'बॉलीवुड के चौकीदारों' पर भड़के रणवीर शौरी, सुशांत संग इस फिल्म में किया था काम

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता और फिल्म 'सोन चिड़िया' में सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के को-एक्टर रणवीर शौरी (Ranvir Shorey) ने बॉलीवुड को अपनी संपत्ति समझने वालों पर निशाना साधा है. उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लेकर बॉलीवुड के दिग्गजों को गैर जिम्मेदार चौकीदार करार दिया है.

रणवीर ने बॉलीवुड के बड़े निर्माताओं की ओर इशारा करते हुए लिखा- 'उसने जो फैसला लिया, वह उसका खुद का था. इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. वह एक बड़ा दांव खेल रहा था, जहां सब जीतना और हारना था. लेकिन खुद को 'बॉलीवुड के चौकीदार' कहने वालों के बारे में जरूर कुछ कहना होगा.'

It wouldn’t be fair to blame someone for a step that he took himself. He was playing a high stakes game, where it’s win or lose it all. But something has to be said about the self appointed ‘gatekeepers of Bollywood’.

— Ranvir Shorey (@RanvirShorey) June 15, 2020