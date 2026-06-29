/बंगाल में OBC लिस्ट से 113 जातियां बाहर, आरक्षण 17% से घटकर 7% हुआ; सुपर एक्शन में सीएम सुवेंदु अधिकारी

West Bengal OBC Reservation Latest News: पश्चिम बंगाल में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी फुल फॉर्म में हैं. उन्होंने अब राज्य में 113 जातियों को ओबीसी लिस्ट से आउट करके इस वर्ग का आरक्षण भी घटा दिया है. यह फैसला सोमवार को बंगाल असेंबली में किया गया. इस फैसले को ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. उन्हीं की सरकार रहते वर्ष 2012 में पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा) अधिनियम बनाकर राज्य में ओबीसी लिस्ट में मनमर्जी से जातियों को शामिल किया गया था. जिन जातियों को इस आरक्षण का लाभ दिया गया था, उनमें अधिकतर मुस्लिम वर्ग से जुड़ी थी.
पश्चिम बंगाल असेंबली में सोमवार को पिछड़ा वर्ग आरक्षण संशोधन अधिनियम पास कर दिया गया. सरकार ने कहा कि यह फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप उठाया है. जिसने मई 2024 में फैसला देते हुए ममता सरकार की आरक्षण फैसले को असंवैधानिक करार दिया था.
हाई कोर्ट के इस आदेश का पालन करते हुए सोमवार को बंगाल असेंबली में ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक पेश किया गया. जिसमें गलत तरीके से शामिल की गई 113 जातियों को लिस्ट से हटाने के साथ ही ओबीसी के लिए जारी आरक्षण को 17 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी कर दिया गया. इसके साथ ही पहले से शामिल 66 मूल समुदायों को असली पात्र मानते हुए ओबीसी आरक्षण प्रदान कर दिया गया.
पश्चिम बंगाल के पिछड़ा वर्ग विकास मंत्री गौरीशंकर घोष ने सदन में आरक्षण से जुड़े दो विधेयक पेश किए. उन्होंने कहा कि सरकार हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार काम कर रही है और इन संशोधनों के पीछे कोई राजनीतिक मकसद नहीं है. घोष ने कहा कि बिना क्षेत्रीय सर्वेक्षण के शामिल किए गए 113 समुदायों को ओबीसी लिस्ट से हटा दिया है. वहीं 66 उप-समुदायों को बरकरार रखा गया है.
इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने दोनों विधेयकों पर मत विभाजन का अनुरोध किया, जिसे स्पीकर रथींद्र बोस ने मंजूर कर लिया. असेंबली में 186 विधायकों ने प्रस्ताव के फेवर और 17 ने विरोध में वोट डाले. ऋतुब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी गुट के कुछ विधायकों ने इस विधेयक के विरोध में सदन से वॉक आउट किया.
बताते चलें कि पश्चिम बंगाल ओबीसी आरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 में प्रावधान है कि आरक्षित पदों का प्रतिशत आरक्षण कोटा के अनुपात में समय-समय पर चेंज किया जा सकता है. लेकिन किसी भी परिस्थिति में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा.
मंत्री ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करके राज्य भविष्य में पिछड़े समुदायों को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में भी वर्गीकृत कर सकेगी. इसके बाद प्रत्येक श्रेणी के लिए पदों में आरक्षण तय किया जा सकेगा.
मंत्री गौरीशंकर घोष ने प्रदेश के लोगों को आश्वस्त किया कि अगर किसी को लगता है कि किसी समुदाय का ओबीसी लिस्ट में ज्यादा या कम हिस्सेदारी हो गई या किसी खास समुदाय को शामिल किया चाहिए तो वह पिड़ा वर्ग आयोग को इस बारे में आवेदन दे सकता है. आयोग उन आवेदनों की जांच और सर्वे के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा, जिसके बाद उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है.
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 2010 से 2012 के बीच ओबीसी लिस्ट में शामिल किए गए 77 समुदायों का दर्जा भी खत्म कर दिया था. अदालत का कहना था कि इन समुदायों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने का फैसला अवैध और असंवैधानिक था.
कोर्ट ने अपने फैसले में इस अवधि में उन समुदायों को जारी किए गए 12 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट भी रद्द कर दिए थे. साथ ही स्पष्ट किया था कि 2010 से पहले जारी किए गए ओबीसी प्रमाण पत्र वैध बने रहेंगे. हाई कोर्ट ने कहा था कि किसी भी जाति को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से उसका सर्वे और गणना होनी चाहिए.
अगर सर्वे में वह जाति ओबीसी लिस्ट में शामिल होने लायक निकले, तभी उसकी संस्तुति राज्य सरकार से की जा सकती थी. आयोग की संस्तुति के बिना कोई भी जाति ओबीसी लिस्ट में नहीं आ सकती. लेकिन ममता सरकार ने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया और बिना सर्वे के ही 77 जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल कर लिया, जो कि असंवैधानिक था.