कांग्रेस से हुए 'बेघर' तो थामा BJP का हाथ, पार्षदों के पार्टी ज्वाइन करते ही फडणवीस पर क्यों बरसे आदित्य ठाकरे?

Hindi Newsदेशकांग्रेस से हुए बेघर तो थामा BJP का हाथ, पार्षदों के पार्टी ज्वाइन करते ही फडणवीस पर क्यों बरसे आदित्य ठाकरे?

Aditya Thackeray: महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों काफी ज्यादा हलचल मची है, BMC चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियां दमखम लगा रही हैं. इसी बीच कांग्रेस से निष्कासित पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं.

Jan 09, 2026, 09:42 AM IST
Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र में BMC चुनाव से पहले सियासी पारा काफी ज्यादा हाई है. इस समय सबसे ज्यादा जिस चीज की चर्चा है वो है कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन की जिसकी काफी चर्चा हो रही है, गठबंधन के बाद कांग्रेस ने अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल के 12 कांग्रेस पार्षदों को सस्पेंड कर दिया था. जिसके बाद इन पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया, बीजेपी में शामिल होने के बाद शिवसेना (UBT) MLA आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा है. 

उनके पास कुछ नहीं बचा
MLA आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम BJP की यह गंदी पॉलिटिक्स देख रहे हैं. फडणवीस के पास करने के लिए कुछ नहीं बचा है, उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए कोई काम नहीं किया है, इसलिए वह कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं. संभाजी नगर में पानी का संकट है, BJP ने पिछले 3 सालों में वहां क्या किया? इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी कड़ी नाराज़गी ज़ाहिर की और लोकल BJP यूनिट्स से राज्य में म्युनिसिपल काउंसिल चुनावों के बाद अंबरनाथ में कांग्रेस और अकोट में AIMIM के साथ अपने अलायंस खत्म करने को कहा था.

मिलाया था हाथ
बता दें कि BJP ने एक अनोखा कदम उठाते हुए अपनी सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को बाहर रखने के लिए अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल पर कंट्रोल पाने के लिए कांग्रेस के साथ अलायंस किया. शिवसेना ने सबसे ज्यादा 27 सीटें जीतीं, जो 60 सदस्यों वाली हाउस में मेजोरिटी से सिर्फ चार कम थीं, दूसरी तरफ, BJP ने 14 सीटें जीतीं, कांग्रेस ने 12, अजित पवार की NCP ने 4 सीटें जीतीं, और दो सीटें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को मिलीं, जिससे BJP को कांग्रेस और अजित पवार की NCP के साथ अलायंस करना पड़ा.

AIMIM से भी किया गठबंधन
वहीं BJP ने अकोला जिले की अकोट म्युनिसिपल काउंसिल में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और कई दूसरी पार्टियों के साथ भी ऐसा ही अलायंस बनाया. अलायंस के बाद, शिवसेना (UBT) के MP संजय राउत ने BJP पर कांग्रेस-फ्री इंडिया का नारा देने और फिर अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल में मेजॉरिटी हासिल करने के लिए उनके साथ अलायंस करने के डबल स्टैंडर्ड्स के लिए निशाना साधा. उन्होंने अजित पवार की NCP के साथ अलायंस करने के लिए भी BJP की बुराई की और कहा कि अजित पवार वीर सावरकर की आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं करते. मुंबई, पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ समेत राज्य भर में 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों के लिए वोटिंग 15 जनवरी को होगी, और वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी. (ANI)

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

Maharashtra news

Trending news

