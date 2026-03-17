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Hindi Newsदेशलोकसभा में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द, स्पीकर ओम बिरला पर कागज फेंकने पर हुए थे सस्पेंड; यहां देखें लिस्ट

लोकसभा में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द, स्पीकर ओम बिरला पर कागज फेंकने पर हुए थे सस्पेंड; यहां देखें लिस्ट

8 MPs Suspension Cancelled: लोकसभा में ओम बिरला ने किरेन रिजिजू के प्रस्ताव पर 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया. हंगामे और नियम उल्लंघन के कारण उन्हें पहले निलंबित किया गया था. सर्वदलीय सहमति के बाद निलंबन रद्द करने का फैसला लिया गया, जिससे अब सभी 8 सांसद बजट सत्र की कार्यवाही में फिर से हिस्सा ले सकेंगे.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 17, 2026, 02:17 PM IST
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Opposition MPs Suspension: बजट सत्र के दौरान लोकसभा में एक अहम निर्णय लेते हुए 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया गया. यह फैसला उस समय लिया गया जब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में प्रस्ताव पेश किया. इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निलंबन समाप्त करने की घोषणा की, जिससे सांसदों को फिर से कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति मिल गई.

किन सांसदों का निलंबन हुआ था रद्द

निलंबन रद्द होने के बाद जिन आठ सांसदों को राहत मिली, उनमें गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, बी मणिक्कम टैगोर, डॉ. प्रशांत यदाओराव पाडोले, चमाला किरण कुमार रेड्डी और एस वेंकटेशन शामिल हैं. निलंबन हटने के बाद इन सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए लौटे.

 

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सांसदों की सूची

क्रम संख्या नाम पार्टी
1 गुरजीत सिंह औजला कांग्रेस
2 हिबी ईडन कांग्रेस
3 डीन कुरियाकोस कांग्रेस
4 अमरिंदर सिंह राजा वारिंग कांग्रेस
5 बी मणिक्कम टैगोर कांग्रेस
6 डॉ. प्रशांत यदाओराव पाडोले कांग्रेस
7 चमाला किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस
8 एस वेंकटेशन माकपा

विपक्ष ने जताया खेद

सदन में प्रस्ताव पेश होने के दौरान कांग्रेस के मुख्य सचेतक के. सुरेश ने विपक्षी सांसदों की ओर से अनजाने में हुई गलती पर खेद व्यक्त किया. यह कदम सदन में गतिरोध को खत्म करने और सामान्य कामकाज बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

आखिर क्यों हुआ था सांसदों का निलंबन?

इन सांसदों को 4 फरवरी को बजट सत्र के शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया था. आरोप था कि उन्होंने सदन की कार्यवाही के दौरान नियमों का उल्लंघन किया, हंगामा किया और अध्यक्ष की ओर कागज फेंके. यह विवाद उस समय बढ़ा जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा तनाव से जुड़े मुद्दे को उठाने पर जोर दिया. इसके बाद सदन में तीखी बहस और हंगामा देखने को मिला.

सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति

सूत्रों के अनुसार, एक दिन पहले स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में बुलाई गई सदन के नेताओं की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई. बैठक में सभी पक्षों ने संसद की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखने पर सहमति जताई. इस दौरान यह तय किया गया कि कोई भी सदस्य सदन के वेल में जाकर विरोध नहीं करेगा, कागज फाड़कर अध्यक्ष की ओर नहीं फेंकेगा और न ही अधिकारियों की मेज पर चढ़ेगा. 

ये भी पढ़ें: धर्म से जुड़ा कौन सा बिल ले आई भाजपा? उद्धव बोले- हम भी समर्थन करेंगे; मगर क्यों नाराज हो गए ओवैसी?

लोकसभा सचिवालय ने इस बीच एक बुलेटिन जारी कर सांसदों को संसद परिसर में अनुशासन बनाए रखने की याद दिलाई. इसमें निर्देश 124ए(2)(iii) का हवाला देते हुए कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध की जानकारी दी गई. बुलेटिन में स्पष्ट किया गया कि संसद परिसर में हथियार, बैनर, पोस्टर, लाठी, डंडे या अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं लाने पर सख्त रोक है. साथ ही, पोस्टर और बैनर प्रदर्शित करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. लोकसभा सचिवालय ने यह भी उल्लेख किया कि हाल के दिनों में कुछ मामलों में एआई द्वारा तैयार किए गए आपत्तिजनक चित्र और नारे पोस्टरों पर प्रदर्शित किए गए. इसे लेकर भी चिंता जताई गई और सदस्यों को ऐसे व्यवहार से बचने की सलाह दी गई.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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