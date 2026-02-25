Advertisement
बंगाल में रेलवे ट्रैक को उड़ाने की साजिश! पटरी पर 'बम' मिलने से हरकत में अफसर, रुकीं ट्रेन सर्विसेज


Suspected Bomb In Railway Track: पश्चिम बंगाल के एक जिले में पुलिस को रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध बम की सूचना मिली. जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत एक्शन लेते हुए एक ट्रैक पर ट्रेनों के आवागमन को अस्थायी रूप से रोक दिया.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 25, 2026, 08:30 PM IST
Bomb In Bengal railway Track: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में सैंथिया रेलवे स्टेशन से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर बुधवार (25 फरवरी 2026) को एक संदिग्ध बम की सूचना मिली. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई कर एक ट्रैक पर ट्रेनों के संचालन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया. घटना की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) के जवान मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने फिलहाल बम या किसी विस्फोटक सामग्री मिलने की पुष्टि नहीं की है. 

खबर अपडेट की जा रही है. 

 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

West Bengal

