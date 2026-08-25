/सरकार का मूल्यांकन 100 दिनों में नहीं किया जाता, अभी घावों को भरने का समय है... ZEE के मंच से बोले सुवेंदु अधिकारी

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने Zee 24 Ghanta के मेगा कॉन्क्लेव में सरकार की प्राथमिकताओं और राज्य की मौजूदा स्थिति पर खुलकर बात की. उन्होंने पिछली सरकार पर राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर करने और भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगाए. साथ ही इंडस्ट्रीज, रोजगार, तुष्टीकरण की राजनीति और जादवपुर यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर सरकार का रुख साफ किया. मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य के विकास के लिए सरकार के छह प्रमुख लक्ष्य भी गिनाए.
सुवेंदु अधिकारी ने Zee 24 Ghanta के मेगा कॉन्क्लेव में कहा कि सरकार के काम का आकलन सिर्फ 100 दिनों में नहीं किया जाता. अब राज्य के पुराने घावों को भरने का समय है. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सरकार संभाली तो देखा कि पिछली सरकार ने राज्य को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया था. अब बंगाल को आत्मनिर्भर बनाना होगा.
मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि तीन नई समितियां बनाई गई हैं. राज्य में उद्योग क्यों नहीं आ रहे हैं, इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई है, जो नई औद्योगिक नीति तैयार करेगी. इसके अलावा पिछली सरकार के सभी अवैध फैसलों और भ्रष्टाचार की जांच के लिए दो और समितियां बनाई जाएंगी. इन समितियों की अगुवाई तपस रॉय, स्वपन दासगुप्ता और मनोज अग्रवाल करेंगे.
जादवपुर यूनिवर्सिटी को लेकर मुख्यमंत्री ने बेहद सख्त रुख दिखाया. उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ वीडियो पोस्ट किए हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी की दीवार पर देश-विरोधी नारे लिखे दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर यह कैसी 'आजादी' की बात हो रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल में किसी भी किशनजी समर्थक के लिए जगह नहीं है. उन्होंने 'दिमागी नक्सलियों' और उनके समर्थकों को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है.
मुख्यमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार हर मुद्दे पर तुष्टीकरण की राजनीति करती थी. सुवेंदु अधिकारी ने साफ कहा कि नई सरकार किसी भी तरह की तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेगी और सभी के लिए समान नीति के साथ काम करेगी.
Zee 24 Ghanta के खास मंच पर मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के छह लक्ष्य भी बताए.
लक्ष्य 1: देश की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है.
लक्ष्य 2: संविधान के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना.
लक्ष्य 3: बंगाल को केंद्र की सभी योजनाओं में शामिल करना.
लक्ष्य 4: जनता के कल्याण के कार्यक्रम चलाना.
लक्ष्य 5: रोजगार के तीन स्तर तैयार करना.
लक्ष्य 6: एक टिकाऊ और सुरक्षित पर्यावरण तैयार करना.