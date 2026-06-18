J&K Poonch Suspicious Packet Recovery News: जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों को एक संदिग्ध पैकेट बरामद हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी करेंसी के नोट और पांच मोबाइल नंबर लिखी एक हस्तलिखित पर्ची मिली है. इस बरामदगी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
अधिकारियों के मुताबिक, बुधवार को मेंढर सेक्टर में सेना की टुकड़ी जम्मू-पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप नार जंगल क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग पर थी. इसी दौरान जवानों को जंगल के पास एक संदिग्ध पैकेट दिखाई दिया. तलाशी लेने पर पैकेट से पाकिस्तानी मुद्रा के 110 रुपये मूल्य के नोट और एक हस्तलिखित पर्ची बरामद हुई, जिस पर पांच मोबाइल फोन नंबर लिखे हुए थे.
फिलहाल इस बरामदगी के संबंध में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. सुरक्षा एजेंसियां मोबाइल नंबरों और बरामद सामग्री की जांच में जुटी हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसका संबंध किसी संदिग्ध गतिविधि या सीमा पार नेटवर्क से तो नहीं है. अधिकारियों ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पड़ताल की जा रही है.
जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि बरामद पाकिस्तानी मुद्रा और मोबाइल नंबरों का आपस में क्या संबंध है. सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि सीमावर्ती इलाकों में इस तरह की बरामदगी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अतीत में कई बार ऐसे सुरागों का इस्तेमाल आतंकियों के संपर्क सूत्रों और उनके मददगार नेटवर्क तक पहुंचने के लिए किया गया है. इसी वजह से मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी जानकारियां खंगाली जा रही हैं.
बताते चलें कि पुंछ जिला नियंत्रण रेखा (एलओसी) से सटा हुआ संवेदनशील क्षेत्र है. यही वजह है कि घुसपैठ और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर सुरक्षा बल लगातार निगरानी रखते हैं. हाल के महीनों में सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में तलाशी और निगरानी अभियानों को और तेज किया है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बरामद पैकेट किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था या फिर इसे किसी अन्य उद्देश्य से वहां छोड़ा गया था.