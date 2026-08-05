/Sushma Swaraj Death Anniversary: सुषमा स्वराज की वो कहानी जिसे आज भी याद करता है देश, पाकिस्तान से सुरक्षित लौटी थी भारतीय बेटी

विदेश मंत्री रहते सुषमा स्वराज के सामने कई मुश्किल मामले आए, लेकिन उजमा अहमद का मामला सबसे चर्चित रहा. उजमा अहमद की मुलाकात मलेशिया में पाकिस्तानी नागरिक ताहिर अली से हुई थी. भरोसा होने के बाद वह 1 मई को पाकिस्तान पहुंचीं, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चला कि ताहिर अली पहले से शादीशुदा है और उसके चार बच्चे हैं. उजमा के मुताबिक, पाकिस्तान पहुंचते ही उनकी जिंदगी बदल गई. उन्हें बंदूक की नोक पर शादी करने के लिए मजबूर किया गया और कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ीं. किसी तरह मौका मिलने पर वह भागकर इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग पहुंचीं. भारतीय उच्चायोग तक पहुंचना भी आसान नहीं था. वहां काम करने वाले एक भारतीय दंपति ने उनके भाई-भाभी का नाटक किया और ताहिर अली को यह कहकर साथ लाए कि उजमा रिश्तेदारों से पैसे लेकर लौट आएंगी.