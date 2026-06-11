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खोड़ा से फ्रांस तक: ...तो क्या सिर्फ 'नफरत' नहीं, बल्कि एक तय सोच का नतीजा हैं सूर्य और सैमुअल पेटी जैसी हत्याएं? पढ़िए इनसाइड रिपोर्ट

सूर्या हत्याकांड और सैमुअल पेटी केस के बीच क्या समानताएं हैं? पढ़िए कट्टरपंथ, वैचारिक उग्रता और हिंसा पर आधारित इनसाइड रिपोर्ट.

Written ByAwdhesh KumarEdited By:Ravindra Singh
Published: Jun 11, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:11 AM IST
खोड़ा से फ्रांस तक: ...तो क्या सिर्फ 'नफरत' नहीं, बल्कि एक तय सोच का नतीजा हैं सूर्य और सैमुअल पेटी जैसी हत्याएं? पढ़िए इनसाइड रिपोर्ट
Image Credit: AI Generated Photo

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