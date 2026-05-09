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Hindi Newsदेश6 साल पहले का वो वॉट्सऐप मैसेज और इस्तीफा, जिसके बाद बदल गई सुवेंदु की तकदीर

6 साल पहले का वो वॉट्सऐप मैसेज और इस्तीफा, जिसके बाद बदल गई सुवेंदु की तकदीर

पिछले छह सालों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में सुवेंदु अधिकारी विपक्ष के सबसे आक्रामक चेहरों में उभरकर सामने आए हैं. यही वजह है कि उनके नेतृत्व में बीजेपी ने बंगाल में भी भगवा गाड़ दिया. अब सुवेंदु के सीएम पद की शपथ लेते ही बीजेपी ने इतिहास लिख दिया और पहली बार बंगाल में अपनी सरकार बनाई.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 09, 2026, 01:00 PM IST
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6 साल पहले का वो वॉट्सऐप मैसेज और इस्तीफा, जिसके बाद बदल गई सुवेंदु की तकदीर (AI- Image)
6 साल पहले का वो वॉट्सऐप मैसेज और इस्तीफा, जिसके बाद बदल गई सुवेंदु की तकदीर (AI- Image)

साल 2020 का अक्टूबर महीना… पश्चिम बंगाल की राजनीति बाहर से जितनी शांत दिख रही थी, अंदर उतनी ही हलचल मची हुई थी. विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी थे और तृणमूल कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनावी तैयारी में जुटी थी. ममता बनर्जी आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही थीं. पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी जीत के दावे कर रहे थे. लेकिन इसी बीच टीएमसी के भीतर एक ऐसा सियासी तूफान आकार ले रहा था, जिसकी भनक बहुत कम लोगों को थी. यह बेचैनी किसी छोटे नेता की नहीं, बल्कि पार्टी के सबसे प्रभावशाली चेहरों में शामिल सुवेंदु अधिकारी की थी. पूर्वी मेदिनीपुर की राजनीति में उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उन्हें वहां का 'किंगमेकर' कहा जाता था. खासकर नंदीग्राम में उनका असर किसी जननेता से कम नहीं था.

सुवेंदु अधिकारी वही नेता थे जिन्होंने 2007 के ऐतिहासिक नंदीग्राम आंदोलन की अगुवाई की थी. उस आंदोलन ने सिर्फ बंगाल की राजनीति नहीं बदली, बल्कि ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाने का रास्ता भी तैयार किया. इसी आंदोलन की लहर पर सवार होकर टीएमसी ने 34 साल पुराने वाम मोर्चा शासन को उखाड़ फेंका था. ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी के रिश्ते सिर्फ राजनीतिक नहीं माने जाते थे. पार्टी के भीतर उन्हें ममता का बेहद करीबी और भरोसेमंद साथी समझा जाता था. सरकार में भी उनकी अहमियत साफ दिखाई देती थी. परिवहन, सिंचाई और जलमार्ग जैसे बड़े मंत्रालय उनके पास थे. इसके अलावा हुगली रिवर ब्रिज कमीशन के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी वही संभाल रहे थे. टीएमसी के भीतर चल रही खींचतान और राजनीतिक असहजता अब खुलकर सामने आने वाली थी, जिसका असर सिर्फ पार्टी पर नहीं, बल्कि पूरे बंगाल की राजनीति पर पड़ना तय था.

अभिषेक बनर्जी की वजह से सुवेंदु ने बनाई पार्टी से दूरी

साल 2020 आते-आते बंगाल की राजनीति में समीकरण बदलने लगे थे. तृणमूल कांग्रेस के भीतर अभिषेक बनर्जी का कद तेजी से बढ़ रहा था और पार्टी संगठन की जिम्मेदारियां भी उनके हाथों में आने लगी थीं. यहीं से सुवेंदु अधिकारी और अभिषेक बनर्जी के बीच दूरियां खुलकर सामने आने लगीं. सुवेंदु अधिकारी को यह बात रास नहीं आ रही थी कि पार्टी में फैसलों का केंद्र धीरे-धीरे अभिषेक बनते जा रहे हैं. राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि सुवेंदु खुद को जमीनी नेता मानते थे और वह अभिषेक के नेतृत्व को स्वीकार करने के मूड में नहीं थे. दोनों नेताओं के बीच खींचतान बढ़ती गई और पार्टी के अंदर तनाव साफ दिखाई देने लगा. अक्टूबर 2020 तक यह टकराव सुर्खियों में आ चुका था. अखबारों और टीवी चैनलों में लगातार खबरें चलने लगीं कि ‘सुवेंदु और अभिषेक के बीच सब कुछ ठीक नहीं है’. इसके बाद बंगाल की राजनीति ने ऐसा मोड़ लिया, जिसने आगे चलकर राज्य की सियासत की दिशा ही बदल दी.

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अब दिखाई देने लगी थी सुवेंदु की नाराजगी

अब तक सुवेंदु अधिकारी अब खुलकर मोर्चा संभाल चुके थे. पहले जो नाराजगी इशारों में दिखती थी, वह अब सीधे हमलों में बदलने लगी थी. उन्होंने स्वामी विवेकानंद के एक विचार का सहारा लेते हुए कहा था, 'कोई भी ‘मैं’, ‘मुझे’ और ‘मेरा’ की सोच के साथ दुनिया नहीं बदल सकता. जो लोग ऐसा मानते हैं, वे भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं.' राजनीतिक गलियारों में इसे अभिषेक बनर्जी पर सीधा तंज माना गया. उस दौर में सुवेंदु की सभाओं और रैलियों का माहौल भी बदलने लगा था. मंचों से ममता बनर्जी की तस्वीरें धीरे-धीरे गायब होने लगीं और नारों में भी ‘तृणमूल’ का नाम पहले जैसा नहीं सुनाई देता था. यह साफ संकेत था कि पार्टी और सुवेंदु के बीच दूरी अब सिर्फ अटकल नहीं रह गई थी. 

