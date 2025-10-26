रिश्वतखोर DIG भुल्लर के मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने, 10 बार की दुबई यात्रा

DIG Harcharan Bhullar: पंजाब के रोपड़ रेंज में सस्पेंड हुए DIG हरचरण सिंह भुल्लर का अंतरराष्ट्रीय संबंधों का खुलासा हुआ है. जांच को लेकर CBI ने भुल्लर के दुबई में 2 और कनाडा में 3 फ्लैटों के साथ-साथ लुधियाना में 20 दुकानों का भी खुलासा किया है. बताया जा रहा है कि अपनी ड्यूटी के दौरान भुल्लर ने कथित तौर पर लगभग 10 बार दुबई की यात्रा की. CBI ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया है.

DIG भुल्लर गिरफ्तार

बता दें कि CBI ने DIG भुल्लर को गिरफ्तार किया है. उनके साथ भ्रष्टाचार में पंजाब के कुछ वरिष्ठ नेताओं और प्रमुख हस्तियों के नाम भी जांच के घेरे में आए हैं. सूत्रों के मुताबिक CBI जल्द ही कार्रवाई कर सकती है. जांच के दौरान DIG के बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपये के ट्रांजेक्शन भी सामने आए थे, जिसको लेकर CBI ने उनकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन तेज की. उनके HDFC, PNB और ICICI समेत 5 बैंकों के स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन भी की.

घर में ली तलाशी

भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद उनके घर में ली गई तलाशी में 2.5 किलो सोने के गहने और 7.5 करोड़ रुपये कैश बरामद हुए थे. इसके साथ ही उनके पास से रोलेक्स और राडो जैसे महंगे ब्रांड की 26 लग्जरी घड़ियां भी मिलीं. अधिकारियों के मुताबिक CBI ने भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद कई बैंक लॉकर की भी जांच की. उनके खिलाफ साल 2023 में दर्ज FIR का निपटारा करने के बदले में हर महीने कुछ धनराशि देने की मांग करने का आरोप लगा था.

DGP के बेटे हैं भुल्लर

बता दें कि आरोपी हरचरण भुल्लर को पिछले साल नवंबर 2024 में रोपड़ रेंज का DIG नियुक्त किया गया था. इस रेंज में रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब और मोहाली जिले शामिल हैं. गिरफ्तारी के बाद पंजाब सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था. हरचरण सिंह भुल्लर पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) MS भुल्लर के बेटे हैं. भुल्लर पीड़ितों से मदद के बदले हर महीने सेवा-पानी की मांग करते थे.

