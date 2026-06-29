/बंगाल में OBC लिस्ट से 113 जातियां बाहर, आरक्षण 17% से घटकर 7% हुआ; सुपर एक्शन में सीएम सुवेंदु अधिकारी

West Bengal OBC Reservation Latest News: पश्चिम बंगाल में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी फुल फॉर्म में हैं. उन्होंने अब राज्य में 113 जातियों को ओबीसी लिस्ट से आउट करके इस वर्ग का आरक्षण भी घटा दिया है. यह फैसला सोमवार को बंगाल असेंबली में किया गया. इस फैसले को ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. उन्हीं की सरकार रहते वर्ष 2012 में पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा) अधिनियम बनाकर राज्य में ओबीसी लिस्ट में मनमर्जी से जातियों को शामिल किया गया था. जिन जातियों को इस आरक्षण का लाभ दिया गया था, उनमें अधिकतर मुस्लिम वर्ग से जुड़ी थी.