25 नवंबर को सुवेंदु ने पार्टी से खुद को अलग किया

फिर आया 25 नवंबर 2020 का दिन, जिसने इस खाई को और गहरा कर दिया. टीएमसी नंदीग्राम आंदोलन पर हुए 2007 के हमले की 13वीं बरसी मना रही थी, लेकिन सुवेंदु अधिकारी अब पार्टी के बैनर तले कार्यक्रमों से खुद को अलग कर चुके थे. इसके अगले ही दिन, 26 नवंबर 2020 को उन्होंने हुगली रिवर ब्रिज कमीशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया. और फिर 27 नवंबर को ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल से भी पूरी तरह किनारा कर लिया. यह सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, बल्कि बंगाल की राजनीति में आने वाले बड़े बदलाव का साफ संकेत माना गया. ममता बनर्जी ने सुवेंदु अधिकारी को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी. पार्टी की ओर से कई कोशिशें की गईं ताकि नाराजगी दूर हो सके. टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगत राय और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को खास तौर पर सुवेंदु को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई.

2 दिसंबर को सुवेंदु ने वॉट्सऐप मैसेज भेजकर तोड़ा TMC से नाता

पीके और सौगत राय दोनों नेताओं ने सुवेंदु अधिकारी से बातचीत भी की, लेकिन उनका रुख नहीं बदला. पार्टी को उम्मीद थी कि बातचीत के जरिए मामला संभल जाएगा, मगर ऐसा नहीं हो सका. खुद सौगत राय बाद में सामने आए और उन्होंने पूरी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सुवेंदु का इस्तीफा जिस तरीके से दिया गया, वह ठीक नहीं था. उनके मुताबिक इस्तीफा सीधे स्पीकर को दिया जाना चाहिए था. सौगत राय ने बताया कि 1 दिसंबर को पार्टी की ओर से सुवेंदु के साथ बातचीत हुई थी और तब ऐसा लगा था कि शायद रिश्तों में आई खटास दूर हो सकती है. लेकिन अगले ही दिन यानी 2 दिसंबर को सुवेंदु अधिकारी ने वॉट्सऐप संदेश भेजकर साफ कर दिया कि अब साथ काम करना संभव नहीं है. इसके बाद टीएमसी ने भी फैसला कर लिया कि सुवेंदु अधिकारी से आगे कोई बातचीत नहीं की जाएगी.

17 दिसंबर को सुवेंदु ने दिया TMC से इस्तीफा

17 दिसंबर 2020 का दिन बंगाल की राजनीति में बड़ा मोड़ लेकर आया. इसी दिन सुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर पार्टी से अपने रिश्ते पूरी तरह खत्म कर लिए. लंबे समय तक ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले सुवेंदु के इस कदम ने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी थी. सुवेंदु के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने पार्टी को एक मजबूत बरगद के पेड़ की तरह बताते हुए कहा कि कुछ नेताओं के चले जाने से टीएमसी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला. एक रैली में ममता ने कहा था कि बंगाल में 'चंबल के कुछ डाकू और बाहर से आए गुंडे' घुस आए हैं, जो कभी पुलिस को धमकाते हैं तो कभी टीएमसी को निशाना बनाते हैं. ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए बागी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी आज इतनी मजबूत हो चुकी है कि दो-तीन असंतुष्ट नेताओं के जाने से पार्टी कमजोर नहीं होगी. उन्होंने यह भी तंज कसा कि जो लोग जानते हैं कि उन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिलने वाला, वही पार्टी छोड़कर जा रहे हैं.

19 दिसंबर को बने बीजेपी के 'सारथी'

19 दिसंबर 2020 की वह दोपहर पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़े मोड़ के तौर पर याद की जाती है. मिदनापुर कॉलेज ग्राउंड भगवा झंडों और नारों से गूंज रहा था. मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और हजारों की भीड़ एक नए राजनीतिक संदेश की गवाह बन रही थी. इसी दौरान सुवेंदु अधिकारी मंच पर पहुंचे. उन्होंने अमित शाह के पैर छुए, हाथ में पार्टी का झंडा उठाया और अपने अंदाज में कहा कि अब बंगाल ‘अन्याय’ बर्दाश्त नहीं करेगा. यह सिर्फ एक दल बदलने का क्षण नहीं था, बल्कि बंगाल की राजनीति में नई लड़ाई की शुरुआत थी.

किसी ने सोचा भी न था कि अगले 6 वर्षों में सुवेंदु सीएम की शपथ लेने वाले हैं

बीते 6 वर्षों में सुवेंदु अधिकारी ने लगातार संगठन को मजबूत करने, गांव-गांव तक पहुंच बनाने और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद कायम करने पर काम किया. बंगाल की सामाजिक और राजनीतिक जमीन को समझने की उनकी क्षमता बीजेपी के लिए बड़ी ताकत बनी. पार्टी के भीतर उन्हें ऐसा नेता माना जाने लगा, जिसे बंगाल के हर इलाके, हर समीकरण और वोटरों की सोच की गहरी समझ है. राजनीतिक संघर्ष, रणनीति और लगातार मेहनत का ही नतीजा रहा कि आज वही सुवेंदु अधिकारी, जिन्हें कभी ममता बनर्जी अपना सबसे भरोसेमंद साथी मानती थीं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आए. बंगाल की राजनीति ने एक ऐसा चक्र पूरा किया, जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक शायद ही किसी ने की होगी.

यह भी पढ़ेंः 'तुम अविवाहित क्यों...', जब सुवेंदु ने भरे मंच से बताई थी शादी नहीं करने की वजह

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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