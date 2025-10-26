रिश्वतखोर DIG भुल्लर के मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने, 10 बार की दुबई यात्रा

DIG Harcharan Bhullar Case: भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार DIG हरचरण सिंह भुल्लर के साथ पंजाब के कुछ वरिष्ठ नेताओं और प्रमुख हस्तियों के नाम भी जांच के घेरे में आए हैं.
Trending Photos
DIG Harcharan Bhullar: पंजाब के रोपड़ रेंज में सस्पेंड हुए DIG हरचरण सिंह भुल्लर का अंतरराष्ट्रीय संबंधों का खुलासा हुआ है. जांच को लेकर CBI ने भुल्लर के दुबई में 2 और कनाडा में 3 फ्लैटों के साथ-साथ लुधियाना में 20 दुकानों का भी खुलासा किया है. बताया जा रहा है कि अपनी ड्यूटी के दौरान भुल्लर ने कथित तौर पर लगभग 10 बार दुबई की यात्रा की. CBI ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया है.
बता दें कि CBI ने DIG भुल्लर को गिरफ्तार किया है. उनके साथ भ्रष्टाचार में पंजाब के कुछ वरिष्ठ नेताओं और प्रमुख हस्तियों के नाम भी जांच के घेरे में आए हैं. सूत्रों के मुताबिक CBI जल्द ही कार्रवाई कर सकती है. जांच के दौरान DIG के बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपये के ट्रांजेक्शन भी सामने आए थे, जिसको लेकर CBI ने उनकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन तेज की. उनके HDFC, PNB और ICICI समेत 5 बैंकों के स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन भी की.
ये भी पढ़ें- सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर SIT का बड़ा एक्शन, जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद उनके घर में ली गई तलाशी में 2.5 किलो सोने के गहने और 7.5 करोड़ रुपये कैश बरामद हुए थे. इसके साथ ही उनके पास से रोलेक्स और राडो जैसे महंगे ब्रांड की 26 लग्जरी घड़ियां भी मिलीं. अधिकारियों के मुताबिक CBI ने भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद कई बैंक लॉकर की भी जांच की. उनके खिलाफ साल 2023 में दर्ज FIR का निपटारा करने के बदले में हर महीने कुछ धनराशि देने की मांग करने का आरोप लगा था.
ये भी पढ़ें- लेह हिंसा को लेकर दिल्ली में पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
बता दें कि आरोपी हरचरण भुल्लर को पिछले साल नवंबर 2024 में रोपड़ रेंज का DIG नियुक्त किया गया था. इस रेंज में रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब और मोहाली जिले शामिल हैं. गिरफ्तारी के बाद पंजाब सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था. हरचरण सिंह भुल्लर पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) MS भुल्लर के बेटे हैं. भुल्लर पीड़ितों से मदद के बदले हर महीने सेवा-पानी की मांग करते थे.
भुल्लर के पास लुधियाना में 20 दुकानें, दुबई में 2 फ्लैट और कनाडा में 3 फ्लैट हैं.
CBI ने भुल्लर के 5 बैंकों के स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन की है और उनके घर से 2.5 किलो सोने के गहने और 7.5 करोड़ रुपये कैश बरामद हुए हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.