खोड़ा से फ्रांस तक: ...तो क्या सिर्फ 'नफरत' नहीं, बल्कि एक तय सोच का नतीजा हैं सूर्य और सैमुअल पेटी जैसी हत्याएं? पढ़िए इनसाइड रिपोर्ट

राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के सूर्य चौहान की हत्या ने फिर देश को डराया है. जिन्हें ऐसी हत्याओं से डर नहीं लगता वे या तो इसके पीछे की सोच और सच्चाई को समझ नहीं पाते या नासमझी में इसकी अनदेखी करते हैं. बकरीद के दिन खोड़ा के नवनीत बिहार में असद ने सूर्य चौहान के जिस तरह पेट में चाकू घोंपकर, घुमाकर हत्या की उसमें सामान्य अपराध का भाव था ही नहीं. आप सोचिए, हत्यारे असद ने सूर्य से हत्या के पहले पूछा कि कभी बकरे को हलाल होते देखा है? यह किस तरह का प्रश्न है? उसने चाकू घोंपा और चाकू को उसके पेट में घुमाया. यानी उसे चाकू घूमाने से सामने वाला जीवित नहीं बच सकेगा इसकी पूरी जानकारी थी या फिर उसका प्रशिक्षण था.
असद बाद में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया. अगर वह जिंदा होता तो उसके बयान से हमें फिर उसी सोच की जानकारी मिलती जो हमने उदयपुर के कन्हैयालाल दर्जी से लेकर कोल्हापुर के उमेश कोल्हे और इसी वर्ष राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण बाटोलिया आदि हत्याकांड में मिला. आपको यह सुनकर हैरत हो कि असद को उसके पिता ने हत्या के लिए प्रेरित किया और कहा कि इसका काम तमाम कर दो. उसका पिता नवाब बुलंदशहर का रहने वाला है लेकिन अपनी दूसरी बीवी के साथ खोड़ा में रहकर बढ़ई का काम करता है. इसका बड़ा बेटा उससे अलग रहता है. इस तरह की हत्या की सोच को हम आप नजरअंदाज करें इसका अर्थ है कि हम इससे बड़े खतरे को आमंत्रित कर रहे हैं.
इस तरह की घटनाओं और विश्व भर में बढ़ते मजहबी कट्टरवाद की प्रतिक्रिया में पूरे देश में छोटे-बड़े गैर मुस्लिम या हिंदू संगठन खड़े हो गए हैं. उनके लोग ऐसी घटनाओं पर सक्रिय होते हैं. इनसे परिवारों को थोड़ी ताकत मिलती है तथा प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ता है. खोड़ा में भी हमने ऐसे संगठनों के कार्यकर्ताओं को तुरंत सक्रिय देखा. उत्तर प्रदेश में भाजपा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार है और ऐसे मामलों पर घटना के तुरंत बाद कानून की उपलब्ध सारी शक्तियों का उपयोग करते हुए कार्रवाई होते हमने देखा है. असद की मुठभेड़ में मृत्यु हुई तथा उसके पिता सहित दो लोग गिरफ्तार हैं. उसके घर को अवैध करार देकर गिराने का नोटिस दिया जा चुका है.
उस क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे या अर्हंता पूरा न करने वाले मदरसों को सील किया गया है. क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटरों की गतिविधियों को खंगाल कर कार्रवाई हो रही है. क्षेत्र में एक दर्जन से ज्यादा हिस्ट्रीशीटरों की बात सामने आ रही है. इन सबसे तत्काल लोगों को थोड़ा आश्वासन मिलता है. हालांकि यह प्रश्न बना रहता है कि इसी पुलिस प्रशासन के रहते हुए आखिर अवैध मकान व मदरसे या ऐसी गतिविधियां कैसे चलती रहती है? बकरीद के दिन कोई हिंदू युवक अपने मुस्लिम दोस्त से गले मिलता है, दुकान पर कोल्ड ड्रिंक पीता है और फिर धोखे में पेट में चाकुओं से वार होता है. चाकू मारना , फिर पेट में घूमाना, खींचना, फिर घुसेड़ना, फिर घुमाना क्या बताता है?
