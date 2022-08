Survey on Airlines: हवाई यात्री सावधान! 4 में से 1 पैसेंजर का पिछले 3 साल में बैग हुआ गुम, टूटफूट के मामले भी बढ़े

1 in 4 fliers either lost their baggage or found it delayed: क्या आप भी उन हवाई यात्रियों में शामिल हैं जिनका लगेज यात्रा के दौरान खो जाता है काफी डैमेज हो जाता है. अगर हां तो आपको यह खबर जरूर पढ़नी चाहिए. दरअसल, यह सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, बल्कि फ्लाइट से सफर करने वाले अनगिनत मुसाफिरों की दिक्कत है. इस समस्या को लेकर तमाम शिकायतें भी की गईं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका है. लगातार मिलती शिकायतों के बाद इस मुद्दे पर एक राष्ट्रीय अध्ययन करने का निर्णय लिया गया। अध्ययन ने उड़ान भरने वालों से यह भी समझने की कोशिश की कि एयरलाइन कस्टमर सर्विस इस तरह की शिकायतों को कैसे संभाल रही हैं.

पहले सवाल में ही चौंकाने वाले जवाब

लोकल सर्कल्स (Local Circles) की ओर से की गई इस स्टडी में कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. इसमें पता लगा है कि 4 में से 1 उड़ान भरने वाले का पिछले 3 साल में या तो बैग गुम हुआ, चोरी हुआ या फिर इधर-उथर खोकर देरी से मिला. जब हवाई यात्रा करने वालों से पूछा गया कि "पिछले 3 वर्षों (2020-22) में कितनी बार आपके साथ ऐसी स्थिति हुई है, जहां आपने या आपके परिवार ने जिस एयरलाइन से यात्रा की थी, उसे समय पर बैग देने में कोई समस्या थी. इस दौरान पता चला कि 10,944 लोगों में से 14% लोग कम से कम एक बार इस बुरे अनुभव से गुजरे थे, जबकि 11% ने इस गंदे अनुभव का दो बार महसूस किया. बचे हुए 75% को हमेशा समय पर लगेज मिला.

बैग डैमेज करने के मामले भी अधिक

इस सर्वेक्षण में अगला सवाल पूछा गया कि "पिछले 3 वर्षों में कितनी बार आपके साथ ऐसी स्थिति आई जहां आपने या आपके परिवार ने जिस एयरलाइन से यात्रा की है, उसने आपके चेक किए गए लगेज को डैमेज कर दिया? इस पर 3 में से एक उड़ान ने बताया कि उन्होंने एक या अधिक बार इस अनुभव का सामना किया। 10,981 उत्तरदाताओं में से 35% ने बताया कि उन्हें या उनके परिवार के सदस्य ने दो बार इस अनुभव का सामना किया, जबकि 5% ने दो बार इसका सामना किया, अन्य 5% ने तीन बार और फिर भी 5% ने 3 साल में चार बार से अधिक इसका अनुभव किया. वहीं 62% ने एयरलाइंस कस्टमर सर्विस और जवाबदेही से असंतुष्टता दिखाई; 38% ने इसे खराब बताया, 12% ने इसे दयनीय बताया, जबकि अन्य 12% ने इसे औसत बताया.

तीसरे सवाल ने भी खोली अव्यवस्था की पोल

सर्वे में आखिरी सवाल के तहत हवाई यात्रियों से पूछा गया था. इनसे पूछा गया कि "जब आपके या आपके परिवार के सदस्य के पास पिछले 3 वर्षों में एयरलाइंस के साथ लेट होने, सामान खो जाने या क्षतिग्रस्त सामान देने की समस्या हुई . आप उनके कस्टमर सपोर्ट को कैसे आंकेंगे. इस पर सर्वे में शामिल 38 प्रतिशत ने कहा कि ग्राहक सेवा और जवाबदेही में 62 प्रतिशत असंतुष्ट थे। इनमें से 38% ने इसे खराब बताया, 12% ने इसे दयनीय बताया, जबकि अन्य 12% ने इसे औसत बताया। हालांकि, 25% ने एयर कैरियर्स की उनकी शिकायत पर एक्शन को अच्छा बताया, जबकि अन्य 12% ने पूरे समाधान कार्रवाई को बेहतर बताया.

संस्था जिम्मेदारों तक पहुंचाएगी आवाज

वहीं सर्वेक्षण के बाद स्टडी करने वाली संस्था ने पाया कि 2022-2023 में हवाई यात्रियों के सामान में देरी या खो जाने के अधिक मामले आएंगे, ऐसे में संबंधित अफसरों तक आवाज पहुंचाना जरूरी है. इस सोच के साथ लोकल सर्कल (LocalCircles) इस अध्ययन के निष्कर्षों को नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA तक पहुंचाएगा ताकि भारत में एयरलाइंस द्वारा बैगेज हैंडलिंग में सुधार के लिए कम से कम कुछ नीतिगत हस्तक्षेप लागू किए जा सकें.

303 जिलों के 32000 से अधिक लोगों को लेकर हुई स्टडी

आपको बता दें कि ये सर्वे भारत के 303 जिलों में स्थित 32,000 से अधिक कंज्यूमर्स से रिएक्शन लेकर निकाली गईं हैं. सर्वे में शामिल होने वालों में 63% पुरुष थे जबकि 37% महिलाएं थीं. 48% उत्तरदाता टियर 1, 29% टियर 2 से थे और 23% उत्तरदाता टियर 3, 4 और ग्रामीण जिलों से थे.

