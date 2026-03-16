सदन में लौटेंगे सस्पेंड हुए सांसद, सस्पेंशन को लेकर विपक्ष लाएगी प्रस्ताव; कल स्पीकर लेंगे फैसला

Parliament Session: संसद सत्र में पिछले कुछ समय से चल रहा गतिरोध अब खत्म होने वाला है. बता दें कि जल्द ही निलंबित किए गए सांसदों का निलंबन वापस लिया जाने वाला है. इसको लेकर लोकसभा स्पीकर की ओर से सोमवार (16 मार्च 2026) को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सांसदों के बीच आम सहमति बनी. मंगलवार से सदन की कार्यवाही के फिर से सामान्य रूप से चलने की उम्मीद है.

खत्म होगा सांसदों का निलंबन

संसद सत्र में लोकसभा स्पीकर के साथ सभी पार्टियों की बैठक में ट्रेजरी बेंच पर नहीं जाने को लेकर सहमति बनी. इसके अलावा कांग्रेस के निलंबित सांसदों का निलंबन भी खत्म होगा. यह सस्पेंशन कल यानी मंगलवार 17 मार्च 2026 से खत्म होगा. निलंबित हुए सांसदों का निलंबन जल्द वापस लिया जाएगा. स्पीकर की ओर से बुलवाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में इस पर सहमति बनी. वहीं मंगलवार को सांसदों का निलंबन वापस लेने के लिए संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक ये प्रस्ताव मंगलवार को विपक्ष द्वारा लाया जाएगा.

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सांसदों के आचरण पर चर्चा

स्पीकर द्वारा बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद थे. बैठक में सांसदों के आचरण पर चर्चा हुई. इस दौरान स्पीकर ने जोर देकर कहा कि कोई भी गलत मिसाल एक सामान्य नियम नहीं बननी चाहिए. इसके साथ ही संसद में इस बात पर चर्चा हुई कि विरोध प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सदन के 'वेल' (सदन के बीच का खाली स्थान) को पार करके दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए और उनके पास कागज फाड़ने और उन्हें फेंकने की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए.

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स्पीकर का संदेश

सदन में हाल ही में हुई घटनाओं पर चिंता जताते हुए लोकसभा स्पीकर ने सभी दलों के नेताओं को कड़ा संदेश दिया. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि संसद में विरोध प्रदर्शन के नाम पर जो भी अनुचित आचरण हुआ है वह किसी भी रूप में सामान्य नियम या गलत मिसाल नहीं बननी चाहिए. उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष के पास असहमति जताने का अधिकार है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि संसद की मर्यादाओं को ताक पर रख दिया जाए.