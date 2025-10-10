Advertisement
सरोगेसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर लागू नहीं होगी आयु सीमा

Surrogacy Law Age Limit: सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी कानून को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. इसके तहत इस कानून में वे लोग शामिल नहीं होंगे, जिन्होंने जनवरी साल 2022 से पहले सरोगेसी प्रक्रिया शुरू कर दी थी.    

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 10, 2025, 09:21 AM IST
Supreme Court Of India: सरोगेसी  को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है. कोर्ट ने कहा कि सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 के तहत निर्धारित आयु सीमा उन विवाहित दंपतियों पर लागू नहीं होगी, जिन्होंने जनवरी साल 2022 से पहले सरोगेसी प्रक्रिया शुरू कर दी थी. बता दें कि यह फैसला 3 याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आया, जिनमें दंपतियों ने उम्र सीमा को चुनौती दी थी. 

कोर्ट का फैसला 

फैसले को लेकर जस्टिस बीवी नागरत्ना और केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि जब कपल्स ने सरोगेसी की प्रक्रिया शुरू की थी, तब उनके संवैधानिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं था. ऐसे में कानून को पीछे की तारीख से लागू करना उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा. सरोगेसी अधिनियम के मुताबिक महिला की उम्र 50 साल से ज्यादा और पुरुष की उम्र 55 साल से ज्यादा होने पर वे सरोगेसी प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होते.  

ये भी पढ़ें- मरकर भी अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, सैकड़ों गरीबों-विधवाओं को मिलेगी मदद  

सरोगेसी अधिनियम में बदलाव 

कोर्ट ने यह भी कहा कि कई कपल्स ने इस कानून के लागू होने से पहले ही भ्रूण निर्माण ( Embryo Formation)और फ्रीजिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. जब अधिनियम लागू हुआ तो उन्हें उम्र सीमा के कारण प्रक्रिया रोकनी पड़ी. इसको लेकर कोर्ट ने कहा,' जब दंपतियों ने प्रक्रिया शुरू की थी तब उनके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित थे. उन्हें केवल उचित प्रतिबंधों के तहत ही सीमित किया जा सकता है. अधिनियम को पीछे की तारीख से लागू करना अनुचित होगा.'  

ये भी पढ़ें- 'मेरे नाम से गढ़े गए शब्द पूरी तरह गलत...,' पीएम मोदी के बयान पर भड़के चिदंबरम, सुनाई खरी-खोटी     

 

कोर्ट के फैसले ने दी राहत 

कोर्ट ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि वह उम्र सीमा की वैधता पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, बल्कि केवल यह सुनिश्चित कर रहा है कि अधिनियम का प्रभाव पूर्वव्यापी न हो. अदालत के इस फैसले से उन दंपतियों को राहत मिली है, जिन्होंने जनवरी साल 2022 से पहले सरोगेसी प्रक्रिया शुरू की थी और अब वे बिना उम्र सीमा की बाधा के अपनी प्रक्रिया जारी रख सकते हैं. कोर्ट ने यह भी माना कि कोरोना महामारी के कारण हुई देरी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.  

FAQ 

सरोगेसी अधिनियम कब लागू हुआ?  

सरोगेसी अधिनियम 25 जनवरी 2022 को लागू हुआ. 

अधिनियम के अनुसार उम्र सीमा क्या है?  

अधिनियम के अनुसार महिला के लिए 23 से 50 वर्ष और पुरुष के लिए 26 से 55 वर्ष की उम्र सीमा है.  