आरंभ में कुछ समाचार पत्रों और चैनलों ने इसे सामान्य बाइक का झगड़ा करार दिया. यानी एक बाइक पर चढ़ने को लेकर झगड़ा हुआ और उसी में हत्या हो गई. कुछ लोगों का कहना है कि बाइक का झगड़ा भी जानबूझकर किया गया. कुल मिलाकर षड्यंत्र के तहत उस लड़के को बुलाया गया, और फिर जब वह षड्यंत्र में तत्काल नहीं फंसा तो उसे तलाश कर उसकी हत्या कर दी गई. उसमें उसके पिता और दोस्त फरहान जैसे भी शामिल थे. ये इतने शातिर हैं कि अभी भी मोटरसाइकिल का झगड़ा करार दे रहे हैं.
4 मार्च को राजधानी के उत्तम नगर में तरुण की हत्या के पीछे क्या कारण था?
तरुण के परिवार की एक छोटी बच्ची ने होली पानी से भरा हुआ गुब्बारा नीचे फेंका जिसमें कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों पर गिर गया. उसे उन्होंने मजहब के विरुद्ध बताया और हंगामा करने लगे. पहले घर पर हमले हुये, लोग डर से घरों में दुबके रहे. बाद में तरुण वापस आ रहा था तो उसे घेर कर भीड़ ने हत्या कर दी. यही सोच सामने आया कि ये इन्हें इस्लाम विरोधी मान रहे थे और मजहब की रक्षा की भावना से कर्तव्य मानकर हत्या की. ये घटनाएं न अकेली हैं और न केवल भारत तक सीमित हैं.
28 जून, 2022 को उदयपुर में कन्हैयालाल दर्जी की गला रेत कर हत्या करते हुए वीडियो बनाकर जारी किया गया. हत्यारे ने कहा कि उसने नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट लिखा जबकि उसके बेटे ने उसके मोबाइल से एक पोस्ट को शेयर किया था और हंगामा होने पर कन्हैयालाल ने उसे डिलीट कर दिया था. हत्यारों का कहना था कि इसने इस्लाम मजहब और पैगंबर साहब की तौहीन की है और इसकी सजा मौत है. इसी प्रकरण में उसके बाद 2 जुलाई, 2022 को महाराष्ट्र के अमरावती में एक केमिस्ट उमेश कोल्हे की इसी तरह घेर कर हत्या की गई और हत्या करने वाले सब उसके परिचित निकले.
इन घटनाओं की जांच में बिल्कुल साफ था कि इस्लाम मजहब की सोच के तहत हत्या हुई. 18 अक्टूबर, 2019 को लखनऊ में एक हिंदू संगठन चलाने वाले कमलेश तिवारी को उसके कार्यालय में घुसकर हत्या की गई और जब उसकी जांच हुई तो पता चला की इस्लाम के नाम पर इनके जाल गुजरात तक फैले हुए हैं. उत्तर प्रदेश के कासगंज में चंदन गुप्ता 26 जनवरी, 2018 को तिरंगा यात्रा में शामिल थे. मुस्लिम बहुल इलाके में जुलूस पर हमले हुए और उनकी मृत्यु हो गई. न्यायालय ने इसके फैसले में साफ लिखा है कि सारे हमलावर और हत्यारे कट्टर मजहबी विचारों से भरे थे. 1 फरवरी, 2018 को अंकित सक्सेना की हत्या उसके मुस्लिम लड़की दोस्त के कारण राजधानी दिल्ली के टैगोर गार्डन में सरेआम कर दी गई. हत्यारों को कोई अफसोस नहीं था क्योंकि उनकी दृष्टि में इसमें मुस्लिम लड़की से प्यार कर मजहब विरोधी जूर्म किया था.
