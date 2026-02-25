बंगाल में रेलवे ट्रैक को उड़ाने की साजिश! पटरी पर 'बम' मिलने से हरकत में अफसर, रुकीं ट्रेन सर्विसेज

Suspected Bomb In Railway Track: पश्चिम बंगाल के एक जिले में पुलिस को रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध बम की सूचना मिली. जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत एक्शन लेते हुए एक ट्रैक पर ट्रेनों के आवागमन को अस्थायी रूप से रोक दिया.
Bomb In Bengal railway Track: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में सैंथिया रेलवे स्टेशन से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर बुधवार (25 फरवरी 2026) को एक संदिग्ध बम की सूचना मिली. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई कर एक ट्रैक पर ट्रेनों के संचालन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया. घटना की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) के जवान मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने फिलहाल बम या किसी विस्फोटक सामग्री मिलने की पुष्टि नहीं की है.
