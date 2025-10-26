Advertisement
trendingNow12975982
Hindi Newsदेश

रिश्वतखोर DIG भुल्लर के मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने, 10 बार की दुबई यात्रा

DIG Harcharan Bhullar Case: भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार  DIG हरचरण सिंह भुल्लर के साथ पंजाब के कुछ वरिष्ठ नेताओं और प्रमुख हस्तियों के नाम भी जांच के घेरे में आए हैं.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 26, 2025, 01:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रिश्वतखोर DIG भुल्लर के मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने, 10 बार की दुबई यात्रा

DIG Harcharan Bhullar: पंजाब के रोपड़ रेंज में सस्पेंड हुए DIG हरचरण सिंह भुल्लर का अंतरराष्ट्रीय संबंधों का खुलासा हुआ है. जांच को लेकर CBI ने भुल्लर के दुबई में 2 और कनाडा में 3 फ्लैटों के साथ-साथ लुधियाना में 20 दुकानों का भी खुलासा किया है. बताया जा रहा है कि अपनी ड्यूटी के दौरान भुल्लर ने कथित तौर पर लगभग 10 बार दुबई की यात्रा की. CBI ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया है. 

DIG भुल्लर गिरफ्तार

बता दें कि CBI ने DIG भुल्लर को गिरफ्तार किया है. उनके साथ भ्रष्टाचार में पंजाब के कुछ वरिष्ठ नेताओं और प्रमुख हस्तियों के नाम भी जांच के घेरे में आए हैं. सूत्रों के मुताबिक CBI जल्द ही कार्रवाई कर सकती है. जांच के दौरान DIG के बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपये के ट्रांजेक्शन भी सामने आए थे, जिसको लेकर CBI ने उनकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन तेज की.  उनके HDFC, PNB और ICICI समेत 5 बैंकों के स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन भी की.  

ये भी पढ़ें- सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर SIT का बड़ा एक्शन, जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका 

Add Zee News as a Preferred Source

 

घर में ली तलाशी 

भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद उनके घर में ली गई तलाशी में 2.5 किलो सोने के गहने और 7.5 करोड़ रुपये कैश बरामद हुए थे. इसके साथ ही उनके पास से रोलेक्स और राडो जैसे महंगे ब्रांड की 26 लग्जरी घड़ियां भी मिलीं. अधिकारियों के मुताबिक CBI ने भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद कई बैंक लॉकर की भी जांच की. उनके खिलाफ साल  2023 में दर्ज FIR का निपटारा करने के बदले में हर महीने कुछ धनराशि देने की मांग करने का आरोप लगा था. 

ये भी पढ़ें- लेह हिंसा को लेकर दिल्ली में पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा 

 

DGP के बेटे हैं भुल्लर 

बता दें कि आरोपी हरचरण भुल्लर को पिछले साल नवंबर 2024 में रोपड़ रेंज का DIG नियुक्त किया गया था. इस रेंज में रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब और मोहाली जिले शामिल हैं. गिरफ्तारी के बाद पंजाब सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था. हरचरण सिंह भुल्लर पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) MS भुल्लर के बेटे हैं. भुल्लर पीड़ितों से मदद के बदले हर महीने सेवा-पानी की मांग करते थे. 

 FAQ 

कितनी है भुल्लर की संपत्ति? 

भुल्लर के पास लुधियाना में 20 दुकानें, दुबई में 2 फ्लैट और कनाडा में 3 फ्लैट हैं.

क्या है CBI की जांच?

CBI ने भुल्लर के 5 बैंकों के स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन की है और उनके घर से 2.5 किलो सोने के गहने और 7.5 करोड़ रुपये कैश बरामद हुए हैं. 

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

DIG Harcharan Bhullar

Trending news

'ये सुसाइड नहीं Instutional Muder है'! राहुल गांधी ने BJP सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
Satara Doctor Suicide
'ये सुसाइड नहीं Instutional Muder है'! राहुल गांधी ने BJP सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
PM मोदी ने छठ महापर्व पर दी शुभकामनाएं, आज 'मन की बात' की बात में जानिए और क्या कहा
Mann Ki Baat
PM मोदी ने छठ महापर्व पर दी शुभकामनाएं, आज 'मन की बात' की बात में जानिए और क्या कहा
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर कीर्तन दरबार का आयोजन, केजरीवाल-मान ने टेका माथा
Guru Teg Bahadur Ji Shaheedi Diwas
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर कीर्तन दरबार का आयोजन, केजरीवाल-मान ने टेका माथा
आंध्र प्रदेश 1, नंबर 2... ये कैसी रैंकिंग जिसमें नॉर्थ इंडिया से ऊपर दक्षिण के राज्य
debt
आंध्र प्रदेश 1, नंबर 2... ये कैसी रैंकिंग जिसमें नॉर्थ इंडिया से ऊपर दक्षिण के राज्य
10 रुपये के बिस्कुट वाले शादाब पर जारी हुआ फतवा? अल्लाह को लेकर क्या कह गए जकाती
shadab zakati
10 रुपये के बिस्कुट वाले शादाब पर जारी हुआ फतवा? अल्लाह को लेकर क्या कह गए जकाती
प्यार, ब्लैकमेल या राजनीतिक दबाव? पुलिस ने मामले में आरोपी 'दारोगा' को किया गिरफ्तार
maharastra doctor suicide
प्यार, ब्लैकमेल या राजनीतिक दबाव? पुलिस ने मामले में आरोपी 'दारोगा' को किया गिरफ्तार
Weather Update: रजाई-कंबल का आ गया मौसम, सर्दी बजाएगी बैंड, यहां बढ़ेगी परेशानी
Weather
Weather Update: रजाई-कंबल का आ गया मौसम, सर्दी बजाएगी बैंड, यहां बढ़ेगी परेशानी
बंगाल की खाड़ी में कितनी स्पीड से बढ़ रहा तूफान? जानिए कहां और कब टकराएगा 'मोंथा'
cyclone
बंगाल की खाड़ी में कितनी स्पीड से बढ़ रहा तूफान? जानिए कहां और कब टकराएगा 'मोंथा'
बंगाल में अगले साल चुनाव, लेकिन लोगों के मन में अभी से क्यों हो रहा SIR का खौफ?
Sir
बंगाल में अगले साल चुनाव, लेकिन लोगों के मन में अभी से क्यों हो रहा SIR का खौफ?
सरक्रीक से जैसलमेर तक...हवा-पानी और जमीन पर एक साथ गरजेगी भारतीय सेना; कांपा PAK
DNA
सरक्रीक से जैसलमेर तक...हवा-पानी और जमीन पर एक साथ गरजेगी भारतीय सेना; कांपा PAK