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सूरत में अचानक फिर से क्यों होने लगा पलायन? यूपी-बिहार की ट्रेनों से घर लौट रहे मजदूर

सूरत में बीते कुछ दिनों से अचानक मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है. मजदूरों का कहना है कि महंगे सिलेंडर की वजह से ये सारी दिक्कत हो रही. कमाई से ज्यादा यहां खर्चे हो गए हैं. इस समय यूपी-बिहार की ट्रेनों में भरकर लोग अपने घरों को लौट रहे हैं.  

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: Mar 18, 2026, 10:26 PM IST
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सूरत में अचानक फिर से क्यों होने लगा पलायन? यूपी-बिहार की ट्रेनों से घर लौट रहे मजदूर

सूरत, जिसे देश का 'सिल्क सिटी' और 'हीरे-धागों का शहर' कहा जाता है, आज गहरे संकट से गुजर रहा है. महंगाई की मार, खासकर कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने और समय पर मजदूरी न मिलने से हजारों कारीगर और मजदूर भूखे पेट गुजारा कर रहे हैं. कई परिवार पिछले दो-तीन दिनों से सिर्फ केले खाकर दिन काट रहे हैं. हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों के मजदूर अपने गांवों की ओर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं. ट्रेनों और बसों में उनकी लंबी कतारें देखकर दिल दहल जाता है. अगर यही स्थिति जारी रही तो सूरत का कपड़ा उद्योग, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, पूरी तरह ठप हो सकता है.

इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी दिख रही है. सूरत प्रशासन और स्थानीय संस्थाओं ने मिलकर कारीगरों के पलायन को रोकने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है. औद्योगिक क्षेत्रों में 'कम्युनिटी किचन' और 'भोजन पार्सल सेवा' शुरू की गई है, जहां महज 40 रुपये में कारीगरों को भरपेट, शुद्ध और पौष्टिक भोजन मिल रहा है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन मजदूरों को सहारा देना है जो गैस की किल्लत और महंगाई के कारण घर लौटने का मन बना चुके थे.

ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जहां पहले रोजाना करीब 1000 भोजन पार्सल होते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 5000 के पार पहुंच गई है. सचिन, पांडेसरा, पलसाना जैसे प्रमुख औद्योगिक इलाकों में ये पार्सल पहुंचाए जा रहे हैं. 

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सूरत के कपड़ा उद्योग में काम करने वाले अधिकांश कारीगर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आते हैं. इनमें से ज्यादातर की दिहाड़ी 400-500 रुपये तक है. जब गैस सिलेंडर की कीमत 600 रुपये तक पहुंच गई, तो उनके लिए खाना पकाना लगभग नामुमकिन हो गया. कई परिवारों ने बताया कि वे पिछले कई दिनों से सिर्फ केले या ब्रेड खाकर गुजारा कर रहे हैं. कुछ ने तो अपने बच्चों को गांव भेज दिया है. इसी बीच प्रशासन की यह पहल उन मजदूरों के लिए जीवनरेखा बन गई है.

एक कारीगर ने बताया कि साहब, 400 रुपये की कमाई में 600 रुपये का गैस कहां से लाएं? बच्चे रोते हैं, पत्नी परेशान है. अब 40 रुपये में थाली मिल रही है तो कम से कम पेट तो भर रहा है. गांव जाने का मन था, लेकिन अब सोच रहे हैं कि थोड़े दिन और टिक जाएं.

(सूरत से चेतन पटेल की रिपोर्ट)

 

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Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शह...और पढ़ें

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