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सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या में TMC कनेक्शन! CBI की गिरफ्त में 2 और आरोपी; मारने के लिए हायर किए थे शूटर्स

Suvendu Adhikari PA Death: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या को लेकर CBI ने बड़ा खुलासा किया है. जांच एजेंसी का दावा है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या के लिए शूटरों को हायर किया गया था. इनका संबंध TMC से था.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 31, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:49 PM IST
सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या में TMC कनेक्शन! CBI की गिरफ्त में 2 और आरोपी; मारने के लिए हायर किए थे शूटर्स

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