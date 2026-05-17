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Hindi Newsदेशदबोचा गया धमकी देने वाला सिरफिरा! CM सुभेंदु को बम से उड़ाने के मेल के पीछे आखिर किसका हाथ?

दबोचा गया धमकी देने वाला सिरफिरा! CM सुभेंदु को बम से उड़ाने के मेल के पीछे आखिर किसका हाथ?

Al Qaeda: बंगाल में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को कथित आत्मघाती बम हमले की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. पुलिस ने गार्डन रीच इलाके से 27 वर्षीय हसनैन इकबाल को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर अल-कायदा के नाम का इस्तेमाल कर धमकी भरा ईमेल भेजने का आरोप है. मामले की जांच साइबर सेल और STF कर रही है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 17, 2026, 12:17 PM IST
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Suvendu Adhikari
Suvendu Adhikari

Suvendu Adhikari Death Threat: पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय सनसनी फैल गई जब मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) को आत्मघाती बम हमले की धमकी मिली. इस मामले में कोलकाता पुलिस ने कोलकाता के गार्डन रीच इलाके से 27 वर्षीय हसनैन इकबाल को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उसने पुलिस को एक ईमेल भेजकर दावा किया था कि आतंकी संगठन अल कायदा की मदद से मुख्यमंत्री पर आत्मघाती हमला किया जाएगा. धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं.

भवानीपुर थाने को भेजा गया था ईमेल

कोलकाता पुलिस के एडिशनल CP वी. सोलोमन नेसकुमार के मुताबिक, 14 मई की सुबह करीब 10:15 बजे भवानीपुर पुलिस स्टेशन को यह धमकी भरा ईमेल मिला था. ईमेल में एक महिला का नाम इस्तेमाल करते हुए दावा किया गया था कि वह अल-कायदा से जुड़ी हुई है और मुख्यमंत्री पर आत्मघाती हमला करने की योजना बना रही है. पुलिस के अनुसार, ईमेल मिलते ही साइबर सेल और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने संयुक्त जांच शुरू कर दी.

महिला की पहचान का इस्तेमाल करने का आरोप

जांच के दौरान पुलिस ने ईमेल के तकनीकी स्रोत का पता लगाया. अधिकारियों को पता चला कि ये मेल गार्डन रीच के गुलाम अब्बास लेन निवासी हसनैन इकबाल से जुड़ा हुआ था.
पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर ईमेल भेजने की बात स्वीकार कर ली. पुलिस का कहना है कि जिस महिला के नाम का इस्तेमाल किया गया, वह आरोपी की परिचित थी. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि आरोपी महिला और उसके परिवार को परेशान करने या उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा था.

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आरोपी को IT और साइबर तकनीक की जानकारी

जांच एजेंसियों के मुताबिक, आरोपी को सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर तकनीकों की अच्छी जानकारी थी. पुलिस को शक है कि उसने IP एड्रेस छिपाने और तकनीकी पहचान बदलने वाले टूल्स का इस्तेमाल कर ऐसे ईमेल भेजे. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी पहले भी कई सरकारी संस्थानों को इसी तरह के मेल भेज चुका है. इनमें चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं के नाम भी सामने आए हैं.

STF और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई

धमकी की गंभीरता को देखते हुए STF और साइबर सेल ने तुरंत संयुक्त अभियान चलाया. तकनीकी जांच, डिजिटल ट्रैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी का किसी बड़े नेटवर्क से संबंध था या यह पूरी साजिश व्यक्तिगत स्तर पर रची गई थी.

सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर

इस घटना के बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की जा रही है. हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी वास्तविक आतंकी साजिश के प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन अल-कायदा जैसे संगठन का नाम सामने आने के कारण मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है. जांच एजेंसियां आरोपी के डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल हिस्ट्री और संपर्कों की गहराई से जांच कर रही हैं.

ये भी पढ़ें: अब तेरी जिम्मेदारी मेरी है... फाल्टा में गरजे CM सुभेंदु अधिकारी; खुद को 'पुष्पा' कहने वाले TMC नेता जहांगीर को दी चेतावनी

बंगाल की राजनीति में बढ़ी हलचल

धमकी की इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है. विपक्षी दलों ने राज्य में कानून-व्यवस्था और साइबर सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं.
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में कई और खुलासे हो सकते हैं.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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