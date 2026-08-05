/Sushma Swaraj Death Anniversary: सुषमा स्वराज की वो कहानी जिसे आज भी याद करता है देश, पाकिस्तान से सुरक्षित लौटी थी भारतीय बेटी

'अगर आप मंगल ग्रह पर भी फंस गए हैं तो वहां भारतीय दूतावास आपकी मदद करेगा...' यह बात मुस्कुराते हुए कहने वाली नेता थीं भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज. अपने काम, संवेदनशीलता और तुरंत फैसले लेने की क्षमता की वजह से उन्होंने विदेश मंत्रालय को आम भारतीयों के लिए सबसे भरोसेमंद मंत्रालय बना दिया था.
चेहरे पर आत्मविश्वास, दमदार भाषण शैली और हर जरूरतमंद भारतीय की मदद करने का जज्बा. यही सुषमा स्वराज की पहचान थी. विदेश मंत्री रहते उन्होंने दुनिया के किसी भी कोने में फंसे भारतीय की मदद के लिए हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे. सोशल मीडिया पर एक ट्वीट मिलते ही वह अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश देती थीं.
सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था. उनके पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े प्रमुख नेता थे. उन्होंने अंबाला कैंट के सनातन धर्म कॉलेज से संस्कृत और राजनीति विज्ञान में स्नातक किया और इसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की. 1970 के दशक में उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार का खुलकर विरोध किया. बाद में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुईं.
सिर्फ 25 साल की उम्र में वह हरियाणा की सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनीं. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. 1998 में वह दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं और आगे चलकर भाजपा की सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल हो गईं. वह इंदिरा गांधी के बाद भारत की दूसरी महिला विदेश मंत्री भी बनीं.
Uzma - Welcome home India's daughter. I am sorry for all that you have gone through. pic.twitter.com/ufbxs3AOyS
— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) May 30, 2017
विदेश मंत्री रहते सुषमा स्वराज के सामने कई मुश्किल मामले आए, लेकिन उजमा अहमद का मामला सबसे चर्चित रहा. उजमा अहमद की मुलाकात मलेशिया में पाकिस्तानी नागरिक ताहिर अली से हुई थी. भरोसा होने के बाद वह 1 मई को पाकिस्तान पहुंचीं, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चला कि ताहिर अली पहले से शादीशुदा है और उसके चार बच्चे हैं. उजमा के मुताबिक, पाकिस्तान पहुंचते ही उनकी जिंदगी बदल गई. उन्हें बंदूक की नोक पर शादी करने के लिए मजबूर किया गया और कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ीं. किसी तरह मौका मिलने पर वह भागकर इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग पहुंचीं. भारतीय उच्चायोग तक पहुंचना भी आसान नहीं था. वहां काम करने वाले एक भारतीय दंपति ने उनके भाई-भाभी का नाटक किया और ताहिर अली को यह कहकर साथ लाए कि उजमा रिश्तेदारों से पैसे लेकर लौट आएंगी.
उजमा ने भारतीय उच्चायोग पहुंचकर पूरी आपबीती अधिकारियों को बताई. अगले ही दिन अधिकारियों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पूरी जानकारी दी. सुषमा स्वराज ने सबसे पहले उजमा के भारतीय नागरिक होने की पुष्टि कराने के निर्देश दिए. पासपोर्ट की जांच हुई, भारत में उनके परिवार का पता सत्यापित किया गया. पहचान की पुष्टि होने के बाद सुषमा स्वराज ने अधिकारियों को साफ आदेश दिया.
"अगर हमें उसे एक या दो साल तक भी भारतीय उच्चायोग में रखना पड़े, तो हम रखेंगे."
यह आदेश उजमा के लिए सबसे बड़ी राहत बन गया.
इसके बाद भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संपर्क किया. इस दौरान ताहिर अली अपने साथियों के साथ उच्चायोग के बाहर मंडराता रहा. कानूनी प्रक्रिया पूरी होने में समय लगा. एक दिन बाद सुबह-सुबह भारतीय अधिकारी उजमा को लेकर वाघा बॉर्डर पहुंचे. सीमा खुलते ही सुबह करीब 9:30 बजे उजमा ने दोबारा भारत की धरती पर कदम रखा. इसके साथ ही एक लंबा संघर्ष खत्म हुआ.
उजमा अहमद का मामला अकेला नहीं था. विदेश मंत्री रहते सुषमा स्वराज ने यमन में युद्ध के दौरान फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने में अहम भूमिका निभाई. बांग्लादेश सहित कई देशों में संकट में फंसे भारतीयों की भी उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर मदद की. उनके कार्यकाल में विदेश मंत्रालय पहली बार आम लोगों के इतना करीब दिखाई दिया. सोशल मीडिया पर मदद मांगने वाले लोगों को कई बार कुछ ही घंटों में राहत मिल जाती थी.
सुषमा स्वराज सिर्फ भाजपा की ही नहीं, विपक्षी नेताओं के बीच भी सम्मानित थीं. उनकी सादगी, विनम्रता और प्रभावशाली व्यक्तित्व ने उन्हें देश की सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल किया. 6 अगस्त 2019 को 67 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन विदेश मंत्री के रूप में उनके फैसले और जरूरतमंद भारतीयों की मदद की अनगिनत कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं.
(इनपुट- IANS)