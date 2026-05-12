घुसपैठ पर CM सुवेंदु ने की फुल स्टॉप की तैयारी, बौखला गया बांग्लादेश; बोला- हम कंटीली तारों से नहीं डरते

Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद भारत-बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का मुद्दा अचानक से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की कैबिनेट ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दी, जिसके बाद बांग्लादेश ने प्रतिक्रिया दी है. पड़ोसी देश ने कहा है कि वह कटीले तारों से नहीं डरता और यदि सीमा पर कथित हत्याएं जारी रहीं, तो वह चुप नहीं बैठेगा.

दरअसल, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में बॉर्डर फेंसिंग से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए सीमा सुरक्षा बल यानी BSF को जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया तेज करने का फैसला लिया. सरकार का कहना है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसपैठ रोकने और सीमा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है.

क्यों अहम है सीमा फेंसिंग का मुद्दा

भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल से गुजरता है. अधिकारियों के अनुसार, पश्चिम बंगाल अकेले बांग्लादेश के साथ लगभग 2216.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है. हालांकि, अब भी करीब 569 किलोमीटर क्षेत्र में फेंसिंग नहीं हो सकी है. बीजेपी लंबे समय से इसे बड़ा राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दा बनाती रही है. चुनाव प्रचार के दौरान भी सीमा पर अवैध घुसपैठ, तस्करी और सुरक्षा को लेकर लगातार बयानबाजी हुई थी. हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि सीमा क्षेत्रों में आवश्यक भूमि उपलब्ध कराकर फेंसिंग का काम जल्द पूरा कराया जाए.

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बांग्लादेश का जवाब

बांग्लादेश सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने भारत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बांग्लादेश कटीले तारों से नहीं डरता. उन्होंने कहा कि जहां जरूरत होगी, वहां बांग्लादेश अपनी बात मजबूती से रखेगा. कबीर ने ये भी कहा कि यदि भारत सरकार दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध चाहती है, तो उसे सीमा सुरक्षा के मामलों में नरम और मानवीय रवैया अपनाना चाहिए. उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनावी राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि चुनावी बयानबाजी और शासन में फर्क होता है. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश इस बात पर नजर रखेगा कि नई बंगाल सरकार अपने राजनीतिक बयानों को सरकारी नीति में बदलती है या नहीं. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बांग्लादेश भारत की आंतरिक राजनीति में दखल नहीं देना चाहता और उसका संबंध सीधे भारत की केंद्र सरकार से है.

इसी बीच बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है. बांग्लादेश के गृहमंत्री सलाउद्दीन अहमद ने हाल ही में कहा था कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी BGB को पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हाई अलर्ट पर रखा गया है. उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि सीमा पर किसी भी तरह की घुसपैठ, तनाव या अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखी जाए. बांग्लादेशी अधिकारियों का कहना है कि सीमा पर हालात अब पहले जैसे नहीं रहेंगे.

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क्या बोली बंगाल सरकार

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि कैबिनेट ने मुख्य सचिव और भूमि एवं भू-राजस्व विभाग के सचिव को अगले 45 दिनों के भीतर भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी करने का अधिकार दिया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता रहते हुए मिली जानकारी के अनुसार, फेंसिंग के लिए जरूरी लगभग 90 प्रतिशत जमीन पहले ही अधिगृहित की जा चुकी है. हालांकि, मुख्यमंत्री बनने के बाद वह अब दस्तावेजों की समीक्षा कर वास्तविक स्थिति का आकलन करेंगे. सीमा फेंसिंग को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ती बयानबाजी ने एक बार फिर दोनों देशों के रिश्तों और सीमा सुरक्षा के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है.