्य भक्त थे. जब बच्ची ने अपने साथ आसाराम द्वारा की गई शर्मनाक हरकत के बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई तो उसके बाद पुलिस हरकत में आई और आसाराम को गिरफ्तार कर लिया. इसके दो महीने के बाद ही आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं पर गुजरात के आश्रम में दो बहनों के साथ कथित तौर पर रेप का मामला दर्ज किया गया था. जनवरी 2023 में गुजरात के गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने 2013 वाले नाबालिग के साथ रेप के मामले में दोषी ठहराया था.
