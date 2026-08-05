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Sushma Swaraj Death Anniversary: सुषमा स्वराज की वो कहानी जिसे आज भी याद करता है देश, पाकिस्तान से सुरक्षित लौटी थी भारतीय बेटी

विदेश मंत्री के रूप में दुनिया के अलग-अलग देशों में फंसे हजारों भारतीयों की मदद करने की वजह से सुषमा स्वराज आज भी लोगों के दिलों में खास जगह रखती हैं. पाकिस्तान से उजमा अहमद को सुरक्षित भारत लाना उनके सबसे चर्चित अभियानों में से एक माना जाता है. बेहतरीन वक्ता, हाजिर जवाब और संवेदनशील शख्सियत वाली सुषमा स्वराज की कल सातवीं पुण्यतिथि है.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Aug 05, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:32 PM IST
Sushma Swaraj Death Anniversary: सुषमा स्वराज की वो कहानी जिसे आज भी याद करता है देश, पाकिस्तान से सुरक्षित लौटी थी भारतीय बेटी

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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