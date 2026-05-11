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Hindi Newsदेशममता के पड़ोसी बनने जा रहे हैं सुवेंदु अधिकारी, मैप में देखिए कितनी दूर रहेगा दोनों का घर

ममता के 'पड़ोसी' बनने जा रहे हैं सुवेंदु अधिकारी, मैप में देखिए कितनी दूर रहेगा दोनों का घर

CM Suvendu Adhikari: सुवेंदु अधिकारी जल्द कोलकाता के चिनार पार्क फ्लैट से अलीपुर स्थित ‘सौजन्य’ कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो सकते हैं. 180 करोड़ की यह VVIP इमारत ममता बनर्जी के घर से 2 किलोमीटर दूर है. सुरक्षा एजेंसियों ने परिसर का निरीक्षण किया है. इस बीच सुवेंदु ने कहा कि वह सबके लिए मुख्यमंत्री हैं और काम पर फोकस करेंगे.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 11, 2026, 09:50 AM IST
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Suvendu Adhikari New House
Suvendu Adhikari New House

Suvendu Adhikari New House: सुवेंदु अधिकारी के नए सरकारी आवास को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. खबर है कि बंगाल के पहले BJP मुख्यमंत्री जल्द ही कोलकाता के चिनार पार्क स्थित अपने मौजूदा फ्लैट से अलीपुर के हाई-प्रोफाइल ‘सौजन्य’ कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो सकते हैं. यह वही आलीशान सरकारी परिसर है जिसे खास तौर पर मुख्यमंत्री और दूसरे VVIP लोगों के लिए तैयार किया गया था. सूत्रों के मुताबिक, राज्य का लोक निर्माण विभाग (PWD) इस इमारत को मुख्यमंत्री के अस्थायी आवास के रूप में इस्तेमाल करने की संभावना पर गंभीरता से विचार कर रहा है. इसी सिलसिले में रविवार को संयुक्त पुलिस आयुक्त रूपेश कुमार की अगुवाई में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की टीम ने ‘सौजन्य’ कॉम्प्लेक्स का दौरा कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया.

180 करोड़ की इमारत, लेकिन सालों से खाली

करीब 180 करोड़ रुपये की लागत से बने इस प्रीमियम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन साल 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया था. हालांकि उद्घाटन के बाद से यह परिसर ज्यादातर खाली ही पड़ा रहा. राजनीतिक तौर पर भी यह बदलाव काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ‘सौजन्य’ भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित है. यही वह इलाका है जहां से ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ मजबूत मानी जाती रही है. दिलचस्प बात यह है कि यह नया संभावित आवास कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के घर से 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है. इसके अलावा मुख्य सचिव और पश्चिम बंगाल के DGP का आवास भी इसी इलाके के करीब मौजूद है, जिससे सुरक्षा और प्रशासनिक समन्वय को आसान माना जा रहा है. इस बीच आपको बता दें कि गूगल मैप पर की गई पड़ताल में बड़ा दिलचस्प तथ्य सामने आया है. ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास और शुभेंदु अधिकारी के संभावित नए सरकारी आवास ‘सौजन्य’ कॉम्प्लेक्स के बीच की दूरी अब महज 950 मीटर है.

मैं सबके लिए मुख्यमंत्री हूं: सुवेंदु 

इस बीच सुवेंदु अधिकारी ने अपने गृह जिले पूर्वी मेदिनापुर के कोंताई स्थित पुश्तैनी घर ‘शांतिकुंज’ लौटने के दौरान समर्थकों को संबोधित करते हुए खुद को सबके लिए मुख्यमंत्री बताया. भारी भीड़ और जय श्री राम के नारों के बीच उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को सोच-समझकर बोलना चाहिए और ज्यादा काम पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि मैं सबके लिए मुख्यमंत्री हूं. कम बोलो और ज्यादा काम करो.

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ये भी पढ़ें: बंगाल STF की बड़ी कार्रवाई, CM शुवेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में विशाल श्रीवास्तव गिरफ्तार

इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ नारे का भी जिक्र किया. जब समर्थकों ने हिसाब लिया जाएगा के नारे लगाए, तब सुवेंदु अधिकारी ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं. उनके इस बयान को राजनीतिक तौर पर संयम और संतुलन का संदेश माना जा रहा है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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