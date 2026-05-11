अग्निमित्रा को नारी कल्याण, घोष को पंचायत और प्रमाणिक को… सुवेंदु अधिकारी की कैबिनेट में किसको क्या पोर्टफोलियो मिला?

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के कामकाज का बंटवारा कर दिया है. सरकारी आदेश के मुताबिक निशिथ प्रमाणिक को युवा, खेल एवं उत्तर बंगाल विकास विभाग सौंपा गया है.
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West Bengal Cabinet: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के कामकाज का बंटवारा कर दिया है. पश्चिम बंगाल सचिवालय से मिली जानकारी के मुताबिक निशिथ प्रमाणिक को युवा, खेल एवं उत्तर बंगाल विकास विभाग सौंपा गया है. इसी तरह ओबीसी समाज के बड़े नेता दिलीप घोष को पंचायत, ग्रामीण विकास एवं पशुधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. अग्निमित्र पाल को बाल एवं महिला कल्याण विभाग का पदभार सौंपा गया है. सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपनी कैबिनेट के 5 नए सदस्यों को सोमवार को विभाग बांट दिए हैं. उस बंटवारे में अशोक कीर्तनिया को खाद्य वितरण और खुदीराम टुडू को आदिवासी विकास की जिम्मेदारी मिली है.
आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में ब्रिगेड मैदान में सीएम शुभेंदु अधिकारी सहित छह नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली थी. सोमवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी कैबिनेट के पांच मंत्रियों के कामकाज का बंटवारा कर दिया. इन पांचों नेताओं का ऐलान होने के पहले सिर्फ अटकलें लग रही थीं कि शुभेंदु अधिकारी के साथ कौन-कौन शपथ लेगा. शपथग्रहण समारोह में पहुंचे मेहमानों के बीच इन नामों को पुकारा गया तो इन पांचों नेताओं ने विनम्रता के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली. आज उनके पोर्टफोलियो भी फाइनल हो गए. जिसमें दिलीप घोष को पंचायत और ग्रामीण विकास का चार्ज दिया गया है. अग्निमित्रा पॉल को महिला, बाल और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और म्युनिसिपल और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का चार्ज मिला है.
पश्चिम बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को पहली कैबिनेट बैठक की. इसमें पांच अहम फैसले लिए गए. पहली मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी के पांचों कैबिनेट मंत्री शामिल हुए. मुख्यमंत्री शुभेंदु ने सुशासन, सुरक्षा और डबल इंजन सरकार का रोडमैप को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए जो फैसले लिए उसके बारे में आपको बताते हैं.
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बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) लागू होगी.
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बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी की पूर्ववर्ती टीएमसी सरकार ने संविधान का उल्लंघन करते हुए बीएनएस लागू नहीं किया था, वहां आईपीसी और सीआरपीसी पर काम हो रहा था. आईएएस और आईपीएस अफसरों को राज्य के बाहर ट्रेनिंग में नहीं जाने दिया जाता था. ऐसे में जनहित में ये पांच फैसले तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं.
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