इनसे भी ज्यादा मजहब के नाम पर क्रूर और जघन्य अपराधों की अनगिनत घटनाएं हो चुकी हैं. उदाहरण के लिए नवंबर 2019 में हैदराबाद के शमशाबाद टोल प्लाजा के पास डॉक्टर प्रीति रेड्डी के साथ मुख्य अभियुक्त मोहम्मद पाशा ने तीन साथियों के साथ गैंगरेप किया और पेट्रोल से आग लगा दिया. गिरफ्तारी के बाद इनको ऐसा करने पर कोई अफसोस नहीं था. पिछले वर्ष ही इस्लाम धर्म छोड़ चुके गाजियाबाद के यूट्यूबर सलीम वास्तविक के घर में घुसकर नकाबपोशों ने चाकू से वार किया. सलीम वास्तविक का दोष यह था कि वह इस्लाम मजहब के कुछ पहलुओं पर प्रश्न उठाते थे तथा मदरसों आदि की गतिविधियों की आलोचना करते थे.
किसी भी सभ्य समाज में, चाहे विषय मजहब, पंथ, धर्म किसी से संबंधित हो असहमति और विरोध का तरीका हत्या और उसमें आनंद अनुभव करना नहीं हो सकता. कई बार जिन घटनाओं को कारण बताया गया वह सच है या झूठ उसमें जाने की बजाय सीधी कार्रवाई. और ज्यादातर बार तो बिना कारण के केवल गैर इस्लामी होने के कारण क्रूर और जघन्य वारदात. फ्रांस में 16 अक्टूबर, 2020 को सैमुअल पेटी शिक्षक का एक चेचेन मुसलमान आतंकवादी ने सिर कलम कर दिया था. हत्यारे को बताया गया था कि पेटी ने अपनी कक्षा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बोलते हुए छात्रों को शार्ली हेब्दो पत्रिका के 2012 के कार्टून दिखाए थे, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब की आपत्तिजनक छवि दिखाई गई थी. सेमुअल पेटी के विरुद्ध दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय ने अभियान चलाया और उससे वातावरण बना.
जांच में पता चला कि जिस दिन पेटी द्वारा शार्लो हेब्दो का कार्टून दिखाने की बात थी उस दिन वो स्कूल गए ही नहीं थे. प्रश्न है कि क्या इसका कोई समाधान है? अपने देश में देख लीजिए तो अनेक घटनाओं को इस्लाम विरोधी मानकर सरेआम हजारों लोग सड़कों पर गुस्ताख ए नबी की एक ही सजा सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा का नारा लगाते हैं. क्या इसके पहले हम कल्पना कर सकते हैं कि सरेआम कोई कहेगा कि इसने गलती की है, हम इसका सिर धड़ से अलग करते हैं? सिर तन से जुदा करने की घटनाएं भी हो रहीं हैं. वारदात के बाद तो कानूनी कार्रवाई संभव है किंतु इस जहरीले मजहबी सोच और व्यवहार का उपचार कैसे हो इसका सीधा उत्तर किसी के पास नहीं.
फ्रांस में सैमुअल पेटी की हत्या के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने कहा हम सब पेटी है. भारत में तो लोग समानत: न सड़कों पर उतरते हैं और न सामूहिक रूप से संपूर्ण देश में विरोध प्रदर्शन होता है. दुर्भाग्य से यहां कार्रवाई भी सरकारों की राजनीतिक विचारधारा पर निर्भर करती है. अगर देश सोच बदलकर सामूहिक व्यवहार करने का अभ्यस्त नहीं होगा तो यश चौहान, तरुण बुतोलिया, अंकित सक्सेना, ध्रुव त्यागी आदि न केवल शिकार होते रहेंगे बल्कि इसका और तेजी से विस्तार होगा.