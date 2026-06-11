खोड़ा से फ्रांस तक: ...तो क्या सिर्फ 'नफरत' नहीं, बल्कि एक तय सोच का नतीजा हैं सूर्य और सैमुअल पेटी जैसी हत्याएं? पढ़िए इनसाइड रिपोर्ट

इन घटनाओं की जांच में बिल्कुल साफ था कि इस्लाम मजहब की सोच के तहत हत्या हुई. 18 अक्टूबर, 2019 को लखनऊ में एक हिंदू संगठन चलाने वाले कमलेश तिवारी को उसके कार्यालय में घुसकर हत्या की गई और जब उसकी जांच हुई तो पता चला की इस्लाम के नाम पर इनके जाल गुजरात तक फैले हुए हैं. उत्तर प्रदेश के कासगंज में चंदन गुप्ता 26 जनवरी, 2018 को तिरंगा यात्रा में शामिल थे. मुस्लिम बहुल इलाके में जुलूस पर हमले हुए और उनकी मृत्यु हो गई. न्यायालय ने इसके फैसले में साफ लिखा है कि सारे हमलावर और हत्यारे कट्टर मजहबी विचारों से भरे थे. 1 फरवरी, 2018 को अंकित सक्सेना की हत्या उसके मुस्लिम लड़की दोस्त के कारण राजधानी दिल्ली के टैगोर गार्डन में सरेआम कर दी गई. हत्यारों को कोई अफसोस नहीं था क्योंकि उनकी दृष्टि में इसमें मुस्लिम लड़की से प्यार कर मजहब विरोधी जूर्म किया था.