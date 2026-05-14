चुनाव से पहले ही निशाने पर थे सुवेंदु अधिकारी के पीए, चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में CBI का बड़ा खुलासा; महीनेभर से चल रही थी प्लानिंग

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पीए चन्द्रनाथ रथ हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है. बताया जा रहा है कि वह सेकेंड फेज के इलेक्शन से पहले से ही निशाने पर थे. इससे पहले भी उन्हें टारगेट किया गया था, लेकिन भारी भीड़ और सुरक्षा के चलते प्लान कामयाब नहीं हो पाया. बताया जा रहा है कि लगभग एक महीने पहले से चन्द्रनाथ रथ के मध्यमग्राम के घर के पास से ही उनकी लोकेशन और फोटो शेयर की जा रही थी.

सिग्नल ऐप पर दिया हत्या का आदेश

CBI के सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार तीनो आरोपियों को सिग्नल ऐप पर चन्द्रनाथ रथ की फोटो और हत्या का ऑर्डर दिया गया था. हत्याकांड की पूरी प्लानिंग मध्यमग्राम से ही रची गई थी. बक्सर से गिरफ्तार मयंक मिश्रा और विक्की मौर्य ने मध्यमग्राम के किसी शख्स का नाम सीबीआई के सामने कबूला है जिसने लोकेशन और हत्या का आदेश सिग्नल ऐप पर दिया था. मध्यमग्राम के इसी शख्स की तलाश में जुटी है सीबीआई की एसआईटी, इसकी गिरफ्तारी के बाद ही मोटिव का पता लग सकेगा.

आरोपियों से पूछताछ जारी

CBI के मुताबिक बलिया से गिरफ्तार राज सिंह जांच में सपोर्ट नही कर रहा है. CBI तीनो आरोपी मयंक मिश्रा, विक्की मौर्य और राज सिंह की कस्टडी लेकर उनसे पूछताछ कर रही है. 23 मई तक तीनो आरोपी सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे. गिरफ्तार आरोपियों से हुई अब तक की पूछताछ में हत्या के लिए 70 लाख रुपए की सुपारी की बात सामने आई है. CBI अधिकारियों को स्पॉट की जांच के बाद ये इनपुट्स मिले है कि चंद्रनाथ रथ की एक-एक अपडेट मध्यमग्राम के इसी इलाके से लाइव लोकेशन के जरिए शूटर्स से शेयर की गई थी.

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जांच में जुटी CBI

इस हत्याकांड को पॉलिटिकल राइवलरी के लिए अंजाम दिया गया या फिर कोई पुरानी रंजिश वजह है. इस एंगल पर जांच हो रही है. सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, कुछ और साजिशकर्ता तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है उसके बाद ही मोटिव क्लियर हो पाएगा. फिलहाल, सीबीआई की एसआईटी बंगाल में ही आरोपियों से पूछताछ और स्पॉट की जांच में लगी हुई है. CBI के अधिकारी बारासात में रेलवे गेट नंबर 11 के पास के इलाके में पहुंचे. उन्होंने उस खास जगह का बारीकी से मुआयना किया, जहां से चंद्रनाथ की हत्या में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई थी. जांचकर्ताओं की एक विशेष टीम बारासात के रेलवे गेट नंबर 11 के पास रेलवे साइडिंग से लगी सड़क पर पहुंची. जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और डिजिटल मैपिंग के उद्देश्य से पूरे इलाके की वीडियोग्राफी की गई. अधिकारियों ने हर छोटी-बड़ी बात की बारीकी से जांच की, जिसमें यह भी शामिल था कि मोटरसाइकिल ठीक किस स्थिति में पड़ी मिली थी.

स्थानीय निवासियों ने बताया कि घटना के ठीक अगले ही दिन, उन्होंने उस जगह पर एक मोटरसाइकिल को लावारिस हालत में पड़ा देखा था. इसके बाद, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को बरामद कर लिया. CBI फिलहाल CCTV फुटेज इकट्ठा करने और परिस्थितिजन्य सबूत जुटाने में लगी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मोटरसाइकिल उस जगह तक कैसे पहुंची और इस अपराध में शामिल किसी अन्य व्यक्ति की पहचान की जा सके.