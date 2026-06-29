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बंगाल में OBC लिस्ट से 113 जातियां बाहर, आरक्षण 17% से घटकर 7% हुआ; सुपर एक्शन में सीएम सुवेंदु अधिकारी

West Bengal OBC Reservation News: पश्चिम बंगाल में सीएम सुवेंदु अधिकारी सुपर एक्शन में दिख रहे हैं. उन्होंने ममता सरकार की ओर से बिना प्रक्रिया अपनाई OBC लिस्ट में शामिल की गईं 113 जातियों को बाहर कर दिया है. इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण को 17% से घटकर 7% भी कर दिया है. हटाई गई अधिकतर जातियां मुस्लिम समुदाय से जुड़ी थीं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 29, 2026, 10:12 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:12 PM IST
बंगाल में OBC लिस्ट से 113 जातियां बाहर, आरक्षण 17% से घटकर 7% हुआ; सुपर एक्शन में सीएम सुवेंदु अधिकारी
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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