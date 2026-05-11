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Hindi Newscrimeपीए हत्याकांड: राज ने मजार पर चादर चढ़ाई और अयोध्या में दर्शन किए... फिर कोलकाता में कत्ल कैसे करेगा? मां ने बताई उस रात की दास्तान

पीए हत्याकांड: राज ने मजार पर चादर चढ़ाई और अयोध्या में दर्शन किए... फिर कोलकाता में कत्ल कैसे करेगा? मां ने बताई उस रात की दास्तान

पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में पुलिस ने बलिया के एक युवक को उठाया है. अब इस मामले में आरोपी की मां ने दावा किया है कि पूरे टाइम तो बेटा उनके साथ ही था. तो वो जुर्म कैसे करेगा? 

 

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: May 11, 2026, 07:28 PM IST
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सुवेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में आरोपी की मां ने पुलिस के दावे पर किए सवाल
सुवेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में आरोपी की मां ने पुलिस के दावे पर किए सवाल

पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के तार यूपी से जुड़ गए हैं. इस मामले में SOG की टीम ने बलिया जिले से राज सिंह नाम के जिस युवक को उठाया है, उसकी मां ने अलग ही दावा किया है. 6 मई की रात उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम इलाके में चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

बलिया से लखनऊ शादी में गए थे

राज सिंह की मां जामवंती देवी ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरा बाबू (राज) लखनऊ जा रहा था तो हम कहे कि हमें भी साथ ले चलो. हमारे यहां के एमएलसी की बेटी की शादी थी. 7 तारीख को हम लोग घर से निकल गए. उस समय ड्राइवर, राज, मैं और राज के दो दोस्त कुल 5 लोग साथ में निकले थे. पप्पू सिंह एमएलसी की बेटी की जहां शादी थी, उसी मैरिज हॉल के पास में हम लोगों ने गेस्ट हाउस लिया. वो शादी अटेंड करके आया तो हम लोग सो गए. 

ढाबा में खाने गए, तभी पुलिस ने हम सबको उठा लिया

अगली सुबह 8 तारीख को जब हम लोग उठे तो वहां से हम सभी अंबेडकर नगर चले गए किछौछा शरीफ मजार में चादर चढ़ाने. वहां मैंने राज से ही चादर चढ़वाई. वहां सारे लोग मुझे और राज दोनों को जानते हैं. चाहें तो आप लोग वहां जाकर पूछ सकते हैं. वहां से फिर हम लोग अयोध्या दर्शन करने चले गए. अयोध्या में दर्शन करने के बाद हम लोगों को भूख लगी तो एक ढाबे में खाना खाने चले गए. जैसे ही हम लोग खाना खाकर लौटने लगे, तभी एसओजी टीम आकर हम लोगों को पकड़ ली. हमारे बच्चे को पकड़ लिया. मुझे महिला थाने में डाल दिया. रात भर मेरे बच्चे से साथ क्या हुआ, मुझे नहीं पता. अगली सुबह 11 बजे के आसपास मुझे मेरे बच्चे से मिलवाया गया ये कहकर कि उसे कोलकाता की पुलिस फ्लाइट से लेकर जा रही है. उससे बाद से हम रोते ही रह गई. 

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सीसीटीवी चेक कीजिए, पूरे टाइम मेरे साथ ही था राज

मुझसे कहा गया कि किसी मामले में पूछताछ के लिए लेकर जा रहे हैं. पूछताछ के बाद छोड़ देंगे और आज तक मुझे पता नहीं कि मेरा बेटा कहां है. राज की मां ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि बस मैं यही चाहती हूं कि सीसीटीवी में चेक कर लीजिए. 1 तारीख से ही मेरा बेटा मेरे साथ ही था. बच्चा मेरे साथ घर पर ही था. मां ने दावा किया कि राज पूरे टाइम बलिया में ही था. 

मोदी सरकार से गुहार, जांच कीजिए

मां ने कहा कि उन लोगों ने  7 को शादी अटेंड किया है. 8 को शादी के बाद किछौछा गए हैं. 9 को अयोध्या आए हैं और उसी दिन राज को पकड़ लिया गया. 10 को उसे कोलकाता ले गए. मां हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि मेरा बेटा कहीं नहीं गया. वो पूरे टाइम मेरे साथ ही था. चाहें तो मेरा फोन चेक कीजिए. सीसीटीवी देखिए. वो पूरे टाइम मेरे साथ ही था. मैं बस न्याय चाहती हूं. मेरा बेटा कहीं गया ही नहीं, ऐसे में उस पर जो आरोप है वो कैसे करेगा? मां ने गुहार लगाते हुए कहा कि मेरा बेटा गुनहगार नहीं है.जांच कीजिए. उसी में सच्चाई पता चल जाएगी. मैं मोदी सरकार से अपील करती हूं कि इस मामले की पूरी जांच कराएं. 

यूपीआई पेमेंट से मिला था सुराग

गौरतलब है कि 6 मई को बाइक सवार हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ को कार में ही गोलियों से भून दिया था. इस हत्याकांड ने पूरे बंगाल को दहला दिया था. हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है. हत्याकांड के तार कई राज्यों से जुड़ रहे हैं. पुलिस का मानना है कि हत्या के लिए बाहर से शॉर्प शूटर्स को बुलाया गया था. हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस को एक टोल पर यूपीआई से पेमेंट के जरिए बड़ा क्लू मिला. उसके बाद ही 3 लोगों को पुलिस ने उठाया है. 

लॉकेट चटर्जी ने कहा- शूटरों का संबंध किससे, जांच हो

वहीं इस मामले में 3 गिरफ्तारी होने पर BJP नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि ऐसा होना ही था, क्योंकि अब तक हुई किसी भी बड़ी घटना पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी. इस बड़ी घटना पर बहुत तेज़ी से कार्रवाई की गई है.  दोषियों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और जल्द ही यह पता लगाया जाना चाहिए कि उनके साथ मौजूद शूटरों का किससे संबंध था? 

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Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शह...और पढ़ें

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