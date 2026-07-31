/सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या में TMC कनेक्शन! CBI की गिरफ्त में 2 और आरोपी; मारने के लिए हायर किए थे शूटर्स

West Bengal Goverment: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या को लेकर CBI ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दावा किया कि दोनों ने शूटर्स हायर किए और उनके तृणमूल कांग्रेस (TMC) से पुराने संबंध थे.
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसी के अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी पहले TMC से जुड़े थे और बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे. CBI का दावा है कि जांच में इनके कुछ TMC नेताओं के संपर्क में रहने के संकेत भी मिले हैं, जिससे मामले ने नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है.
CBI ने जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया है उनकी पहचान सागर सोनकर और साहिब सोनकर के रूप में हुई है. दोनों चंद्रनाथ रथ के साथ काम करते थे. जांच अधिकारियों के मुताबिक, दोनों पर आरोप है कि उन्होंने ही उन शूटरों को कथित तौर पर हायर किया था, जिन्होंने चंद्रनाथ रथ की हत्या की थी. एक CBI अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपी पहले TMC से जुड़े थे और बाद में भाजपा में आ गए थे. हालांकि, जांच में यह सामने आया है कि भाजपा में आने के बाद भी उनका TMC के कुछ सदस्यों से संपर्क बना हुआ था. अधिकारियों का यह भी दावा है कि सागर सोनकर रथ के साथ काम करने के दौरान एक प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल के ऑफिस से लैंडलाइन कॉल के जरिए संपर्क में था.
सूत्रों के मुताबिक, CBI ने सुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या का कॉन्ट्रैक्ट देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने शुक्रवार ( 31 जुलाई 2026) को बताया कि CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या की साजिश के मामले में 2 मुख्य संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में राज्य की एक विरोधी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी से संभावित संबंध भी सामने आए हैं.
गिरफ्तार किए गए आरोपी 2 भाई हैं, जिनकी पहचान सागर सोनकर और साहिब सोनकर के तौर पर हुई है. वे मृतक के साथ काम करने वाले सहयोगी थे. अधिकारियों का आरोप है कि जांच से पता चला है कि सागर सोनकर, रथ के साथ काम करने के दौरान लैंडलाइन कॉल के जरिए विरोधी राजनीतिक पार्टी के ऑफिस के लगातार संपर्क में था.