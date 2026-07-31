/सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या में TMC कनेक्शन! CBI की गिरफ्त में 2 और आरोपी; मारने के लिए हायर किए थे शूटर्स

CBI ने जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया है उनकी पहचान सागर सोनकर और साहिब सोनकर के रूप में हुई है. दोनों चंद्रनाथ रथ के साथ काम करते थे. जांच अधिकारियों के मुताबिक, दोनों पर आरोप है कि उन्होंने ही उन शूटरों को कथित तौर पर हायर किया था, जिन्होंने चंद्रनाथ रथ की हत्या की थी. एक CBI अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपी पहले TMC से जुड़े थे और बाद में भाजपा में आ गए थे. हालांकि, जांच में यह सामने आया है कि भाजपा में आने के बाद भी उनका TMC के कुछ सदस्यों से संपर्क बना हुआ था. अधिकारियों का यह भी दावा है कि सागर सोनकर रथ के साथ काम करने के दौरान एक प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल के ऑफिस से लैंडलाइन कॉल के जरिए संपर्क में था.